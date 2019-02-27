Выбирая вуз, выбираешь будущее

ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОВЕРКА

Государственная аккредитация - главный знак качества российских вузов. Проходить ее необходимо раз в шесть лет, чтобы подтвердить качество образования и право выдавать дипломы установленного государством образца. Если вуз по каким-то причинам это свидетельство не получит, молодым специалистам выдадут диплом собственного образца. Формальность? Вовсе нет. Во-первых, вузовские дипломы собственного образца не так высоко ценятся на рынке труда. Во-вторых, только на аккредитованных образовательных программах можно учиться «на бюджете», а при поступлении на платной основе получать налоговый вычет - 13 процентов от стоимости обучения. В-третьих, студенты, обучающиеся в аккредитованном вузе, получают весь набор студенческих льгот: отсрочку от армии, различные виды стипендий и материальной поддержки и так далее.

СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕН

Если вы следите за новостями, то наверняка слышали, что далеко не всем вузам удается пройти аккредитацию. Но у зарекомендовавших себя учебных заведений проблем с процедурой нет. К примеру, в конце прошлого года были аккредитованы Политехнический университет Петра Великого и ИТМО, в январе 2019-го - Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики - крупнейший негосударственный вуз Северо-Запада России, работающий под научно-методическим руководством Российской академии наук. Университет подтвердил соответствие содержания и качества всех реализуемых образовательных программ бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и среднего профессионального образования требованиям федеральных государственных стандартов.

В следующем году этот вуз отметит юбилей - 30 лет. Университет появился в 1990-м как образовательный центр переподготовки и повышения квалификации государственных служащих и руководителей предприятий Санкт-Петербурга, Ленобласти и всей России. Сейчас здесь реализуется свыше ста образовательных программ среднего профессионального, высшего и дополнительного бизнес-образования. Причем в самых разных сферах: экономика, менеджмент, государственное муниципальное управление, информационные технологии, юриспруденция, реклама и PR, маркетинг, лингвистика, гостиничное дело и туризм и многое другое. В аудиториях СПбУТУиЭ выступают зарубежные и российские ученые: лауреаты нобелевской премии по экономике, специалисты в области политологии, по информационной безопасности, лингвистике и другим дисциплинам.

УЧЕБА С ПЕРСПЕКТИВОЙ

Образование в университете сегодня получает около 15 тысяч студентов со всей России, из стран ближнего и дальнего зарубежья. Вуз активно сотрудничает с представителями бизнеса, которые с удовольствием рассказывают студентам, какие знания востребованы на рынке, и вносят свои коррективы в программу обучения. А чтобы студенты могли закрепить теорию практикой - университет заключил договоры с сотнями предприятий Петербурга и области.

Во время обучения вполне можно уехать и на зарубежную стажировку. Международные контакты - одно из ключевых преимуществ университета. Его студенты, аспиранты и даже преподаватели имеют возможность пройти обучение во многих крупных учебных заведениях мира, ведь среди партнеров университета более 80 зарубежных вузов. Ряд программ предусматривает получение двойных дипломов.

ВАЖНО

Инновационный подход к обучению в университете внедрил его основатель - Виктор Андреевич Гневко (1946-2018), известный ученый и выдающийся организатор образования, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Виктор Андреевич Гневко (1946-2018), основатель университета, известный ученый и выдающийся организатор образования, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Фото: СПбУТУиЭ.

Именно под его руководством была разработана и внедрена концепция непрерывного образования, определена программная задача интеграции в образовательный процесс технологии тройной спирали «вуз - бизнес - государство», сложилось тесное сотрудничество университета с Российской академией наук, ведущими предприятиями России, зарубежными вузами. Ведь именно профессиональная подготовка квалифицированных кадров - залог успешного развития страны.