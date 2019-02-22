Петербурженка Станислава Константинова занимает второе место после короткой программы в финале Кубка России

Достойны ли фигуристки, приехавшие в Великий Новгород, заменить в сборной на чемпионате мира одну из участниц чемпионата Европы? Да и неудачница Минска Станислава Константинова собиралась доказать, что провал в короткой программе на ЧЕ-2019 – случайность.

После Минска Станислава должна была ехать на шоу в Южную Корею. Не секрет, что подобные выступления позволяют заметно повысить материальное благосостояние спортсменов. Зачастую они жертвуют тренировками ради выступлений, не требующих максимальной концентрации и исполнения сложнейших элементов. Константинова изменила планы и, по собственному признанию, три недели пахала, как проклятая. Даже мемы, героинями которой она стала, ее не отвлекали.

Слегка изменила фигуристка и свои программы. Поклонникам, одарившим Стасю цветами и игрушками, это, может быть, и незаметно. Зато специалисты все оценили. Баллы за технику у Константиновой - самые высокие, а лидерство Евгении Медведевой объясняется, скорее, авторитетом двукратной чемпионки мира. За компоненты она снова получила чемпионские баллы, хотя до привычных в сумме не дотянула довольно много.

«Понимаю, что после того, как срывала все, что возможно, на главных стартах, большего не заслуживаю», - самокритично призналась Евгения. И заинтриговала журналистов заявлением, что нашла причины неудач в нынешнем сезоне. Правда, не рассказала, в чем. Намекнула только, что научилась управлять своим изменившимся телом.

Баллы за технику у Константиновой - самые высокие.

Константинова за последнее время совсем не изменилась. Разве что еще немного похорошела. В Великий Новгород приехала по собственной инициативе, чтобы доказать: она может откатать чисто обе программы. Доказать не руководству ФФККР, а себе.

«Понимаю, что от меня не зависит, поеду ли на чемпионат мира или нет, - прокомментировала свое нынешнее положение Станислава. – Очень хочу выступить и на Универсиаде в Красноярске, и на ЧМ-2019 в Саитаме». В качестве козыря при обсуждении в высоких кабинетах Станислава собирается предъявить произвольную программу, которую тоже немного изменила. Болельщики вряд ли это заметят, но специалисты оценят новые заходы на прыжки.

Только четвертой в короткой программе осталась Елизавета Туктамышева. Она, как всегда, предъявила в качестве главного козыря тройной аксель. Исполни она этот прыжок чисто, была бы лидером после короткой программы. Но Лиза упала и после завершения выступления в смешанную зону для общения с репортерами не вышла. Не стал комментировать выступление своей ученицы и Алексей Мишин, а бой-френду фигуристки - Андрею Лазукину такие вопросы задавать бестактно.

При этом Туктамышева проигрывает Медведевой меньше четырех баллов. Это как раз цена чисто исполненного тройного акселя, который Елизавета исполняет и в произвольной программе. Сегодня ожидается серьезная рубка. Новгородское вече будет бурлить!