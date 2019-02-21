Шнуров запустил новый challenge: 15 лет назад

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров всегда отличался оригинальностью. Когда в начале 2019 года по всему миру ходил флешбом «10 лет назад», в рамках которого звезды, знаменитости и обычные люди публиковали в социальных сетях свои старые фотографии 10-летней давности, рок-музыкант его не поддержал. Зато в четверг, 21 февраля, петербургский заводила решил поделиться со своими поклонниками снимком 15-летней давности. Подписчики Шнурова встретили фотографию бурными овациями.

- Немного изменился, но в лучшую сторону, - оценили фотографию музыканта пользователи интернета.

На портрете, опубликованном в «Инстаграм», Шнур сидит за столом в стильном черном костюме в тонкую белую полоску. Рубашка и галстук на нем тоже полосатые. Интересна прическа у рок-звезды. Вместо привычной в то время копны волос, на голове у Шнурова красуется небольшая челка-чуб. На этот казаческий завиток больше всего и обратили внимание подписчики музыканта и стали придумывать, на кого он похож:

- Бульба Шнур. Челка Ильича. Гарный хлопец. Не челочка, а пропуск к телочкам. Казачек, - стали шутить поклонники артиста.

Шнуров опубликовал фотографию 15-летней давностиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

При этом многие отметили, что на снимке Шнуров похож на рэпера Василия Вакуленко, более известного под именем Баста. Но в основном все сошлись на том, что годы практически никак не отразились на лидере «Ленинграда», лишь зрелость и опытность появились в глазах.

Зная, насколько широка аудитория поклонников Сергея Шнурова, можно предположить, что в скором времени его примеру последуют многие и начнут выискивать в своих архивах фотографии 15-летней давности. Так что ожидаем новый challenge – 15 лет назад.