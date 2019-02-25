Один из первых президентов «Зенита» Леонид Турфин - о новых назначениях клуба: В борьбе за возвращение чемпионского титула все средства хороши

Какими бы ни были причины замены на ключевой должности «Зенита», Медведев пришел управлять авторитетным, успешным и богатым клубом. Но таким он был не всегда. Четверть века назад спортивный символ города играл в первой лиге, принимал соперников на стареньком заводском стадионе и вообще мог исчезнуть с поля. Мы разыскали тогдашнего президента, 71-летнего Леонида Туфрина, и выяснили, как в первой половине 90-х удалось спасти «Зенит», а заодно поговорили о причинах кадровых перестановок.

На приеме у Мутко

- Изчезнуть «Зениту» никто бы не дал, это вы преувеличиваете, - вспоминает Леонид Зигмундович. - Но команда оказалась брошенной, никому не нужной. В городе в начале 90-х других проблем хватало. Думали о том, как накормить людей. Какой уж тут «Зенит»?!

- Какой у клуба в начале 90-х был бюджет?

- Когда мы приняли клуб, долгов оставалось на 18 миллионов рублей. Это примерно годовой бюджет, но не забывайте: в то время была гиперинфляция. Мне удалось пробиться в Смольный на прием к Виталию Мутко - он тогда работал вице-мэром по социальным вопросам.

- Что он ответил?

- Виталий Леонтьевич проникся идеей спасти «Зенит». Решили получить кредит от города. Четыре раза заходили в Петросовет. И сумму нам дали до пятидесяти миллионов - точную цифру не помню. Ускорить процесс получения кредита от города помог председатель Комитета по экономике и финансам при мэрии Алексей Кудрин (в настоящее время председатель Счетной палаты РФ. - Прим. ред.).

- Вернемся к делам насущным. Для вас стал неожиданным уход с поста президента «Зенита» Сергея Фурсенко?

- Абсолютно неожиданным! Я знал Фурсенко как человека, умеющего ставить цели и добиваться результата. Но давайте будем откровенны: глобальные кадровые решения принимает Алексей Миллер. Видимо, на данном этапе он решил поменять главного управленца «Зенита». При этом Фурсенко остался в совете директоров клуба...

- После провала с приглашением Роберто Манчини полномочия теперь уже бывшего президента могли быть заметно урезаны?

- Я допускаю это. Получился провал не только с Манчини, но и с трансферной политикой. Сегодня в «Зените» остается балласт игроков, не отвечающих амбициям клуба. А ведь на каждого затрачены серьезные деньги, у каждого серьезная зарплата. Полагаю, Сергей Александрович хотел как лучше, но получилось, к сожалению, как всегда. Хотя точечные приобретения, сделанные этой зимой, мне понравились.

Инициатива Миллера

- Фурсенко всегда ратовал за приглашение известного во всем мире зарубежного тренера, но у руля «Зенита» был поставлен Сергей Семак (29 мая 2018 года. - Прим. ред.). Это удивило?

- Скорее всего, за решением назначить Семака стоит Миллер. На тот момент нужен был российский тренер, с учетом «общественного мнения». Шли разговоры: «Это наш человек, он хорошо в «Уфе» поработал…» Даже голосование в Интернете открыли. Мы же видели, чем занимались в «Зените» Виллаш-Боаш, Луческу, тот же Манчини.

- Чем?

- Понятно, люди приезжали с целью заработать! Не получилось? Ну что делать: получил неустойку, собрал вещи и улетел.

- Новым президентом клуба стал Александр Медведев. Его карьеру спортивного управленца можно назвать успешной?

- Дело не в этом. Медведев входит в совет директоров СКА, КХЛ. И основная работа на всякий случай в Газпроме. Теперь в «Зените» он назначен сразу на две должности - президента и генерального директора. Но как все это можно совмещать?!

- Должности президента и генерального директора в клубе принципиально отличаются?

- В современном понимании президент выполняет представительские функции и не занимается ежедневной, рутинной работой. Генеральный директор - это хозяйственная деятельность, финансы, игроки, стадион, база, питание… Да много чего еще. Если эти функции будут кому-то делегированы, то это не совсем правильно.

- Вы знакомы с Медведевым?

- Только обменивались рукопожатиями. Однажды встретились в приемной Мутко. Я с большим уважением отношусь к Александру Ивановичу. Но, повторюсь, совмещать все должности будет тяжело.

