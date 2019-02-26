Татьяна Буланова об иске на бывшего мужа: «Никаких алиментов от Владислава не требую. Это бред!»

Вот уже больше двух лет певица Татьяна Буланова и бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов в разводе. Пара прожила в браке счастливых 11 лет и рассталась по обоюдному согласию. Более того, ради ребенка Татьяна и Владислав долго не разъезжались. Жили, как друзья, при этом всегда у Никиты рядом всегда были мама и папа. Как признается сама Татьяна, Владислав - отличный отец, который ей очень помогает в воспитании подростка. И от этого еще невероятнее кажется появившаяся новость о том, что Буланова подала иск на взыскание алиментов с бывшего мужа. Корреспондент «КП»-Петербург» дозвонилась до артистки, чтобы из первых уста узнать, что же произошло. И каково же было наше удивление, когда всегда сдержанная и интеллигентная Татьяна вдруг начала высказываться достаточно резко. От увиденных заголовков в некоторых СМИ Буланова сама не своя.

- Я не понимаю, какая с... это сделала? - возмущается певица. - Меня трясет второй день. Вся эта история - х... полная. Простите, других слов нет. Это какой-то бред! Это все неправда! Не понятно только, кому это пришло в голову.

Пара прожила вместе 11 лет.Фото: Архив "КП"

Справедливости ради надо сказать, что на сайте судебных приставов действительно появился странный документ на имя Владислава Радимова. Судебный приказ от 11.02.2019 № 2-132/2019-11. Правда, нет суммы, как впрочем и нет оснований полагать, что этот приказ имеет отношения к взысканию алиментов. Это может быть все что угодно - от штрафа ГИБДД до просроченного кредита.

- У нас с Вячеславом нормальные отношения, мы не конфликтуем, - призналась «КП»-Петербург» Татьяна Буланова. - Я не держу на него никакого зла и благодарная за те годы, которые мы прожили вместе.

Напомним, Буланова и Владислав Радимов поженились в 2005 году, у них родился сын Никита, которому в этом году исполнится уже 12 лет. В 2016 году пара развелась, но еще долгое время продолжала жить вместе. Это второй брак для певицы. Первым ее мужем был продюсер группы «Летний сад» Николай Тагрин. На данный момент, как заверяет сама Буланова, сердце ее свободно. 6 марта певице исполнится 50 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На десять лет моложе: Поклонники не узнали Татьяну Буланову без грима

Певица поделилась домашним фото в своем Инстаграме (подробности)

Татьяна Буланова призналась, зачем снялась в новом клипе Монеточки «90е»

Исполнительница хита «Ясный мой свет» предстала в неожиданном образе (подробности)