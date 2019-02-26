2019-02-26T16:10:41+03:00
Звезды

«Он умный и образованный человек»: Макаревич рад, что Шнуров вошел в совет при Комитете по культуре

Кроме музыкантов ведомство пополнили известные актеры - Сергей Безруков и Владимир Машков
Людмила ИЛЬИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Сергей Шнуров в составе совета при Комитете по Культуре сможет многое сделать для искусства.Сергей Шнуров в составе совета при Комитете по Культуре сможет многое сделать для искусства.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В новый совет при Комитете по культуре вошли 22 человека, среди которых: Михаил Швыдкой, Карен Шахназаров, Андрей Макаревич, Владимир Машков, Владимир Бортко, Сергей Безруков, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, Владимир Спиваков и лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров.

28 января состоялось первое заседание совета, однако присутствовать на нем смогли не все. Не было и музыканта Сергея Шнурова, который впервые вошел в состав Комитета. «КП»-Петербург» выяснила, как относятся к такому соседству другие члены совета.

- Это прекрасное соседство, Сергей очень популярный артист, образованный и умный человек, - поделился своим мнением музыкант Андрей Макаревич.

- Эта организация должна охватывать максимально широко круги нашей творческой интеллигенции, поэтому и такой набор, - разъяснил «Комсомолке» депутат Госдумы Владимир Бортко. - То, что Сергей Шнуров в совете - это очень хорошо. Можно по-разному относиться к его песням, но то, что это значимая фигура в музыке - это бесспорно. Он еще и активный политический игрок.

- Не могу сказать, что знаком с творчеством Шнурова и с ним лично, - прокомментировал режиссер Карен Шахназаров. - Если совет считает, что он достоин этого и будет полезен, так тому и быть. Замысел я понимаю. Культура очень большая и в совете должны быть представлены разные деятели. Люди должны быть известны в своих направлениях, чтобы они могли эффективно участвовать в обсуждении проблем. Я думаю, это правильное решение.

Следующее заседание состоится через месяц. Главная задача совета разработать методы взаимодействия государства и культуры.

- Вы видите, какой резонанс вызвала попытка запретить концерты реперов, - сетует Ямпольская, намекая на то, что совет призван предотвратить подобное и создать более эффективные методы взаимодействия культуры и власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Вадим Левенталь: "Наш литературный процесс напоминает пресный супчик в городской больничке. Невкусно, пресно, без перца и без соли"
Известный писатель и редактор о том, зачем нужны новые книжные серии, чем плохи книги Яхиной и Водолазкина и о процессе разрушения исторического сознания
Новости 24
Ирина Ган официально стала начальником аппарата губернатора Санкт-Петербурга
К лету в Петербурге появится единый билет на все виды транспорта
Беглов поручил ввести станции Фрунзенского радиуса в строй до конца 2019 года
Депутаты просят проверить Думскую улицу после громкого ДТП на Невском
В Петербурге умер поэт Глеб Горбовский
Смольный: 90 процентов улиц Петербурга очищено от снега
В Петербурге задержали мужчину зарезавшего свою мать и отчима
Крупную нарколабораторию «накрыла» полиция на юге Петербурга
Петербургский государственный университет отметил 295-летие
Мужчина две недели насиловал 13-летнюю девочку на лестничной площадке в Купчино
В Петербурге врач поликлиники потерял чемоданчик с наркотиками
Годовалая девочка отравилась таблетками от головной боли в Петербурге
Бизнесмена и его 19-летнюю жену связали и обокрали люди в масках во Всеволожске
Мужчина остался без денег и дорогой машины после ночного застолья с двумя девушками
Мужчину в состоянии клинической смерти на вертолете экстренно доставили в Петербурге
Семейная жизнь Аршавина с супругой закончится в суде Петербурга
Смертельное ДТП под Кингисеппом: На трассе столкнулись два самосвала
В петербургском метро рассказали историю юбилейных жетонов
Известный историк и археолог Евгений Носов умер в Петербурге
Погода на 26 февраля в Петербурге: Утро начнется со снега
Росприроднадзор попросит прокуратуру проверить завод «Армалит» после выброса «желтого» воздуха
В Измайловском гостином дворе деревянные двери заменили пластиковыми
Стала известна дата первого заседания по делу о теракте в петербургском метро
Единая карта петербуржца должна появиться до конца 2019 года
На льду Зимней канавки выставили сотни книг в знак протеста против цензуры
Бывший игрок СКА возвращается из Азиатской хоккейной лиги в российский клуб
Пока петербуржец лежал в психушке, его «признали» мертвым и несколько раз перепродали квартиру
Церковному служке-ветеринару, пускавшему в Россию мясо из Бразилии без досмотра, присудили 50 тысяч штрафа
Поезд из Петербурга в Мурманск будет ходить быстрее