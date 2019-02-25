Стас Барецкий решил снять «Брат-3» со Шнуром и Дациком

Сегодня в Петербурге вспоминают режиссера Алексея Балабанова. Режиссеру культовых уже фильмов «Брат» и «Брат-2» исполнилось бы 60 лет. Но, оказывается, был задумана и третья часть – на нее деньги Балабанову дал…Стас Барецкий. Теперь шоумен сам намерен снять кино.

- Да, это все на самом деле так. Он мне деньги не смог отдать, а я ведь их брал у инвесторов ритуальных. Мне надо с ними рассчитываться. Вот решил сам снять, - рассказал Барецкий корреспонденту «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».

По словам шоумена, у него уже в голове есть сценарий фильма, рабочее название которого «Брат3младший» - в одно слово. Снимать блокбастер в стиле Балабанова будет собственная кинокомпания Барецкого. Она называется «2020», так как съемки планируют завершить за год и в 2020-м представить готовую картину. Правда, информации о таковой в интернете не нашлось.

- У нас уже есть режиссер, есть главный актер, красивый, характерный – чтобы девочкам нравился. Также планирую снять «звезд». Дацика, Шнурова подтяну. Попробуем пригласить тех, кто снимался в первых двух фильмах, - рассказал Стас.

Одной из съемочных площадок станет квартира, уже засветившаяся в «Брате» - там, где Данила Багров расстреливает двух бандитов, чтобы спасти персонажа, которого играет Андрей Федорцов. По словам Барецкого, сейчас квартира находится в собственности одного из его знакомых.

Стас Барецкий о намерении снять "Брат-3" 00:00 00:00

А сам фильм, несмотря на балабановскую стилистику и атмосферу, должен стать криминальным боевиком наподобие «Крепкого орешка». Этакая «черная» комедия.

- С экшеном, но без компьютерной графики, - заявил идеолог картины. – Большой бюджет не гарантирует хорошего результата.

Впрочем, пока о прокатных перспективах Барецкий не загадывает. Возьмут – хорошо, а нет – кино поедет по фестивалям.

- Так, чтобы снимали боевик, а получилась порнуха – не будет, - заверил шоумен.