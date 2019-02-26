«Самооценка пострадала»: Петербургские мамы и папы сдали ЕГЭ по русскому языку

РАЗВЕИВАЯ МИФЫ

Сумку – в отдельную комнату. Мобильник – в пакетик и на стол. С собой – только паспорт и ручка (черная гелевая). И через рамку металлоискателя пройдите, пожалуйста.

Сегодня, 26 февраля, ЕГЭ для взрослых прошел практически по всей стране. Пока экзамен проводят только по русскому языку, и уже в третий раз подряд. Взрослое ЕГЭ – копия «детского», только наоборот: заданий в нем меньше, а времени отводится не 210 минут, а всего полчаса. Потому что мамы и папы – люди занятые.

Проверить себя пришли самые разные мамы и папы. Фото: Комитет по образованию Санкт-Петербурга

В Петербурге проверить себя решились полсотни взрослых. Экзамен проводили в Павловской гимназии на улице Восстания. Выполнять задания и писать эссе пришли, в основном, родители старшеклассников, но были среди экзаменующихся и преподаватели.

– Главная цель – чтобы родители и люди, работающие с детьми, лично посмотрели, что такое ЕГЭ, – объясняет начальник отдела общего образования Комитета по образованию Петербурга Анна Грубская. – Вокруг ЕГЭ много мифом. Что, мол, тестовая часть существует, хотя мы уже устали говорить: «угадайку» ликвидировали во всех предметах. И что якобы видеонаблюдение отвлекает. Но у тех родители, которые прошли через экзамен сами, вопросов и сомнений не остается.

Сдают петербургские мамы и папы хорошо: в предыдущие годы из полусотни участников экзамен проваливали только двое-трое, при этом были и «стобалльники». В число самых сложных заданий ранее попадали ударения, двойная «н» и эссе.

УСПЕТЬ ЗА ТРИДЦАТЬ МИНУТ

Из полусотни записавшихся явились на экзамен только тридцать человек. Всех рассадили по трем аудиториям. Мне досталась 131-ая. В качестве исключения мне разрешили взять с собой блокнот (но шпаргалок там не было, честное слово). Под прицелом видеокамер вместе со мной в классе оказались десять человек, в том числе два мужчины в форме: военный и священник.

– А Вы уже сдавали? – оборачивается дама за передней партой.

– Да, – отвечаю безрадостно. – Десять лет назад.

– А я в 1997-ом институт окончила. Вообще не знала, куда иду! Попала сюда сегодня случайно, – улыбается «одноклассница». – Старший сын уже школу окончил, младший – в десятом классе.

На экзамен дали всего полчаса. Фото: Комитет по образованию Санкт-Петербурга

Тем временем строгие люди в пиджаках демонстрируют нам «сейф-пакет» – диск с экзаменационными материалами, упакованный в бумажный конверт. Конверт разрывается. Варианты печатаются. Когда принтер утихает, материалы раскладывают по партам в шахматном порядке. Тут я замечаю, что у всех есть черная гелевая ручка, кроме меня.

Но это далеко не последняя сложность. И я, и моя соседка, и еще несколько человек сталкиваются с проблемами уже при заполнении заглавного бланка. Благо, исправления не запрещены.

– Инструктаж окончен, – произносит экзаменатор. – Удачи!

– Вообще ничего не понятно! – вздыхает дама за соседней партой.

На все про все нам отводят полчаса. А это семь заданий с односложным ответом и эссе в придачу. В первой части мне попались вопросы об азотных удобрениях (ненавижу химию и биологию). Вторую часть – эссе – нужно было написать на основе текста путешественника Пескова, который размышлял, «что сейчас делает заяц», встреченный им в лесу. Я тоже задумалась: зайцу сейчас наверняка лучше, чем нам, сдающим… Из размышлений вывела соседка: обернувшись, она изучала мои листочки с ответами. Взгляд упал на часы. До конца экзамена… десять минут!

