2019-02-22T19:37:28+03:00
Общество

Работники «Метростроя» получили часть зарплаты

Но деньги пришли не все и не всем
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Петербургская подземка переживает не самые лучшие времена.Петербургская подземка переживает не самые лучшие времена.Фото: Олег ЗОЛОТО
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«ТОЛЬКО ТРИДЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ»

Последние несколько месяцев у метростроителей выдались непростыми. Компания переживала не лучшие времена - город неожиданно расторг контракты на работы по четырем линиям, затем так же непредсказуемо их вернул. Кого-то сократили, кто-то остался не у дел: из-за нехватки строительных материалов люди не могли продолжать работу. Усложняло ситуацию и то, что с декабря работяги не получали зарплату.

- Попробуйте смену отработать, пойти домой и сказать родным и близким, что нет денег. А после этого снова в шахту, - вздыхали они. - И это несмотря на кредиты, детей, семьи и ипотеки.

Добиться выплаты денег сотрудники пытались разными способами: приходили к Смольному, писали письма, обивали пороги офиса генподрядчика. Наконец-то в конце тоннеля забрезжил свет. Днем 22 февраля строители СМУ-15 сообщили «КП», что им пришла зарплата. Правда, не всем и не полностью.

- Мне пришло только тридцать процентов от всей суммы. Кому-то шестьдесят процентов, - поделились монтажники.

Однако в руководстве компании утверждают, что до понедельника, 25 февраля, зарплата должна прийти всем.

- Первые 23 миллиона рублей пошли в «Управление-15 Метрострой», рабочие начали получать деньги на карты, - уточнила пресс-секретарь компании Екатерина Гигиняк.

«НИ КРОШЕЧКИ»

В это время остальным подрядчикам остается завидовать коллегам. Деньги им пока только обещают.

- Ничего нет, ни крошечки, - переживают сотрудники. - Людей проверяют на прочность. Так сказать, чтобы у нас выработался особый ген метростроевцев. Нужны те, кто может работать впроголодь и задарма.

В «Метрострое» их просят подождать еще немного. По их словам, скоро вопрос со СМУ-11 и СМУ-13 также должен решиться.

- Для выплаты заработной платы сотрудникам СМУ-13 направлено 30 миллионов рублей, - говорят в пресс-службе «Метростроя». - Планируется, что сотрудникам СМУ-11 зарплата придет в начале следующей недели.

В компании рассчитывают в ближайшие дни получить средства за уже проведенные работы на Лахтинско-Правобережной («оранжевой») и Красносельско-Калининской («красной») линиях. Это поможет выручить 280 миллионов рублей. По предварительной информации, «Метрострой» погасит долги за декабрь 2018-го и январь 2019-го до конца месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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