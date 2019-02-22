В «Ленрезерве» поисковиков наградили знаками отличия Минобороны

Сегодня, 22 февраля, на базе патриотического движения «Ленрезерв» прошла торжественная церемония награждения членов петербургских поисковых отрядов. Ровно в полдень в здании на Феодосийской улице, где действует постоянная выставка техники и реликвий времен Великой Отечественной войны, поисковикам были вручены памятные знаки отличия от Министерства обороны России.

- Впервые поисковиков будут награждать, да еще в том месте, где воздух пропитан духом военного времени. При этом мы, как и солдаты, работаем не за медали, а за патриотизм и уважение к нашей стране, - рассказал руководитель поискового отряда «Заслон-2» Сергей Пищулин. Его слова приводит пресс-служба комитета по делам молодежи.

Надо сказать, что петербургские поисковики впервые были награждены военными знаками отличия. Их получили люди, внесшие большой личный вклад в установление имен погибших и судеб пропавших без вести в войну солдат. Именно благодаря самоотверженной работе общественников, сотни и тысячи людей по всей России узнали о судьбе своих родных.

Среди награжденных:

Олег Алексеев из поискового объединения «Святой», Евгений Охапкин (отряд «Крылья Родины»), Владимир Бабицкий («Ингрия»), Виктор Баскаков («Ораниенбаумский плацдарм»), Игорь Болкунов («Воин»), Роман Красильников («Ленинградской фронт»), Евгений Петерс («Рейд»), Сергей Пищулин («Заслон-2»), Ольга Пятунина («Патриот»), Андрей Пименов («Высота»), Серафима Трунова («Святой Георгий»), Владимир Федоров (отряд «Имени Евгения Ковалева»), Светлана Шестакова («Авангард») и Григорий Ярошенко («Сестрорецкий рубеж»).