Словом, эссе я, конечно, придумала. Но вот в чистовик переписать успела лишь половину. Новая знакомая и вовсе написала одну строчку. Да и все остальные завершить эссе не успели. Говорят, с взрослыми на ЕГЭ всегда так: нам надо подумать, мы отвыкли от жестких рамок.

«ДЕЛАЙ КАК Я»

«Одноклассники» не спешат покидать аудиторию, споря о том, как правильно: слИвовый или сливОвый. Я же тем временем отправляюсь к святому отцу. Уж он-то наверняка все успел.

– Нет, сочинение не дописал, – признается директор Центра духовной культуры и образования Выборгского благочиннического округа Санкт-Петербургской епархии, иерей Константин Морозов. – Но страшно не было. Единственное, немного поплавал в заполнении всех этих таблиц. Не сказал бы, что ЕГЭ лучше или хуже традиционного экзамена. Просто это другая форма. Плюс в том, что ты четко знаешь, сколько у тебя времени. К тому же, на обычном диктанте ты нервничал бы и невольно допускал бы ошибки.

– А что Вас привело сюда?

– Многие прихожане-родители волнуются перед тем, как их дети сдадут ЕГЭ. Решил, что надо пройти через это самому. Во многих воскресных школах уже появляются группы по подготовке детей к экзаменам. Совет родителям такой. Есть очень хорошая картина «Опять двойка». И лучший персонаж на ней – это… собачка: она бросается к ребенку, несмотря на отметку. Нужно принимать детей такими, какие они есть. И двоечники совершают открытия.

Многие задания застали родителей врасплох. Фото: Комитет по образованию Санкт-Петербурга

Священник надеется на четверку. На «хорошо» рассчитывает и воспитатель из Нахимовского военно-морского училища Дмитрий Евдомашко: он пришел на экзамен, чтобы потом рассказать о нем своим ребятам-нахимовцам.

– Это полезно, чтобы встряхнуться, освежить знания, вернуться к самообразованию, – рассуждает военный. – Ведь самый действенный метод воспитания – «делай как я». В русском языке и литературе – залог несокрушимости нашего народа: в них таится русская душа.

Результаты ЕГЭ для взрослых объявят 1 марта. Председатель Совета отцов Петербурга Роман Тюльпанов, папа детсадовца и старшеклассника, считает, что такая форма экзамена не раскрывает глубины знаний ребенка. Но тут же признается: в школе ему хорошо удавались ответы у доски.

В каждой аудитории собралось по десять сдающих. Фото: Комитет по образованию Санкт-Петербурга

– Мы люди взрослые, понимаем, что бить за плохую оценку не будут. Поэтому страшно не было, – говорит Тюльпанов. – Но вот самооценка у меня пострадала. Честно говоря, недооценил свои знания. По привычке думал взять нахрапом, а лучше бы подготовился: некоторые вещи пришлось вспоминать со скрипом. Бывает, родители так боятся, что их нервозность передается ребенку, он приходит на экзамен накрученный и делает нелепые ошибки. Так что, папы, мамы, это не страшно! Но готовиться надо.

СПРАВКА «КП»

В этом году ЕГЭ в Петербурге будут сдавать чуть больше 37 тысяч человек, 25,5 тысячи из которых – выпускники этого года, 3,8 тысячи – выпускники средних профессиональных учреждений, а 7,6 тысячи – выпускники прошлых лет.

Самый массовый экзамен в этом году – русский язык: его сдадут 33 тысячи человек. На втором месте – математика (32 тысячи человек), причем профильный уровень выбрали 20 тысяч участников.

Самый популярный предмет по выбору – обществознание (15,7 тысячи человек). Затем идут физика (7,7 тысячи) и английский (7,4 тысячи). Впервые в России будут сдавать китайский язык. В Петербурге сделать это попробуют 24 человека.

Досрочный период проведения ЕГЭ начнется 20 марта, основной – 27 мая. Первыми за парты пригласят сдающих географию и литературу.