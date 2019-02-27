Татьяна Буланова показала красавцев-сыновей

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова 6 марта отметит 50-летний юбилей. В связи с этой датой Первый канал посвятил певице передачу.

Звезда сама поделилась этой информацией у себя в Instagram «Анонс: Документальный фильм о Татьяне Булановой! 10 марта в 14:20 на Первом канале. Не пропустите!», — написала Буланова.

Свой следующий пост певица посвятила сыновьям - старшему Александру и младшему Никите. Ничего Татьяна комментировать не стала, просто опубликовала совместное фото с детьми.

Поклонники восхитились красавцами- сыновьями и пообещали, что обязательно посмотрят заявленную передачу на Первом канале.

Напомним, старший сын Булановой Александр родился в браке певицы с продюсером группы «Летний сад» Николаем Тагриным в 1993 году. Младший Никита в браке с футболистом Владиславом Радимовым в 2005-м.

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Певица поделилась домашним фото в своем Инстаграме (подробности)