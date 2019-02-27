В Смольном назвали районы, которые получат по 15 миллионов рублей на идеи «из народа»

Проект «Твой бюджет» в городе запустили в 2016 году. Объясняли – это нужно для того, чтобы горожане сами могли подсказать, как можно сделать жизнь в Петербурге лучше. Суть очень проста: районам выделяют определенную сумму денег на реализацию «народных» идей. А специальная бюджетная комиссия определяет, какая из них достойна быть воплощенной в жизнь.

Идею петербуржцы оценили. Так, на набережной канала Грибоедова появились деревянные накладки на гранитные скамьи, а вдоль Фонтанки протянулись велодорожки. Благоустройство Соляного сада и сквера Виктора Цоя, проект избавления крыш от сосулек, пункты для бездомных, новый пешеходный переход, раздельный сбор мусора в школах – это все они, инициативы горожан прошлых лет.

КТО ПОБЕДИЛ?

Нынешний год удивил небывалым всплеском активности. В комитете финансов – это ведомство курирует «Твой бюджет» - говорят: за месяц на сайт проекта поступило более 7,6 тысяч заявок. Между районами развернулась настоящая борьба: ведь по 15 миллионов рублей на реализацию инициатив получают только шесть из них, где жители наиболее активны.

Из-за такого наплыва заявок пришлось даже взять паузу и предварительно проанализировать заявки, проверив их на «подтвержденность».

- Мы знаем, что в последние дни активность горожан всегда растет, - рассказывают кураторы проекта. - Но динамика в этом году поставила нас в тупик: мало того, что в последние дни был удивительно большой всплеск, так еще и в течение месяца в некоторых районах наблюдалась странно-неравномерная активность.

Проверяли не зря. Так, без подтверждения остались почти 27 процентов заявок из Центрального района. В итоге, после пересчета он опустился с четвертого на восьмое место. И потерял – впервые за всю историю существования проекта - возможность в этом году участвовать в нем дальше. Вместо него шанс получил Петроградский район.

Итак, шестерка «миллионеров» в этом году выглядит так. Самые активные – жители Невского района, за ними следуют Московский и Фрунзенский. На четвертом месте – вместо выбывшего Центрального района - Васильевский остров, на пятом – Красногвардейский район. Замыкает шестерку – Петроградка, буквально «впрыгнувшая в последний вагон» - до пересчета она была на восьмом месте.

- Мы очень расстроены количеством «неподтвержденных заявок», - говорят в комитете финансов. - В прошлом году было много жалоб на сложность верификации, и мы упростили процедуру подачи заявки. Видимо, зря. Мы сделаем все возможное, чтобы в следующем году борьба была честной.

ВЕЛОСИПЕД - В ПРИОРИТЕТЕ

В топе идей традиционно– велодорожки и развитие транспортной инфраструктуры. Горожанам нужны выделенные полосы для общественного транспорта, в частности на Типанова, а также возможность спокойно пользоваться велосипедами.

- Жители города обозначили необходимость строительства свыше ста новых велодорожек, - рассказывают в пресс-службе КРТИ. – Они отмечают, что нужны рекреационные маршруты в Петродворцовом, Курортном и Приморском районах, а также маршруты, которые свяжут пригороды с центром Петербурга. Также подано более 90 предложений по организации новых велосипедных парковок и станций велопроката.

Но даже не это главное. Лидируют в неофициальном рейтинге инициатив предложения по озеленению города: благоустройство садов (например, Яблоневого – во Фрунзенском районе), скверов. Пользуется популярностью раздельный сбор мусора, а также инфраструктура для выгула животных. Более сотни заявок на создание Аллеи Машиностроителей, десятки идей, как обустроить парк на Смоленке – там, где должен был быть «Театр песни Аллы Пугачевой». Очень много желающих благоустроить территории детских садов, модернизировать площадки: родителям небезразлично, в каких условиях гуляют дети. А Виктор Ворончихин из Невского района и вовсе предложил нанести на стены трансформаторных будок, которые обращены к садикам, граффити с персонажами любимых мультфильмов. На детскую радость надо 200 тысяч рублей.

