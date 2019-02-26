Юлия Ауг рассказала о поцелуе с Тарантино

Актриса театра и кино Юлия Ауг впервые стала гостьей программы «Вечерний Ургант». В последнее время она много снимается в популярных фильмах и сериалах. В числе прочих вопросов ведущий спросил, является ли правдой тот ее биографический факт, что она целовалась с Тарантино. Юлия ответила, правда, но это было давно. В 2012, когда фильм «Овсянки» с ее участием приехал на Венецианский фестиваль, одним из членов жюри был Квентин Тарантино.

- Он захотел со мной познакомиться, несмотря на то, что в этой картине я в основном играла труп. Правда, обнаженный, - рассказала Юлия. - Когда я к нему подошла, он выразил море восторгов, и мы с ним проболтали минут сорок. Вокруг стояла толпа поклонников, ожидающих от кумира автограф. Потом он спросил: "Ну, что поцелуемся?" И мы поцеловались, да так, что поклонники начали считать, как на свадьбе - раз, два, три…

Напомним, Юлия Ауг стала звездой после фильма «Овсянки», когда ей уже было за сорок. До этого она окончила в Петербурге актерский факультет ЛГИТМиКа и более десяти лет работала на ведущих ролях в местном ТЮЗе. В какой-то момент ей стало скучно, и в 2004 году она перебралась в Москву, где получила еще два образования — режиссерское и сценарное.

Кроме ролей в кино и сериалах, в послужном списке Ауг десяток постановок в разных театрах страны и столицы, в их числе родной питерский ТЮЗ и Московский Театр на Таганке. Юлия также снимает видеоклипы для рэп-группы «25/17» и собственные фильмы.

Дочь актрисы Полина тоже выбрала для себя актерскую профессию и уже снимается в кино.