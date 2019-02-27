Открытия в сфере внутрикорпоративных коммуникаций на первой Премии «Серебряный Лучник» - Северо-Запад

По результатам заочного этапа голосования в финал вышли 22 участника. Они выступили с открытой защитой своих работ перед членами Жюри и профессиональным сообществом. В каждой номинации предстали от трех до пяти проектов.

Одними из самых ярких защит выступили авторы проектов в номинации «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа».

«Премия «Серебряный Лучник» – Северо-Запад позволяет специалистам обмениваться опытом и помогает открывать для себя новые инструменты в работе. Внутрикорпоративные коммуникации – это важная часть бизнеса для каждой компании. Авторы проектов в этой номинации продемонстрировали интересные бизнес-решения, которые, уверена, многие взяли на вооружение», - рассказала Яна Алексеева, Исполнительный директор премии «Серебряный Лучник» - Северо-Запад, член Экспертного совета Национальной премии «Серебряный Лучник».

Перед участниками номинации «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа» стояла непростая задача работы с самым сложным потребителем – тем, кто находится внутри бизнеса. При этом качественная работа с внутренней аудиторией приводит к повышению и внешних показателей компании.

Номинанты продемонстрировали различные инструменты, которые направлены на сплочение коллектива, мотивацию и стимулирование сотрудников. АО «АГД ДАЙМОНДС» представили корпоративную газету «Алмазы Поморья». Основной деятельностью предприятия в настоящее время является добыча и реализация алмазов; геологоразведочные работы по поиску алмазных месторождений. Разрабатываемая компанией кимберлитовая трубка (месторождение алмазов, названное в честь выдающегося геологоразведчика, главного геолога ГП «Архангельскгеология» Владимира Гриба) – четвертая по размерам запасов в России и седьмая в мире. Это второе в Европе алмазное месторождение по доказанным запасам и крупнейшее в мире, введённое в эксплуатацию за последние десять лет. Корпоративная газета «Алмазы Поморья» - уникальный симбиоз внутренних и внешних коммуникаций компании. С помощью корпоративной газеты удалось решить вопрос информационного взаимодействия не только внутри компании, но и во вне. Издание завоевало популярность как у сотрудников компании (ни один экземпляр не остается невостребованным), так и у внешней аудитории (посещаемость корпоративного сайта, в частности, страницы с «Алмазами Поморья» неуклонно возрастает).

«С некоторыми лауреатами премии «Серебряный лучник – Северо-Запад» мы сотрудничаем давно и реализовали не один проект, с кем-то только начинаем работу. Например, партнёрство с Ленинградской областной электросетевой компанией – уже довольно продолжительная история. Более чем за 10 лет общий объем кредитных линий, открытых ЛОЭСК банком, превысил 10 млрд. рублей. Мы расширяем наше взаимодействие и в области новых технологий. Среди наших крупных совместных проектов – развитие инфраструктуры по приему безналичных платежей в Ленинградской области. Также в позапрошлом году мы выпустили для работников компании зарплатные карты с корпоративным дизайном. А с одним из старейших предприятий по поискам, разведке, добыче и переработке полезных ископаемых «АГД Даймондс» мы начали взаимодействовать не так давно, но уже понимаем, что это партнёрство может стать для обеих сторон максимально эффективным. Благодаря таким премиям, как «Серебряный лучник», мы наблюдаем, как развиваются наши партнёры в самых разных сферах. Связи с общественностью – это, безусловно, одно из ведущих направлений работы любой компании. А в крупных – это ещё и развитие внутренних коммуникаций. То, что наши клиенты вкладывают в это много усилий и времени, говорит о том, что мы двигаемся по одному и тому же пути, смотрим в одну и ту же сторону», - прокомментировал проект Олег Тихомиров, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

ООО «Бонава Санкт-Петербург» представила к вниманию профессионального сообщества и членов Жюри внутрикорпоративный портал Insite. Портал стал основным инструментом внутренних коммуникаций компании в 2018 году. Цель проекта - адаптация и формирование контента для российского подразделения компании, а также работа над общей структурой и визуализация портала. Insite – этот тот ресурс, с которым сотрудник начинает свой рабочий день (Insite как стартовая страница) и который направляет и помогает сотрудникам в ходе их работы. Эффективность проекта в сфере создания единой информационной среды измерялась осенью 2018 года посредством онлайн-опроса (анкетирования).

Отзывом о проекте поделился Андрей Свердлов, директор головного отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Ленинградской области: «Приятно видеть коммуникационные проекты наших партнеров в списке лауреатов премии «Серебряный Лучник» - Северо-Запад, наблюдать, как они развиваются и растут, чувствовать причастность. Все они – значимые предприятия Северо-Запада, и каждый вносит свой вклад в развитие региональной экономики, бизнеса и отдельных отраслей. Многие работы, презентованные на Премии, вдохновили на свои идеи, некоторые откликались схожей стратегией, как, например, презентация внутрикорпоративного портала «Insite» компании Бонава.»

Победу в номинации «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа» одержал проект «Философия ЖИВИ для сотрудников» ГК «Ленстройстрест». С 2014 года ГК «Ленстройтрест позиционирует себя как компания с собственной идеологией, которая называется «Философия ЖИВИ». Это бизнес-философия строительства жилых кварталов нового формата. Это проектирование жизненных процессов, а не зданий Компания приняла решение транслировать ценности Философии через систему внутренних взаимоотношений. Коммуникационная стратегия построена на донесении основных принципов Философии ЖИВИ, путем сочетания рационального и эмоционального, где рациональное это – конкретные дела, направленные на удовлетворение потребностей сотрудников, а эмоциональное – идеологическая трактовка, сопровождающая все действия.

«О конкурсе «Серебряный Лучник» я знаю очень давно и, конечно, благодарна организаторам за то, что он, наконец, состоялся в нашем регионе и возможность принять участие. Я убедилась в том, что определение «Первая премия в области общественных связей» имеет под собой все основания: состав жюри очень впечатляющий, наличие в нем руководителей уважаемых СМИ, представителей государственных структур, профессионалов в сфере общественных связей из крупного бизнеса не вызывает сомнений в компетентности решений. Также мне очень импонирует сама возможность участия в конкурсе специалистов и компаний любого уровня и масштаба: от студентов до мастодонтов рынка. Ведь идеи не имеют титулов! Победа в номинации «Внутрикорпоративные коммуникации и корпроративные медиа» является очень значимым событием и в жизни компании Ленстройтрест, и в моей лично», - делится отзывом о первой Премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Северо-Запад заместитель генерального Директора ГК «Ленстройтрест» Наталья Лучина.

В работе Премии «Серебряный Лучник» - Северо-Запад принимали участие три члена Попечительского совета Национальной премии «Серебряный Лучник», а именно: Вячеслав Лащевский, председатель Жюри первой Премии «Серебряный Лучник» − Северо-Запад, Председатель Совета директоров Коммуникационной группы АГТ, первый заместитель председателя Комиссии Общественной Палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, член Попечительского совета Национальной премии «Серебряный Лучник», а также входит в состав попечительского совета национальной премии «Медиа-менеджер России», Игорь Писарский, Председатель Совета директоров коммуникационного агентства Р.И.М., Председатель Попечительского совета Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», и Игорь Минтусов, Председатель совета директоров первой российской PR-компании «Никколо М», Член Попечительского Совета премии «Серебряный Лучник», Президент IABC/Russia – российского отделения Международной ассоциации бизнес-коммуникаторов (IABC). Оператором Премии «Серебряный Лучник» – Северо-Запад выступило Коммуникационное агентство «АГТ».