ЧТО ЕЩЕ ПРЕДЛАГАЮТ

Есть и достаточно оригинальные инициативы. Среди них, например, идея жительницы Петроградского района Анны Вахмистровой. Она хочет, чтобы здесь установили читальные зоны в эко-стиле. На это предлагает потратить 10 миллионов рублей.

«Зона должна быть закрыта сверху и по бокам от дождя и ветра, - описывает свою идею Анна. – Внутри комфортные диванчики, столики. Бумажные издания и возможность скачать электронные книги, подключиться к Wi-Fi, если у человека есть единый электронный читательский билет и запись в одну из библиотек Петроградского района. Предполагается самообслуживание, но необходимо также будет техническое курирование».

Еще одна «образовательная» идея из Петроградского района – обустройство сквера перед «Юбилейным». Нина Новикова предлагает сделать здесь просветительскую зону, посвященную истории городского спорта.

«Петроградский район - концентрация спорта, - пишет она. - На проспекте Добролюбова, 21 жил основатель российского футбола Георгий Дюперрон. На Петровском стадионе в блокаду шли матчи, потом тренировки ОИ-1980, Игры Доброй воли. Нужна постоянная выставка по истории спорта, летом мобильный шатер с историческими экспонатами и спортивными симуляторами».

Владелец конюшни в Петергофе в свою очередь присматривается к Васильевскому острову. Он предлагает разместить конный клуб на территории… трамвайного парка! Стоимость проекта он оценил в 12 миллионов рублей.

«Можно будет запрягать «конку» во время проведения экскурсий», - пишет он.

О животных думает и житель Красногвардейского района Сергей Беккер. Точнее, о том, где их выгуливать.

«Предлагаю в каждом дворе поставить бочонки с пакетиками, чтобы у каждого была возможность сохранить город чистым! Такие бочонки должны быть яркими, необычной формы, например, в виде собачки, чтобы их было видно издалека. Предлагаю рядом с каждым таким бочонком поставить карту с расположением остальных бочонков, чтобы знать, где можно гулять и где взять пакетик», - написал он в своей заявке.

В Московском районе в свою очередь может появиться сквер напольных уличных шахмат. Его предлагают оборудовать на территории, прилегающей к СКК. Автор инициативы Андрей Свердлов продумал даже размеры фигур: высота короля – 63,5 сантиметра, высота пешки – 42 сантиметра. Цена вопроса, по мнению Андрея, 4 миллиона рублей.

«Напольные уличные шахматы дают не только интеллектуальное развитие, но и физическое, - пишет он. - Их можно будет использовать для любительских игр, индивидуальных и командных занятий, проводить показательные турниры».

НЕ ПОВЕЗЛО

К сожалению, все инициативы воплотить в жизнь не удастся. Так, без внимания в очередной раз останутся пункты проката зонтов, их предлагает жительница Адмиралтейского района, который в шестерку победителей не вошел. Не будут рассматривать и идею колпинца - сделать в городе, на одной из рек, круглосуточную серф-станцию. Инициативу, как говорит сам автор, он подсмотрел в Германии. Жители Красносельского района в свою очередь предлагали отдать необустроенную часть Южно-Приморского Парка под спортивный комплекс. Эта идея тоже останется пока только на бумаге, как и фабрика социальных инициатив в Пушкинском районе.

Еще одна идея, которая приглянулась экспертам, но осталась в «проигравшем» Центральном районе – оборудовать ключевые исторические здания города табличками с QR-кодами. Ее автор предлагала помимо исторической справки добавить опцию добровольных пожертвований на счет объекта, чтобы «помочь нашему городу оставаться таким, как его задумал Петр Первый».

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

- В марте среди инициативных горожан победивших районов проведут жеребьевку и сформируют бюджетные комиссии.

- Проекты, присланные на сайт, отправят на экспертизу в профильные комитеты Смольного.

- Те идеи, которые эту экспертизу прошли, в июне будут выставлены на голосование бюджетных комиссий.

- Проекты победителей будут реализованы в 2020 году.

СКАЗАНО

- Наш проект – не жалобная книга. Для жалоб на проблемы, с которыми сталкиваются жители города, есть другие инструменты – портал «Наш Петербург», горячие линии комитетов. Проект «Твой бюджет» про созидание. Мы собираем новые идеи, которые нам хочется взять на вооружение и реализовать на территории города.

Председатель комитета финансов Алексей Корабельников