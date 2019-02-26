«Он умный и образованный человек»: Макаревич рад, что Шнуров вошел в совет при Комитете по культуре

В новый совет при Комитете по культуре вошли 22 человека, среди которых: Михаил Швыдкой, Карен Шахназаров, Андрей Макаревич, Владимир Машков, Владимир Бортко, Сергей Безруков, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, Владимир Спиваков и лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров.

28 января состоялось первое заседание совета, однако присутствовать на нем смогли не все. Не было и музыканта Сергея Шнурова, который впервые вошел в состав Комитета. «КП»-Петербург» выяснила, как относятся к такому соседству другие члены совета.

- Это прекрасное соседство, Сергей очень популярный артист, образованный и умный человек, - поделился своим мнением музыкант Андрей Макаревич.

- Эта организация должна охватывать максимально широко круги нашей творческой интеллигенции, поэтому и такой набор, - разъяснил «Комсомолке» депутат Госдумы Владимир Бортко. - То, что Сергей Шнуров в совете - это очень хорошо. Можно по-разному относиться к его песням, но то, что это значимая фигура в музыке - это бесспорно. Он еще и активный политический игрок.

- Не могу сказать, что знаком с творчеством Шнурова и с ним лично, - прокомментировал режиссер Карен Шахназаров. - Если совет считает, что он достоин этого и будет полезен, так тому и быть. Замысел я понимаю. Культура очень большая и в совете должны быть представлены разные деятели. Люди должны быть известны в своих направлениях, чтобы они могли эффективно участвовать в обсуждении проблем. Я думаю, это правильное решение.

Следующее заседание состоится через месяц. Главная задача совета разработать методы взаимодействия государства и культуры.

- Вы видите, какой резонанс вызвала попытка запретить концерты реперов, - сетует Ямпольская, намекая на то, что совет призван предотвратить подобное и создать более эффективные методы взаимодействия культуры и власти.