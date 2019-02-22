Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу в Кубке России

Главная интрига финала Кубка России разрешилась в произвольной программе у женщин. Тренерский совет и исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) огласит решение по составу сборной на чемпионат мира в Японии в начале следующей недели. Но уже сегодня с вероятностью в 99,9 процента можно сказать: вместе с триумфатором чемпионата Европы Софьей Самодуровой и Алиной Загитовой в Саитаме выступит двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева. К своим многочисленным титулам она прибавила еще и победу в Кубке России, само участие в котором еще в начале сезона воспринималось бы как неуместная шутка.

В произвольной программе победила Елизавета Туктамышева, выложившая свой главный козырь. Тройной аксель в ее исполнении был безупречен, и даже ошибка в следующем каскаде, где второй тройной прыжок получился двойным, не помешала ученице Алексея Мишина набрать высшую сумму баллов за технику. Но эта ошибка помешала стать победительницей Кубка России. Ведь за компоненты судьи поставили Медведевой на 1,76 балла больше, чем Туктамышевой, а уступила она по результату двух программ всего 1,71. Можно проводить аналогии с фотофинишем в спринте, но разница в баллах забудется, а результат в таблице останется.

Сама Елизавета, вышедшая в отличие от вчерашнего дня к журналистам в смешанную зону, главной причиной поражения считает падение с тройного акселя в короткой программе. «Здесь, в Великом Новгороде, всего один раз за все время сорвала этот прыжок, - рассказала Туктамышева. – И именно в короткой программе! Сегодня нужно было обязательно реабилитироваться, и мне это удалось».

liza_tuktik Фигурное катание - это эмоции

О своих дальнейших планах фигуристка не сообщила. Она даже не знает, заказаны ли билеты в Красноярск, где Туктамышева заявлена для участия в Универсиаде. И о том, каковы шансы выступить на чемпионате мира, тоже не ведает. Все вопросы Елизавета переадресовала Мишину, а Профессор взял мхатовскую паузу.

Сияющая от счастья Медведева рассказала, что выстраивает отношения со своим тренером Брайаном Орсером по-другому. Канадский специалист не мог не заметить, что его российская ученица выходит на любой старт с максимальной концентрацией и максимально серьезным выражением лица. И посоветовал ей… улыбаться. Количество улыбок в Нижнем Новгороде на лице Жени превосходило в сумме показатели этапов Гран-при и чемпионата России.

- Я вообще пересмотрела отношение к спорту и к жизни, - разоткровенничалась двукратная чемпионка мира. – Столько книг, сколько в Канаде, за всю жизнь до этого не прочитала. Больше думаю и стараюсь подходить к соревнованиям на позитиве. В Великом Новгороде, может быть, не все получилось в техническом плане, но для меня этот город станет точкой отсчета для новых успехов.

Могла одним прокатом переломить свою судьбу в нынешнем сезоне Станислава Константинова. Она совсем чуть-чуть проигрывала Медведевой после короткой программы, но в произвольной ошиблась уже на первом же каскаде. Затем Станислава была вынуждена менять запланированные прыжки и в итоге осталась шестой в произвольной программе и четвертой по сумме двух. Константинова теперь совершенно точно поедет на Универсиаду, и на вопрос, стоит ли ожидать чистого проката двух программ на одних соревнованиях, ответила однозначно: «Ожидайте». Будем ждать.

А уравнение с тремя красавицами руководителям федерации разрешить теперь будет легко и просто.