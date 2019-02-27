2019-02-27T13:52:12+03:00
Общество

Война на рельсах: Как поезда из «коридора смерти» вышли на Дорогу Победы

В год 75-летия снятия блокады Ленинграда «Комсомолка» вспоминает, как в годы войны работали железнодорожники, и чем они помогали осажденному городу
Анатолий АГРАФЕНИН
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Бронепоезд на Ораниенбаумском плацдарме. Фото: архив ОЖД.Бронепоезд на Ораниенбаумском плацдарме. Фото: архив ОЖД.
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18 января 1943 года была прорвана блокада Ленинграда, однако город все еще находился во вражеском кольце. Ширина отвоеванного участка не превышала одиннадцати километров, но впервые за полтора года появился шанс наладить сухопутное сообщение со страной. Незамедлительно началось строительство железной дороги. Прямо под постоянными обстрелами и бомбардировками врага.

Уже 7 февраля в осажденный город пришел первый поезд с Большой земли. В Ленинград шли эшелоны с продовольствием и вооружением, топливом и стройматериалами, а главное - войсками для последнего, сокрушительного удара по врагу.

Сами железнодорожники нередко называли этот участок «коридор смерти». Но, несмотря на опасности и тяготы, все ощущали приближение конца блокады. Так оно и произошло.

Закономерно, что железнодорожная ветка, проложенная сразу после прорыва блокады и обеспечившая подготовку разгрома немецко-фашистских войск под Ленинградом, в историю вошла под названием Дорога победы.

Как работали железнодорожники во время блокады, чем помогали осажденному городу, и когда в освобожденный Ленинград пришел первый поезд – читайте в спецпроекте «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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