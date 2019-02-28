Самые красивые спортсменки из Санкт-Петербурга, которые выступят на Универсиаде 2019 в Красноярске

До открытия Универсиады 2019 в Красноярске остается пара дней - Всемирные студенческо-молодежные спортивные соревнования официально стартуют в субботу, 2 марта. Состав сборной на Универсиаду всегда чреват сюрпризами для болельщиков. Многие участники заявлены от двух регионов, некоторые даже от трех. Например, шорт-трекист Даниил Ейбог выступит за Тверь, Смоленск и Петербург! Подобный феномен всегда вызывал забавную путаницу. К примеру, на сайте иркутской газеты восхищаются чемпионом мира Иваном Петровым из Иркутска, а якутские СМИ прославляют того же Ивана Петрова - исконно якутского атлета.

По последней информации от министерства спорта России, в Универсиаде 2019 примут участие 42 спортсмена из Санкт-Петербурга. Но в состав еще могут быть внесены изменения. В декабре 2018 года говорили, что в Красноярске совершенно точно выступит суперзвезда фигурного катания, экс-чемпионка мира и секс-символ текущего сезона Елизавета Туктамышева, но в итоге этого не произойдет. Под новый год Лиза слегла с пневмонией, после чего началась дикая свистопляска с отбором на чемпионат мира, и планы поменялись на ходу. Сейчас Туктамышевой в составе нет. Но есть 17 других очаровательных представительниц различных видов спорта с берегов Невы, с которыми мы хотим вас сегодня познакомить. Представляем вам наших красавиц, за которых будем болеть с особым трепетом.

ВИД СПОРТА: Керлинг

Ульяна Васильева, Анастасия Даньшина, Мария Комарова, Екатерина Кузьмина.

Для многих в России керлинг - до сих пор экзотика. Хотя нет ничего диковинного в веселом бильярде на льду. Петербург - один из центров подготовки российских керлеров. В Северной столице несколько центров, где можно покатать камни, а воспитанники клуба "Адамант" давно владеют титулами. 23-летняя Ульяна Васильева - чемпионка Европы-2016.

ВИД СПОРТА: Лыжные гонки

Полина Некрасова.

20-летняя петербурженка - универсальная лыжница. Она комфортно чувствует себя в дистанционных гонках, но способна рванут в спринте. Это хорошо для ее будущей карьеры, ведь главный босс российских лыж Елена Вяльбе не любит чистых спринтеров и терпеть не может тех, кто не способен в нужный момент закрыть вакансию в эстафете. В Красноярске у Полины Некрасовой будет возможность доказать, что ее универсализм уже годится и для взрослой сборной России.

ВИД СПОРТА: Фигурное катание

Станислава Константинова, Алиса Ефимова/Александр Коровин, Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот, Александра Кошевая/Дмитрий Бушланов.

Кто не знает Стасю Константинову? Самая очаровательная фигуристка мира, потрясающая длинноногая красавица-одиночница, но пока без титулов. Как представить Стасю в списке чемпионок мира и олимпиоников? Наконец-то, у 18-летней петербурженки есть шанс стать чемпионкой хоть какого-то крупного турнира.

stasya_konstantinovaa Станислава Константинова

alex_koshevaya Александра Кошевая

>

Среди трех спортивных пар выделяются Алиса Ефимова и Александр Коровин, ученики Тамары Москвиной, которые три годы подряд становились призерами на Кубке России. Очень эффектная ифактурная пара - Ефимова вместе с Коровиным могли бы сниматься в романтическом кино.

alisaefim Анастасия Полуянова

ВИД СПОРТА: Фристайл/могул/ски-кросс

Светлана Иванова, Екатерина Мальцева.

fox_ski Екатерина Мальцева

Петербургская сборная фристайлеров представлена, в основном, в ураганном ски-кроссе, похожем на классическую горнолыжную дисциплину. Здесь выступят Вихров, Костенко и Мальцева. Иванова и Цветков будут скакать по буграм в могуле. Кстати, 24-летняя Екатерина Мальцева - серебряный призер чемпионата России-2017.

ВИД СПОРТА: Хоккей

Евгения Дюпина, Диана Канаева, Валерия Меркушева, Екатерина Николаева, Анастасия Чистякова.

chistaya37 Анастасия Чистякова

k.mariia.a Мария Комарова

nast.danshina Анастасия Даньшина

kuzmina39 Екатерина Кузьмина

ulianavassi Ульяна Васильева

nikolaeva76 Екатерина Николаева

evgeniya_dyupina94 Евгения Дююпина

__merkush__ Валерия Меркушева

В женском хоккее Универсиада - редчайший шанс победить могучую парочку "доминаторов" женского мирового хоккея Канада/США. Но их сильнейшие составы из-за океана в Красноярск не приедут. Пять петербургских девушек представляют Динамо": Валерия Меркушева - вратарь, Николаева и Чистякова - защитницы, Канаева и Дюпина - нападающие.

