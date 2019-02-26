2019-02-26T13:08:32+03:00
Общество

«На подводной лодочке с атомным моторчиком»: В Исаакиевском соборе спели шуточную песню про бомбежку США

Концертный хор Санкт-Петербурга оправдывается, мол, песня старая и слов из нее не выкинешь [аудио, видео]
Алена ЧИЧИГИНА
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Ролик, вызвавший скандал, выложили в Интернет сами исполнители на официальной странице хора. ФОТО: скринРолик, вызвавший скандал, выложили в Интернет сами исполнители на официальной странице хора. ФОТО: скрин
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Вечером 25 февраля в сети появилась запись, которая наделала много шума. В ролике концертный хор Санкт-Петербурга выступает в Исаакиевском соборе. На концерте в честь Дня защитника Отечества солисты исполняют патриотические песни. Все, как обычно – звучат композиции Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой, Александра Розенбаума, а в самом конце - малоизвестного барда Андрея Козловского с вот таким вот текстом: «Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!».

И вот тут понеслось. Пользователи соцсетей разнесли в пух и прах и сам хор, и тех, кто выбирал репертуар. Многим показалось, что петь про бомбардировку Америки в нынешнее время – это перебор. Тут же посыпались комментарии, мол, стыдно, как так можно, да и вообще, в храме шутить – богохульство.

Журналисты «Комсомолки» связались с представителями хора, чтобы все расспросить.

Дирижер хора о том, почему в Исаакиевском соборе спели шуточную песню про бомбежку США

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- Считаю, что раздули из мухи слона, мы музыканты, существуем вне политики, да и эта песня тоже, - разводит руками режиссер Владимир Беглецов. – Шумиху создают те, кому выгодно, они ведь сами не были на концерте. А зрители в храме отреагировали адекватно, они улыбались, поняли, что это шутка. Она стала последним аккордом в праздничном концерте в честь 23 февраля. Странно, что никто не придрался к песне Розенбаума «Черный тюльпан», которую мы также спели в тот день, она ведь гораздо жестче по тексту. Но даже если бы и возникли вопросы, мы бы все равно ответили, что тут политика ни при чем. Главная наша задача: отдать дань памяти и уважения всем, кто служил и воевал. Мы пели песни военных лет, советской эпохи и совсем современные. Тут надо отметить еще две вещи: во-первых, песни, которые мы поем – это документы эпохи, разумеется, мы не переписываем эти тексты ради политкорректности. Во-вторых, концерт в храме не обязывает петь только литургические произведения. Мы поздравили наших слушателей, показали, что ценим их праздник, их прошлое, их труд. Я и сам служил в армии, предпочитаю отмечать праздник на сцене и дарить хорошее настроение людям.

Как нам удалось выяснить, песню из-за которой сейчас весь сыр-бор, бард Андрей Козловский написал еще в 80-е. Однако широкому кругу слушателей композиция неизвестна.

«Песня сама по себе старая, из советского андеграунда. Тогда она была шуткой и даже сатирой на советский агитпроп. Но сегодня, да еще в таком суперсерьезном исполнении это никак не смотрится шуткой», - написал на своей странице в ЖЖ протодьякон Андрей Кураев.

Дирижер между тем подчеркнул, что после всей этой шумихи не собирается менять репертуар хора и убирать какие-то произведения из программы. Хор готовит аранжировку еще на одну песню, написанную подводниками, про баллистическую ракету «Синева».

В Исаакиевском соборе хор Петербурга спел песню про ядерную бомбежку Америки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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