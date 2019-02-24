2019-02-24T15:42:08+03:00
Звезды

Народного артиста РФ Георгия Штиля экстренно госпитализировали в Петербурге

Актер театра и кино попал в больницу и пропустил спектакль
Ольга МЕДВЕДЕВА
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86-летний артист Георгий Штиль попал в больницу.86-летний артист Георгий Штиль попал в больницу.Фото: Александр ГЛУЗ
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Народный артист России Георгий Штиль был экстренно госпитализирован накануне спектакля «Операция развод», заявленного 23 февраля на сцене ДК Полиции в Петербурге, в котором он должен был сыграть одну из ролей. Что конкретно случилось с актером пока детально не ясно. Но из круга приближенных к нему коллег-артистов стало известно, что Георгий Антонович впервые самостоятельно не смог предупредить театральный коллектив о болезни. О том, что он не выйдет на сцену в ближайшее время, сообщила его супруга Лиана Зурабовна.

Поскольку Штиль был задействован только в двух сценах постановки, эти сцены просто вырезали из представления, а перед началом спектакля сообщили зрителям о случившемся. Спектакль посвятили заболевшему артисту.

Напомним, Георгию Штилю через неделю исполнится 87 лет. С 1961 года он служит в труппе прославленного Большого драматического театра, где сыграл около пятидесяти ролей. Работа в БДТ не исключала антрепризных проектов, в которых артист также принимал активное участие. Его фильмография насчитывает 174 роли. Среди самых популярных его герои из сериалов «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и «Менты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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