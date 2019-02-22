Петербуржец Андрей Лазукин стал победителем Кубка России по фигурному катанию в Новгороде

В заключительный день финала Кубка России 2019 по фигурному катанию первый комплект наград разыграли мужчины. Соревнования свелись к дуэли представителей двух столиц. Из 13-и участников только Владислав Катичев представлял Саранск. Все остальные – из Москвы с ближним Подмосковьем или Санкт-Петербурга. Соревнование двух ведущих отечественных школ одиночного фигурного катания усилиями учеников Алексея Мишина и Евгения Рукавицына в одну калитку выиграла северная столица. Пять первых мест заняли петербуржцы. При этом серебряный призер прошлогоднего чемпионата Европы и участник Олимпийских игр в Пхенчхане (там он занял высокое 7-е место) Дмитрий Алиев остался лишь 9-м.

Как признался Алиев, в нынешнем сезоне он понял: в спорте, да и в жизни, белые и черные полосы чередуются. Ученику Рукавицына отличные программы поставил Илья Авербух. Причем даже в шоу, куда он пригласил действующего фигуриста, Илья Маркович требовал от него исполнять четверные прыжки даже при свете прожекторов. Алиев стал первым и единственным участником Кубка России, который честно признался: «Ехал в Великий Новгород, чтобы попытаться доказать Федерации фигурного катания на коньках России свое право выступить на ЧМ-2019 в Японии». После неудачного выступления Дмитрий заговорил, как философ.

Лидировавший после короткой программы Андрей Лазукин все вопросы о сборной переадресовывал руководству федерации. Когда же ему сообщили, что Софья Самодурова узнала о попадании в сборную для участия в чемпионате Европы от мамы, Лазукин отшутился: «Моя мама новости фигурного катания не мониторит. О графике турниров, на которых предстоит выступить, информируют тренеры и функционеры».

В ближайших планах обладателя Кубка России – Универсиада. Подготовка к ней пройдет в обычном режиме. Правда, Андрей на это время не станет подрабатывать подкатками. Так на сленге фигурного катания называются дополнительные занятия, за которые платят родители юных спортсменов. Подкатки дают возможность фигуристам заработать, но отвлекают от собственной подготовки.

Прокатом произвольной программы в Великом Новгороде Лазукин остался недоволен. По ее результатам он остался шестым, но запас почти в десять баллов после первого дня соревнований позволил Андрею стать победителем финала Кубка России. Хотя впечатление от программы на музыку «Ромео и Джульетта» очень хорошо сформулировал еще Вильям Шекспир: «Нет повести печальнее на свете…»

Перед чемпионатом России в Саранске Лазукин вместе со своим тренером Алексеем Мишиным в спешном порядке произвольную программу поменяли. Правда, какие-то наработки из старой, на музыку Сергея Рахманинова, перенесли. В Великом Новгороде Андрей говорил, что сейчас эта программа уже «выкатана». Увы, продемонстрировать «Ромео и Джульетту» во всем блеске не получилось.

Остается довольствоваться завоеванным Кубком России. Да еще тем, что журналисты, наконец, не задали ни одного вопроса про Елизавету Туктамышеву.