Единая карта петербуржца: что это, как ее получить и что она заменит

Проект «Единая карта петербуржца» (ЕКП) выходит на финишную прямую. Выпуск первых именных смарт-карт намечен на 1 мая 2019 года. По крайней мере, такую дату озвучивают в Смольном. Рассказываем, как получить Единую карту петербуржца и что это такое.

Напомним, ЕКП считается приоритетным городским проектом. Предполагается, что со временем один «пластик» заменит большую часть основных документов горожан.

- На первом этапе смарт-карта будет включать в себя четыре приложения, - рассказывают в пресс-службе Смольного. - Идентификационное, транспортное, платежное, а также электронную подпись.

Из названий уже понятно, что в первое приложение занесут личную информацию о владельце карты. В «транспортную» часть удастся записать любой вид проездных билетов на все виды общественного транспорта, в том числе новый единый проездной на все виды транспорта в зоне тридцати километров, который также должен появиться уже весной.

- Опытная партия «Единых карт петербуржца», выпущенная банками – партнерами проекта, прошла тестирование в транспортной системе Санкт-Петербурга, - рассказали в Центре информационных технологий. - Карта уверенно работает в городском общественном транспорте. Комитет по транспорту утвердил внешний вид электронных карт ЕКП, как носителей проездных билетов Санкт-Петербурга, включая льготные персонифицированные билеты.

Электронной подписью можно будет скрепить юридические документы. А платежное приложение обеспечит безналичные расчеты. Грубо говоря, ЕКП будет работать и как паспорт, и как банковская карта.

Выпуск Единой карты петербуржца намечен на май. Фото: Правительство Петербурга

Напомним, это лишь первый этап. На втором карту планируют привязать к специальному приложению с личным кабинетом, где петербуржец, если он принадлежит к какой-то льготной категории, сможет увидеть все льготы и меры поддержки, которые ему полагаются и сам контролировать свои средства.

- Петербуржцы не должны бегать за своими льготами, - подчеркнул на заседании правительства врио Петербурга Александр Беглов. - Мы должны обеспечить получение всех льгот – региональных и федеральных, с помощью единой карты с личным кабинетом онлайн.

Будет здесь и «дисконтное» приложение. Оно поможет скидки в магазинах-партнерах. Прошлой осенью Центр информационных технологий открыл набор партнеров лояльности проекта. На сегодняшний день среди них уже есть и медицинские центры, различные магазины, учреждения культуры.

В перспективе карта позволит родителям контролировать, как их дети посещают школу и как их кормят в школьной столовой. Родителям школьников карта даст доступ к электронному школьному дневнику. Для студентов это будет одновременно и электронный студенческий билет, и зачетная книжка. Позднее к карте подключат медицину: «пластик» станет носителем полиса ОМС. По нему будут и выписывать льготные лекарства, и выдавать их в аптеке.

Напомним, работать единая карта будет на базе национальной платежной системы «Мир». Выпускается она бесплатно и получить Единую карту петербуржца сможет любой горожанин. Для того, чтобы получить карту, достаточно будет подать заявление в один из банков-партнеров, имеющих разрешение на ее выпуск. На данный момент это «Сбербанк», «ВТБ» и банк «Санкт-Петербург».