ВИД СПОРТА: Шорт-трек

Софья Просвирнова.

sofia_prosvirnova Софья Просвирнова

Из этой компании особо выделяется 21-летняя Просвирнова. Пятикратная чемпионка Европы, серебряный призер чемпионата мира-2018, участница двух Олимпиад - очень удачно ушла из фигурного катания в шорт-трек. В женском катании у нас сейчас конкуренция выше крыши, а в шорт-треке звездочек мало. Вот Софья и заняла вакансию. Даниил Ейбог знаменит тем, что в 17-летнем возрасте обогнать шестикратного олимпийского чемпионата Виктора Ана в забеге в Подмосковье. Теперь Даниилу предстоит доказать свои перспективы в конкуренции с иностранными трекистами.

В ТЕМУ

Спортсмены из Санкт-Петербурга: За кого болеть на Универсиаде 2019

ВИД СПОРТА: Керлинг

Александр Быстров, Денис Исламов, Николай Чередниченко, Вадим Шведов, Даниил Горячев.

ВИД СПОРТА: Биатлон

Василий Томшин.

В биатлонную команду вошли участники взрослого Кубка мира: Валерия Васнецова, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев. А Петербург в Красноярске представит 22-летний чемпион мира среди юниоров, Василий Томшин. Пока он только нарабатывает имя на этапах Кубка IBU, но у золотых российских юниоров этот процесс обычно растягивается на много лет. Возможно, Универсиада станет прорывным стартом для петербуржца.

ВИД СПОРТА: Горные лыжи

Денис Воробьев.

В экстремальных зимних видах россияне всегда предпочитали акробатику. 21-летний слаломист Денис Воробьев начал попадать в первые тройки на этапах Кубка России, но для выхода на мировой уровень ему еще надо основательно потрудиться.

ВИД СПОРТА: Сноуборд

Василий Локтев-Загорский, Максим Суйков.

В этом виде спорта на соревнованиях в Сибири от нашего города выступят два двое двадцатилетних атлетов. . Разносторонний Суйков практикует хафпайп, слоупстайл и биг-эйр, а Локтев-Загорский специализируется в сноуборд-кроссе. Могут стать хорошим подспорьем для сборной России, которая лихо собирает медали только в "покатушках" параллельного слалома. А где же перила, кульбиты и прочий шик нормального райдера? Это петербужрские ребята в Красноярске и покажут.

ВИД СПОРТА: Фигурное катание

Андрей Лазукин, Алиса Ефимова/Александр Коровин, Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот, Александр Кошевая/Дмитрий Бушланов.

21-летний Андрей Лазукин, воспитанник Алексей Мишина, приближается к Михаилу Коляде по частоте падений, но это типичная особенность российских одиночников. А Мишин - упорный тренер. Возможно, Лазукин еще прибавит.

ВИД СПОРТА: Фристайл/могул/ски-кросс

Вячеслав Цветков, Максим Вихров, Артем Костенко.

Петербургская сборная фристайлеров представлена, в основном, в ураганном ски-кроссе, похожем на классическую горнолыжную дисциплину. Здесь выступят Вихров, Костенко и Мальцева.

ВИД СПОРТА: Хоккей (мужчины)

Иван Ларичев, Никита Богданов, Денис Орлович-Грудков, Михаил Тихонов, Данила Квартальнов, Максим Джиошвили.

Вся шестерка парней-хоккеистов представляет "СКА-Нева". Кстати, Данила Квартальнов - племянник знаменитого хоккеиста , чемпиона мира-1989 и 1990 Дмитрия Квартальнова, который нынче тренирует «Локомотив». Соперникам российской хоккейной команды на Унивесиаде уже можно начинать сочувствовать. Многие наши молодые парни выступают против суровых опытных мужиков в Высшей хоккейной лиге и звезд Континентальной Лиги, где выступает почти весь цвет европейского хоккея. Потому обыгрывать сборная России должна всех больно и разгромно.

ВИД СПОРТА: Шорт-трек

Даниил Ейбог, Артем Деркач, Сергей Милованов.

Даниил Ейбог знаменит тем, что в 17-летнем возрасте обогнать шестикратного олимпийского чемпионата Виктора Ана в забеге в Подмосковье. Теперь Даниилу предстоит доказать свои перспективы в конкуренции с иностранными трекистами.