2019-02-27T13:56:54+03:00
Происшествия

Участковый сколотил «банду» черных риэлторов, которая убила из-за квартир шесть человек

Палачи женили одиноких владельцев недвижимости на своих родственницах, чтобы завладеть наследством
Анна СВЕТЛАКОВА
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Брата с сестрой убили из-за квартирыБрата с сестрой убили из-за квартирыФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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43-летний участковый Антон Семенов (имя изменено - прим.ред.) всю свою жизнь работал за небольшую зарплату – сначала в небольшом городке Ростовской области, затем перевелся в Петербург. Был честным полицейским, как учил его отец – военный офицер. Родину даже защищал – во время войны в Чечне, дослужился до майора.

- Жена у него не работала, поэтому Антон содержал семью полностью, - рассказывает коллега Семенова. – А перед пенсией по выслуге лет плюнул и набрал кредитов: купил машину из салона. Думал, за пару-тройку лет расплатится.

Тянуть финансовую кабалу Семенов устал быстро. Злости и раздражения участковому добавляли и жильцы его района, за которых он отвечал. Не работают, пьют, сидят на наркотиках, воруют и живут в квартирах, которые им достались по наследству. В голове майора созрел план. Он сколотил «банду» из приятелей и в течение трех лет вместе с подельниками подыскивал одиноких людей на своем участке, после пропажи которых никто не поднимет шумиху. Но у расчетливого силовика не все пошло по задуманному сценарию и сейчас ему светит пожизненный срок за убийство шестерых человек.

Участковому уполномоченному по обвинению грозит пожизненный срок

Участковому уполномоченному по обвинению грозит пожизненный срок

САМ ВЫЕЗЖАЛ НА ОПОЗНАНИЕ СВОЕЙ ЖЕРТВЫ

Черными риэлторами стали трое безработных знакомых Семенова – Зубар Зубов, Виктор Зорин и Сергей Никитин. Первую жертву для убийства предложил Зубар. Мужчина вспомнил, что бывший муж ее племянницы - 25-летний Дмитрий получил в наследство квартиру в Пушкине. Мол, мать парня на днях умерла, а из родственников у Димы осталась лишь младшая сестра. И если их не станет, то квартира перейдет трехлетнему сыну племянницы Зубара.

«Риэлторы» разработали, казалось бы, идеальный план. Дмитрию предложили выпить, а когда тот захмелел, его задушили. Та же участь ждала и сестру Димы - Ирину. Тело парня сообщники выбросили в лесу, чтобы позже его нашел… сам участковый! Труп же сестры спрятали. Первыми тревогу после пропажи Ирины с Дмитрием забили друзья, они написали заявление в полицию, распространили посты в соцсетях:

"Ирина пропала вместе с братом Димой. 10 мая она была дома, а 11-ого, как и ее брат, не вышла на работу (ребята работают в магазине продавцами). Раньше она никогда не прогуливала. Что с ними – стало неизвестно. Телефоны выключены. Родственников у них нет. В запертой квартире остался кот. Не знаем - жив ли он еще…"

Сестра Дмитрия числилась пропавшей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сестра Дмитрия числилась пропавшейФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ребята считались без вести пропавшими почти два месяца. Только в середине лета труп Дмитрия нашел в лесу якобы «случайный прохожий». О своей страшной находке он сообщил не по «02», а напрямую ушлому майору Семенову.

- Участковый сам выехал на место, - рассказывает старший следователь следственного отдела по Петроградскому району ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. – Тело направили на судмедэкспертизу, но причину смерти установить из-за давности гибели не удалось. На опознание трупа участковый вызвал племянницу Зубара, у которой от погибшего был сын. Она подтвердила, что это ее бывший муж. И на этом проверка закончилась. Сестру Дмитрия на тот момент не нашли. Поэтому она числилась пропавшей.

Правда,тут план хладнокровного участкового и его подельника провалился. Завладеть квартирой убитого они так и не смогли. Чиновники не дали продать квартиру трехлетнего ребенка матери – племяннице Зубова, потребовав дождаться его совершеннолетия. В итоге жилье так и осталось в собственности малыша.

КРОВАВАЯ СВАДЬБА

Через полгода после этого неудачного дела «банда участкового» стала искать новую цель. И вскоре им подвернулся безработный наркоман Сергей из Колпино. Серега был знакомым Зорина. Палачи знали, что парень одинок и падок на наркотики.Оставалось лишь найти для жертвы наследника, а точнее – красавицу-наследницу. Для этого Зубов решил поженить на наркомане свою дочь.

- Преступники приехали к Сергею домой и сказали, что 18-летней девушке нужен фиктивный брак.Предложили ему за это 30 тысяч рублей, - говорят следователи. – Он согласился.

Правда, свадьба пела и плясала недолго. Вскоре после брака новоиспеченный муж скончался от наркотиков: смертельную дозу ему подсунули сами участники «банды». Экспертиза подтвердила передозировку, поэтому заводить дело не стали.

Квартира Дмитрия досталась сыну Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Квартира Дмитрия досталась сынуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наследство должно было достаться новоиспеченной супруге. Но тут у «риэлторов» не прошло все гладко. Оказалось, что у погибшего парня есть сестра, которая жила на Украине. Половина имущества принадлежала ей. По иронии судьбы с родственницей преступники столкнулись у нотариуса. У женщины сразу же возникли подозрения. Но в тот момент она была в положении, поэтому не стала подвергать семью опасности и устраивать разборки. Квартиру поделили, подписали все документы и разошлись. Преступникам досталось всего 700 тысяч рублей.

ЗАДУШИЛИ СЕМЬЮ ИЗ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК

- В это время из колонии освободился знакомый Зубовапо имени Владимир, - продолжают следователи. – Парень рассказал жулику, что его отец-дальнобойщик Юрий продает квартиру на Английском проспекте в Петербурге. Глава семейства собирался все деньги вложить в строительство загородного дома. Но Владимир хотел, чтобы часть имущества досталась ему.

«Банда участкового», конечно же, вызвалась «помочь»35-летнему Володе оформить часть квартиры на себя. Только один маленький нюанс: ему нужно было жениться на родственнице Зубова. И недальновидный зэк тот согласился. Но вот о второй части плана своих дружков мужчина даже не подозревал.

Зубар часто использовал своих родственниц для махинаций Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Зубар часто использовал своих родственниц для махинацийФото: Личная страница героя публикации в соцсети

После свадьбы палачи приехали в квартиру родителей Владимира и задушили отца и мачеху. Чтобы запутать следы: оставили труп главы семьи на диване в горе бутылок от алкоголя. После преступники расправились и с самим женихом: опоили наркотиками и тоже задушили.Тело сына подельники бросили в заброшенном доме, а его мачеху захоронили в лесу. Кстати, в этом убийстве оборотень в погонах лично не участвовал под предлогом, что его могут заподозрить.

- Наши сотрудники стали проводить проверку, - рассказывают в ГСУ СКР по Петербургу. – Были найдены тела отца и сына. В это время выяснилось, что пропала и жена главы семейства, а в наследство на квартиру вступает девушка, которая совсем недавно вышла замуж за убитого Владимира. Ее вызвали на допрос.

Подставная невеста быстро призналась, что расписаться с убитым ее попросил родственник Зубар Зубов. Так силовики и вышли на всех членов банды. Зубов и Зорин признали свою вину и уже получили по девять лет колонии. А вот сам участковый Антон Семенов признал вину лишь частично. В момент задержания он уже был на пенсии.Сейчас суд над ним близится к концу. Прокуратура требует приговорить майора к пожизненному сроку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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