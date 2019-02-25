Советы астролога: как выбрать идеального партнера для брака

Наверняка вы замечали, что одни люди будто притягиваются друг к другу, а другие, напротив, не переносят даже вида некоторых знакомых. Думаете, случайность? Отнюдь. Есть знаки зодиака, которым почти всегда хорошо вместе, и, наоборот, знаки-антагонисты. Но не все так просто. Как же определить своего идеального партнера по гороскопу? Нам поможет петербургский астролог и психолог Инесса Крыжановская.

НЕ ТЕЛЕЦ, А СОЛНЦЕ

Большинство людей знают свой знак зодиака, под которым они рождены, но не понимают, что за этим знаком скрывается только положение Солнца на момент их рождения. То есть если вы Телец - это значит, что небесное светило на момент вашего рождения находилось в знаке зодиака Телец. Но есть и другие не менее важные планеты и звезды, которые тоже влияют на нашу жизнь.

Солнце отвечает за вашу жизненную энергию, Луна - за эмоции, Меркурий - за разум, Венера - за чувства, Марс - за действия, Юпитер - за авторитет, а Сатурн - за достижения.

- И когда мы говорим о такой серьезной теме, как отношения, солнечные знаки зодиака влюбленных учитываются в последнюю очередь, - подчеркивает Инесса Крыжановская. - Нужно обратить внимание на планеты.

А как узнать, что влияет конкретно на меня и моего избранника - Марс или Юпитер? Все просто: можно самому составить свой гороскоп и гороскоп претендента на ваши руку и сердце. И необязательно тратиться на личного астролога, достаточно найти в Интернете бесплатный сайт, к примеру, astro-online.ru, и ввести свои данные: время, место и дату рождения. Вуаля, пару секунд, и весь расклад как на ладони. А теперь смотрим, у кого какая планета и как они сочетаются между собой.

Марс и Венера

Одна из самых страстных пар. Только взаимодействие Марса мужчины с Венерой женщины дает магнетизм, чувственное притяжение, желание интимной близости, вожделения. Такая семейная пара всегда свои ссоры заканчивает в постели: милые бранятся, только тешатся.

Самая сильная связь наблюдается, когда Марс мужчины и Венера женщины находятся в знаках одного креста:

1-й крест: Овен - Рак - Весы - Козерог

2-й крест: Телец - Лев - Скорпион - Водолей

3-й крест: Близнецы - Дева - Стрелец - Рыбы.

Примеры:

У знаменитого режиссера Никиты Михалкова Марс в Раке, а у Татьяны, его жены, - Венера в Козероге. Так она описала в интервью свои чувства: «От него шла такая энергетика, обаяние, уверенность, а еще эти усы и запах пачули. Я сразу погибла, полетела за ним, как мотылек на огонь…»

У актера и режиссера Александра Стриженова Марс в Стрельце, а Венера его жены Екатерины - в Рыбах. Наблюдая за их парой долгие годы, понимаешь: Любовь существует. Та Любовь, которая была между богом войны Марсом и прекрасной Венерой, богиней красоты и плотской любви!

Плутон и Луна

Если Плутон мужчины находится в одном кресте с Луной женщины, то при виде вас он будет терять свою голову!

1-й крест: Овен - Рак - Весы - Козерог

2-й крест: Телец - Лев - Скорпион - Водолей

3-й крест: Близнецы - Дева - Стрелец - Рыбы.

Ярким примером может послужить такая историческая пара, как Владимир Маяковский и Лиля Брик! Его Плутон в Близнецах, а ее Луна - в Рыбах! Лиля была его роковой любовью! Как раз роком судьбы и управляет планета Плутон! Лиля Брик признавалась: «Меня пугала его напористость, рост, неуемная, необузданная страсть… Он обрушился на меня, как лавина… Он просто напал на меня». Именно так и действует Плутон, увидев свою Луну.

Солнце и Луна

Гармонию в быту олицетворяет взаимодействие Солнца мужчины и Луны женщины. Очень важно, чтобы Солнце мужчины находилось в одной стихии с Луной женщины, если вы хотите быть вместе и в радости, и в горе, держась за руки несмотря ни на что!

Стихия Огонь: Овен - Лев - Стрелец.

Стихия Земля: Телец - Дева - Козерог.

Стихия Воздуха: Близнецы - Весы - Водолей.

Стихия Воды: Рак - Скорпион - Рыбы.

Допустим, Солнце мужчины в Рыбах, а Луна женщины в Раке - оба светила находятся в водной стихии!

Взаимопонимание в паре обеспечено! Будут вместе и грядки полоть, и огурцы в банки закатывать, и эти соленья вместе есть да радоваться!

Владимир Маяковский и Лиля Брик. ФОТО: Википедия

В пример можно привести крепкую семейную пару, проверенную годами, пережившую кризис брака. Это актриса Вера Алентова и кинорежиссер Владимир Меньшов. Его Солнце в Деве - ее Луна в Тельце. Такая пара способна к компромиссу, к поиску гармонии.

ВАЖНО

Это не гарантия счастливого брака

Можно привести много примеров удачных семейных союзов по звездам, но даже самое идеальное сочетание гороскопов не гарантирует, что влюбленные будут всю жизнь жить вместе. Это очень важно понять. Даже самый лучший астролог, одобрив вам партнера по звездам, не даст гарантию, что вы не разойдетесь. Любая пара переживает рано или поздно свои кризисы, одних они ломают, других делают сильнее. А если у вас пока еще нет второй половинки, то необязательно опираться на гороскопы. Ищите прежде всего человека, с которым совпадают ваши ценности, потребности и главная цель жизни.