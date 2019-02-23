Петербург откроет центры по набору трудовых мигрантов в Таджикистане и Киргизии

В течение 2019 года в трех городах Таджикистана и одном в Киргизии должны открыться четыре рекрутинговых центра. В них будут зазывать местных жителей на работу в Санкт-Петербург. На предприятия Северной столицы планируется устроить тысячу трудовых мигрантов из этих двух стран.

- «Центр трудовых ресурсов» объявил для этого конкурс на создание 4-х центров организованного набора иностранной рабочей силы в Таджикистане и Киргизии, - сообщает пресс-служба Центра.

Согласно условиям контракта, победитель конкурса (компания-оператор проекта) должна будет найти помещения площадью не менее 20 квадратных метров, с мебелью и оргтехникой, расположенных в центральных частях трех городов в Таджикистане и одном в Киргизии.

На эти цели Петербург выделяет сумму до 6,6 миллионов рублей (в ходе торгов она может быть снижена). Победитель аукциона будет определен 5 марта.

Еще 3,3 миллиона Смольный готов потратить на проведение ярмарок вакансий в Волгограде, Пскове и Самаре, на которых будут представлены работодатели из Петербурга и создание рекрутинговых центров в этих городах, а также Ростове-на-Дону.

Напомним, что согласно последним данным Петростата, по сравнению с прошлым годом, в январе 2019-го число безработных в Петербурге выросло на 6,5 процентов и составило 12,5 тысяч человек.