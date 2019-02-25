Суд Петербурга освободил националиста и борца с проститутками Вячеслава «Рыжего Тарзана» Дацика

Рядовое заседание городского суда Санкт-Петербурга привлекло внимание чуть ли не половины журналистов города. А еще больший ажиотаж поднялся сразу, как только было оглашено решение: прекратить дело в отношении Вячеслава Дацика за истечением срока давности и освободить его из под стражи.

- Да, недавно завершилось рассмотрение апелляционной жалобы в суде. Пока Вячеслав еще в «Крестах» - необходимо чтобы копия судебного решения дошла до следственного изолятора, но сегодня вечером или завтра должен выйти на свободу, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды в Петербурге» адвокат «Рыжего Тарзана» Андрей Федорков.

По словам защитника Вячеслава Дацика, заседание прошло спокойно, насколько это возможно, учитывая личность подзащитного.

Последнее слово Дацика, который выходит на свободу: "Слава революции" 00:00 00:00

- В последнем слове он прокричал «Слава революции», - сообщил адвокат.

Мать Дацика: Надеюсь, что он остепенится

Надо сказать, что сам Дацик в суде присутствовал не лично, а по видеоконференции. Зато в зале была его мать, которую, впрочем, вскоре удалили за эмоциональное поведение.

- Меня выгнали. До суда была в зале, а потом заставили выйти, - рассказала Светлана Алексеевна корреспонденту «Комсомолки».

Впрочем, своего сына мать надеется увидеть в ближайшее время. Встречать Вячеслава она не поедет – в Колпино отправится отец Валерий Григорьевич. Что касается ближайших планов, то Светлана Алексеевна надеется, что проституток «Рыжий Тарзан» больше не будет.

- Их много, всех не перегоняешь. Пока по дому поможет. Я так надеюсь. А кроме этого у него много предложений. В рекламе, плюс Стас Барецкий в похоронный бизнес зовет, да еще на Урал – там хорошие деньги по дорожному строительству. Надеюсь остепенится, - предполагает мама Вячеслава Дацика.

Мать Вячеслава Дацика надеется, что сын остепенится, однако Стас Барецкийнадежд на этоне питает.Фото: Александр ГЛУЗ

«Рыжий Тарзан» - вице-президент «Союз ритуальных агентств»

Впрочем, в спокойном будущем сына Сварога, повелителя мурманских лесов, ультра-националиста, а заодно и правозащитника, сильно сомневается сам давний приятель Дацика Стас Барецкий.

- Он все время говорит про проституток. Может пару дней и посидит дома, а потом, побаиваюсь, возьмется за старое. Я этим заниматься не буду – опять посадят, а он слишком буйная натура, - уверен шоумен.

Хотя перспективы у Вячеслава Дацика есть. Барецкий подтвердил, что он взял «Тарзана» на работу в «Союз ритуальных агентств».

Стас Барецкий об освобождении Славы Дацика: Придраться было не к чему, у него срок отсидки закончился 00:00 00:00

-Я президент, а он вице-президент. Можем по всей России работать. Но заставлять не буду, если только сам захочет, - рассказал Станислав.

Но, в любом случае, встречать друга в колпинский изолятор «Кресты-2» он поедет. С музыкой и эскортом.

Напомним, что криминальная история Вячеслава Дацика началась в 2007 году, когда против участника боев без правил завели уголовное дело за налеты на салоны сотовой связи. Позднее националиста признали психически больным, отправили на лечение. Но из больницы он сбежал и уехал в Норвегию, где оказался в тюрьме за ношение оружия.

Впоследствии Дацика экстрадировали в Россию. После отсидки «Рыжий Тарзан» решил стать правозащитником, но вместо этого начал гонять проституток голышом по улицам. Попали под руку и клиенты публичных домов.

За это, по статьям «побои», «нарушение неприкосновенности жилища» и «хулиганство» Василеостровский суд Петербурга дал Дацику 3,5 года, однако сегодня городской суд отменил приговор по первым двум статьям из-за истечения давности, а по третьей «Тарзан» свое уже отсидел.