«Думала, что я бесплодна»: Петербурженка через соцсети купила у многодетной матери сына за 18 тысяч рублей

«Дети - это подарок от Бога!», «Сообщество заботливых мам», «Моя семья». У участницы этих групп - 29-летней многодетной мамы из Пензы Ирины Волковой (имена героев изменены, – прим.Ред.) - с виду была вполне приличная семья. Счастливые супруги Ирина и Игорь всегда трепетно относились к малышам. Вскоре у них родились двое очаровательных сыновей. Фотографии с ними в соцсетях Ирина всегда сопровождала трогательной подписью: «мои любимые». О таких родителях обычно говорят – «благополучные со всех сторон». Но все изменилось, когда Ирина забеременела третьим...

«МОЕЙ ЗАРПЛАТЫ НЕ ХВАТИТ НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА»

- С виду Ирина с Игорем очень любили друг друга, - рассказали «КП - Петербург» соседи супругов. – Старались прокормить семью: Ирина с утра до ночи работала администратором на автомойке. А вот Игорь целыми днями играл в онлайн-игры, но вроде как неплохо на этом зарабатывал. Потом пара поссорилась, Игорь ушел из семьи, а Ира осталась с детьми одна.

Первое время Ирина пыталась поднять детей в одиночку. Когда уходила на работу, с малышами оставалась ее мама. В таком режиме женщина прожила несколько месяцев. Как раз до того момента, пока не выяснилось, что она беременна. Об этом она сразу сообщила Игорю, но эта новость его в семью так и не вернула.

Счастливая пара воспитывала двух сыновейФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Я поняла, что не смогу поднять третьего сына одна, - поясняла потом Ирина на допросах. – Моей зарплаты администратора мойки просто бы не хватило.

Сделать аборт из-за больших сроков мать уже не могла. Психологической помощи Ирина стала искать в соцсетях на форумах матерей. Тут женщина и наткнулась на сообщение некой Анны из Петербурга. Девушка почти в каждом своем посте твердила: «Хочу ребенка, мне нужен ребенок, но я не могу забеременеть…» Тогда в голове отчаявшейся матери и появился чудовищный план.

«ПОШЛА РОЖАТЬ С ПАСПОРТОМ ПОКУПАТЕЛЬНИЦЫ»

23-летняя Аня из Петербурга, судя по ее странице в Вконтакте, училась в школе-интернате для детей-сирот и с детства мечтала о большой и дружной семье. В своих сообщениях она писала: «Ой, и повезет же моему супругу». Вскоре она встретила свою любовь, они поженились, стала планировать детей.

- Мы пытались завести ребенка около года, но у нас ничего не получалось, - жаловалась девушка. – Тогда я и подумала, что совсем бесплодна.

Аня мечтала о ребенке и делилась этим в соцсетяхФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Как и Ирина, Аня стала искать утешение в социальных сетях. Здесь девушки и познакомились. Первой написала будущая мама, предложив своей юной знакомой забрать ее будущего малыша... Та согласилась.

- Перед родами обвиняемая приехала в Санкт-Петербург из Пензы, - рассказывает заместитель руководителя следственного отдела по Фрунзенскому района ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Владимир Цуркану. – Жительница Северной столицы оплатила будущей маме проезд, проживание в городе, питание и дала денег для двух оставшихся в Пензе детей. После этого роженица взяла паспорт девушки и под ее именем легла в больницу. Врачи сразу же заметили, что на фотографии с документов другая девушка и сделали себе об этом пометку. Правда, на следующий день после родов роженица ушла из больницы, оставив новорожденного одного.

«МНЕ БЫЛО ЖАЛКО ЭТУ ЖЕНЩИНУ И ЕЕ СЫНА»

На следующий же день после родов Ирина со спокойной душой вернулась в Пензу. А Аня, заплатившая в общей сложности за свою новую подругу 18 тысяч рублей, пошла забирать своего «сына» из больницы. Правда, здесь девушку уже поджидали оперативники.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновных находящегося в беспомощном состоянии», - поясняет Владимир Цуркану. – Обе женщины были задержаны. Мать, обвиняемая в продаже своего сына, признала вину и раскаялась. Показания дала и ее знакомая, забиравшая ребенка из больницы. Сейчас по уголовному делу собраны все необходимые доказательства вины соучастниц.

Ирину сразу же после задержания взяли под арест. Ее подругу ждала менее суровая участь – суда она ждет под подпиской о невыезде. Ну, а пока шло следствие, Ирину лишили родительских прав на проданного ребенка, и мальчика усыновила другая семья.

Мать ожидает суда в СИЗОФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Это не первый подобный случай, - делится Владимир Цуркану. – В последнее время таким образом поступают люди по всей России, но эти попытки пресекают сотрудники правоохранительных органов. Женщины рожают не по своим документам, обходят установленную законом систему для приемных семей. Хотя в данном случае женщины могли бы не совершать преступление. Для этого матери нужно было написать заявление об отказе от ребенка. А приемным родителям собрать необходимые документы, пройти обучение и подать заявление на усыновление ребенка. Что им мешало?

Этот вопрос мы задали и самой Анне.

- Мне было жалко эту женщину и ее ребенка, - заявила «КП-Петербург» Анна, видимо, намекая на небольшой заработок Ирины. – Извините, но больше ничего пока говорить не буду! Будем разбираться в суде.

Сейчас обеим девушкам грозит тюрьма. Двое оставшихся детей Ирины живут с бабушкой. Сотрудники СКР попросили опеку проверить условия содержания малышей.

- Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу, - поясняют в прокуратуре Санкт-Петербурга. - Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.