КАК ВЕРНУТЬ ЧЕМПИОНСКИЙ ТИТУЛ

- В клубе появился и новый председатель совета директоров - Елена Илюхина. Что вы знаете о ней? В ваше время встречались женщины в руководстве клуба?

- В мое время точно не встречались (смеется). Это интересно. Мы знаем опыт работы Ольги Смородской в «Локомотиве». Считаю, ее опыт не был отрицательным. А есть ли еще примеры?

- Марина Грановская из «Челси» - правая рука Романа Абрамовича.

- Это все-таки не в России. В Англии клубы иначе организованы, хотя и у них не обходится без проблем. «Челси» запретили регистрировать новых игроков. Но вернемся к «Зениту». Как я понимаю, совет директоров клуба принимает коллегиальные решения. С учетом того, что Илюхина финансист и юрист, то в основном деятельность совета директоров будет связана с утверждением бюджета. Сегодня все клубы под жестким контролем ФИФА, поэтому нужно очень внимательно подходить ко всем вопросам, чтобы не попасть под наказание за нарушение финансового фейр-плей. «Зенит» уже однажды находился на волоске - ситуацию спасла продажа Халка и Витселя.

- Куда дальше будет двигаться «Зенит» в своем развитии? Несколько лет назад Александр Дюков (председатель совета директоров «Зенита» и генеральный директор компании «Газпром нефть». - Прим. ред.) декларировал задачу выиграть Лигу чемпионов, но уже почти четыре года команда не может туда попасть...

- Поэтому и приоритеты поменялись. Сейчас главная задача - вернуть чемпионский титул и вернуться в Лигу чемпионов, а дальше нужно провести хорошую селекцию, «вычистить» платежную ведомость. Но пока для нас этот турнир недосягаемый. Это просто космос!

- А как, по вашему мнению, «Зенит» развивается в социальном плане?

- Клуб многое делает в этом направлении. Люди идут на футбол, потому что на стадионе тепло и комфортно, можно отдохнуть, перекусить, какие-то мероприятия все время запускают, метро теперь близко. И цены на билеты, на мой взгляд, доступны для всех уровней людей. Что я заметил, на «Зенит» приходит очень много женщин и детей. Даже мата на трибунах теперь меньше слышно.

Все президенты «Зенита»:

Владислав ГУСЕВ

Период работы в должности президентом «Зенита»: август 1990 г. (тогда эта должность в клубе появилась впервые) - ноябрь 1992 г.

Возраст, когда стал президентом: 54 года.

До прихода в «Зенит»: спортивный комментатор телевидения и радио.

Леонид ТУРФИН

Период: декабрь 1992 г. - декабрь 1993 г.

Возраст: 45 лет.

До прихода в «Зенит»: заместитель начальника Некрасовского телефонного узла.

Виталий МУТКО

Период: июль 1996 г. - ноябрь 2003 г.

Возраст: 37 лет.

До прихода в «Зенит»: председатель Комитета мэрии Петербурга по социальным вопросам.

Давид ТРАКТОВЕНКО

Период: декабрь 2003 г. - ноябрь 2005 г.

Возраст: 47 лет.

До прихода в «Зенит»: первый вице-президент «Банкирского дома «Санкт-Петербург».

Сергей ФУРСЕНКО

Период: январь 2006 г. - март 2008 г. (первый период); июнь 2017 г. - февраль 2019 г. (второй период).

Возраст: 51 год (первый период); 63 года (второй период).

До прихода в «Зенит»: генеральный директор ООО «Лентрансгаз» (дочерняя структура «Газпрома»).

Александр ДЮКОВ

Период: март 2008 г. - май 2017 г.

Возраст: 40 лет.

До прихода в «Зенит»: ОАО «Газпром нефть» - председатель правления и генеральный директор.

Александр МЕДВЕДЕВ

Период: с 22 февраля 2019 г.

Возраст: 63 года.

До прихода в «Зенит»: заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт».

КАЛЕНДАРЬ ИГР

3 марта - чемпионат России. Премьер-лига. Свердловск. «Урал» - «Зенит».

7 марта - лига Европы. Петроград. «Зенит» - «Вильярреал».

10 марта - чемпионат России. Премьер-лига. Петроград. «Зенит» - «Уфа».