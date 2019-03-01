«Через 5 минут мы держали малыша на руках»: Консъержка приняла роды у женщины в парадной в Петербурге

Жители высотки в Приморском районе Петербурга до сих пор пребывают в некотором шоке. История, которая развернулась в их парадной в будний день, настолько невероятная, что они до сих пор не могут поверить, что это произошло в жизни, а не в кино. Прямо в их подъезде женщина родила малыша.

- Где-то 8.30 мы с сыном собирались в лицей, - рассказала «КП» - Петербург» жительница ЖК «Северная корона» Оксана Попугаева. – Слышим, на первом этаже какие-то крики и стоны, а вокруг лифта мечется наша консьержка Лариса Федоровна. В двух словах она рассказала, что тут женщина рожает, а скорая все не едет. Я еще подумала, наверняка, водитель не может к нам во двор попасть и пошла его встречать.

Обычно от схваток до появление малыша на свет проходит несколько часов. Но тут все развивалось очень стремительно.

О роженице мало, что известно. Как нам удалось выяснить, Ирина (имя героини изменено, - примеч. Ред.) приехала в Санкт-Петербург из Пскова, планировала рожать в медицинском центре Алмазова. Сняла квартиру рядом с больницей, но лечь туда так и не успела.

- А еще как назло оказалась в городе одна: муж военный, еще не приехал из командировки, что делать? – вспоминает женщина. – Я быстро собрала сумку и позвонила в скорую, а ее все нет. Я в нетерпении спустилась вниз, вот тут все и началось… Только и смогла крикнуть: «Помогите! Рожаю».

В одной из парадных Петербурга соседи приняли роды у женщины.

Тут-то и выбежали соседи. Кто-то вынес простыни, другие - свежие полотенца. Все понимали, что их парадная временно превратилась в акушерское отделение.

- Так, девоньки, разошлись, - отодвинула всех решительная пенсионерка и попросила выйти из ее комнаты. Буквально каких-то 5 минут - и она уже держала младенца на руках. Хорошенькая здоровенькая девчушка орала во весь голос, возвещая миру о приходе в эту жизнь. Все прошло очень быстро, хотя сами героини говорят, что эти минуты им показались вечностью. Через какое-то время подоспела и скорая: медики отрезали пуповину, маму и малышку посадили в машину и отвезли в роддом.

- У нас все хорошо, никаких патологий и осложнений! Врачи говорят, что все прошло так быстро, потому что это уже вторые мои роды, - говорит счастливая Ольга. - Спасибо всем, кто помогал. Отдельная благодарность Ларисе Федоровне. Даже представить не могу, чтобы было, если бы не она. Она же мне ребенка спасла! Через пару дней с Машей выпишемся и обязательно к ней заглянем!

Сама пенсионерка ничего сверхъественного в своем поступке не видит. Хотя роды она принимала впервые и вообще очень далека от медицины.

- Ой, главное, что все живы и здоровы, - смахивает слезу Лариса Федоровна. – Я так переживала, вы себе не представляете. В суматохе даже не спросила молодую маму, как ее зовут. Лена? Ну дай бог здоровья ей и малышке! Буду за них молиться.