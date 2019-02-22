2019-02-22T16:25:44+03:00
Общество

В «Ленрезерве» поисковиков наградили знаками отличия Минобороны

Члены петербургских патриотических движений впервые получили военные награды
Петр КИБЕР
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В "Ленрезерве" петербургских поисковиков наградили памятными знаками отличия Минобороны. Фото: "Ленрезерв"/vk.com/lenrezervgroupВ "Ленрезерве" петербургских поисковиков наградили памятными знаками отличия Минобороны. Фото: "Ленрезерв"/vk.com/lenrezervgroup
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Сегодня, 22 февраля, на базе патриотического движения «Ленрезерв» прошла торжественная церемония награждения членов петербургских поисковых отрядов. Ровно в полдень в здании на Феодосийской улице, где действует постоянная выставка техники и реликвий времен Великой Отечественной войны, поисковикам были вручены памятные знаки отличия от Министерства обороны России.

- Впервые поисковиков будут награждать, да еще в том месте, где воздух пропитан духом военного времени. При этом мы, как и солдаты, работаем не за медали, а за патриотизм и уважение к нашей стране, - рассказал руководитель поискового отряда «Заслон-2» Сергей Пищулин. Его слова приводит пресс-служба комитета по делам молодежи.

Надо сказать, что петербургские поисковики впервые были награждены военными знаками отличия. Их получили люди, внесшие большой личный вклад в установление имен погибших и судеб пропавших без вести в войну солдат. Именно благодаря самоотверженной работе общественников, сотни и тысячи людей по всей России узнали о судьбе своих родных.

Среди награжденных:

Олег Алексеев из поискового объединения «Святой», Евгений Охапкин (отряд «Крылья Родины»), Владимир БабицкийИнгрия»), Виктор Баскаков («Ораниенбаумский плацдарм»), Игорь Болкунов («Воин»), Роман Красильников («Ленинградской фронт»), Евгений Петерс («Рейд»), Сергей Пищулин («Заслон-2»), Ольга Пятунина («Патриот»), Андрей Пименов («Высота»), Серафима Трунова («Святой Георгий»), Владимир Федоров (отряд «Имени Евгения Ковалева»), Светлана Шестакова («Авангард») и Григорий Ярошенко («Сестрорецкий рубеж»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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