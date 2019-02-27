Участковый сколотил «банду» черных риэлторов, которая убила из-за квартир шесть человек

43-летний участковый Антон Семенов (имя изменено - прим.ред.) всю свою жизнь работал за небольшую зарплату – сначала в небольшом городке Ростовской области, затем перевелся в Петербург. Был честным полицейским, как учил его отец – военный офицер. Родину даже защищал – во время войны в Чечне, дослужился до майора.

- Жена у него не работала, поэтому Антон содержал семью полностью, - рассказывает коллега Семенова. – А перед пенсией по выслуге лет плюнул и набрал кредитов: купил машину из салона. Думал, за пару-тройку лет расплатится.

Тянуть финансовую кабалу Семенов устал быстро. Злости и раздражения участковому добавляли и жильцы его района, за которых он отвечал. Не работают, пьют, сидят на наркотиках, воруют и живут в квартирах, которые им достались по наследству. В голове майора созрел план. Он сколотил «банду» из приятелей и в течение трех лет вместе с подельниками подыскивал одиноких людей на своем участке, после пропажи которых никто не поднимет шумиху. Но у расчетливого силовика не все пошло по задуманному сценарию и сейчас ему светит пожизненный срок за убийство шестерых человек.

Участковому уполномоченному по обвинению грозит пожизненный срок

САМ ВЫЕЗЖАЛ НА ОПОЗНАНИЕ СВОЕЙ ЖЕРТВЫ

Черными риэлторами стали трое безработных знакомых Семенова – Зубар Зубов, Виктор Зорин и Сергей Никитин. Первую жертву для убийства предложил Зубар. Мужчина вспомнил, что бывший муж ее племянницы - 25-летний Дмитрий получил в наследство квартиру в Пушкине. Мол, мать парня на днях умерла, а из родственников у Димы осталась лишь младшая сестра. И если их не станет, то квартира перейдет трехлетнему сыну племянницы Зубара.

«Риэлторы» разработали, казалось бы, идеальный план. Дмитрию предложили выпить, а когда тот захмелел, его задушили. Та же участь ждала и сестру Димы - Ирину. Тело парня сообщники выбросили в лесу, чтобы позже его нашел… сам участковый! Труп же сестры спрятали. Первыми тревогу после пропажи Ирины с Дмитрием забили друзья, они написали заявление в полицию, распространили посты в соцсетях:

"Ирина пропала вместе с братом Димой. 10 мая она была дома, а 11-ого, как и ее брат, не вышла на работу (ребята работают в магазине продавцами). Раньше она никогда не прогуливала. Что с ними – стало неизвестно. Телефоны выключены. Родственников у них нет. В запертой квартире остался кот. Не знаем - жив ли он еще…"

Сестра Дмитрия числилась пропавшейФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ребята считались без вести пропавшими почти два месяца. Только в середине лета труп Дмитрия нашел в лесу якобы «случайный прохожий». О своей страшной находке он сообщил не по «02», а напрямую ушлому майору Семенову.

- Участковый сам выехал на место, - рассказывает старший следователь следственного отдела по Петроградскому району ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. – Тело направили на судмедэкспертизу, но причину смерти установить из-за давности гибели не удалось. На опознание трупа участковый вызвал племянницу Зубара, у которой от погибшего был сын. Она подтвердила, что это ее бывший муж. И на этом проверка закончилась. Сестру Дмитрия на тот момент не нашли. Поэтому она числилась пропавшей.

Правда,тут план хладнокровного участкового и его подельника провалился. Завладеть квартирой убитого они так и не смогли. Чиновники не дали продать квартиру трехлетнего ребенка матери – племяннице Зубова, потребовав дождаться его совершеннолетия. В итоге жилье так и осталось в собственности малыша.

КРОВАВАЯ СВАДЬБА

Через полгода после этого неудачного дела «банда участкового» стала искать новую цель. И вскоре им подвернулся безработный наркоман Сергей из Колпино. Серега был знакомым Зорина. Палачи знали, что парень одинок и падок на наркотики.Оставалось лишь найти для жертвы наследника, а точнее – красавицу-наследницу. Для этого Зубов решил поженить на наркомане свою дочь.

- Преступники приехали к Сергею домой и сказали, что 18-летней девушке нужен фиктивный брак.Предложили ему за это 30 тысяч рублей, - говорят следователи. – Он согласился.

Правда, свадьба пела и плясала недолго. Вскоре после брака новоиспеченный муж скончался от наркотиков: смертельную дозу ему подсунули сами участники «банды». Экспертиза подтвердила передозировку, поэтому заводить дело не стали.

Квартира Дмитрия досталась сынуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наследство должно было достаться новоиспеченной супруге. Но тут у «риэлторов» не прошло все гладко. Оказалось, что у погибшего парня есть сестра, которая жила на Украине. Половина имущества принадлежала ей. По иронии судьбы с родственницей преступники столкнулись у нотариуса. У женщины сразу же возникли подозрения. Но в тот момент она была в положении, поэтому не стала подвергать семью опасности и устраивать разборки. Квартиру поделили, подписали все документы и разошлись. Преступникам досталось всего 700 тысяч рублей.

ЗАДУШИЛИ СЕМЬЮ ИЗ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК

- В это время из колонии освободился знакомый Зубовапо имени Владимир, - продолжают следователи. – Парень рассказал жулику, что его отец-дальнобойщик Юрий продает квартиру на Английском проспекте в Петербурге. Глава семейства собирался все деньги вложить в строительство загородного дома. Но Владимир хотел, чтобы часть имущества досталась ему.

«Банда участкового», конечно же, вызвалась «помочь»35-летнему Володе оформить часть квартиры на себя. Только один маленький нюанс: ему нужно было жениться на родственнице Зубова. И недальновидный зэк тот согласился. Но вот о второй части плана своих дружков мужчина даже не подозревал.

Зубар часто использовал своих родственниц для махинацийФото: Личная страница героя публикации в соцсети

После свадьбы палачи приехали в квартиру родителей Владимира и задушили отца и мачеху. Чтобы запутать следы: оставили труп главы семьи на диване в горе бутылок от алкоголя. После преступники расправились и с самим женихом: опоили наркотиками и тоже задушили.Тело сына подельники бросили в заброшенном доме, а его мачеху захоронили в лесу. Кстати, в этом убийстве оборотень в погонах лично не участвовал под предлогом, что его могут заподозрить.

- Наши сотрудники стали проводить проверку, - рассказывают в ГСУ СКР по Петербургу. – Были найдены тела отца и сына. В это время выяснилось, что пропала и жена главы семейства, а в наследство на квартиру вступает девушка, которая совсем недавно вышла замуж за убитого Владимира. Ее вызвали на допрос.

Подставная невеста быстро призналась, что расписаться с убитым ее попросил родственник Зубар Зубов. Так силовики и вышли на всех членов банды. Зубов и Зорин признали свою вину и уже получили по девять лет колонии. А вот сам участковый Антон Семенов признал вину лишь частично. В момент задержания он уже был на пенсии.Сейчас суд над ним близится к концу. Прокуратура требует приговорить майора к пожизненному сроку.