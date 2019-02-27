Тане Булановой 50 лет: «На сцене я плакала от тоски по сыну»

В девяностые под хит «Не плачь!» с ней рыдала вся страна. Таня Буланова так пронзительно плакала на сцене, что удержаться могли немногие. А какая она в жизни – ранимая или женщина с железной волей, воспитавшая двоих сыновей, пережившая два громких развода и измену мужа и предательство подруги? Мы встретились с заслуженной артисткой накануне ее 50-летего юбилея, который она отметит 6 марта 2019 года.

«У МЕНЯ НЕТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

- Помните, с чего началась ваша музыкальная карьера?

- Со счастливого случая. Михаил Вайман, мой преподаватель в «Мюзик-холле», случайно встретил в метро Николая Тагрина (позднее он станет первым мужем певицы, - прим. Авт.). Он тогда собирал в новую музыкальную группу артистов, и Вайман предложил ему послушать меня. Коля пришел в «Мюзик-Холл», увидел меня и все закрутилось, родилась группа «Летний сад». Я верю, что это была судьба, есть что-то, что предначертано свыше.

Татьяна Буланова - Колыбельная (Песня Года 1994 Финал).

- Вы всегда хотели быть певицей?

- Я всегда хотела быть актрисой (смеется). С детства представляла, как я играю на сцене, а из зала на меня смотрят люди, и я чувствую эти энергетические вибрации. Не знаю, откуда это взялось в детстве. Петь я не хотела. Мне казалось, что если есть Алла Пугачева, вообще бессмысленно этим заниматься.

- А началась ваша карьера в библиотеке?

- Да. Я хотела поступать на библиотечный факультет, но провалила экзамены. Пошла работать в библиотеку на иностранный факультет в военно-морскую академию. Мне было дико скучно, пальцы постоянно черные от газетных чернил, горло болит, даже отек Квинке как-то случился, библиотечная пыль - очень жестокая вещь. Но я сказала себе, что надо искать положительные моменты и нашла. Я получила доступ к огромному количеству литературы. Как раз конец 80-х в периодической литературе стали издаваться запрещенные авторы, которых раньше вообще не печатали: Бек, Платонов, Булгаков. У нас, как у сотрудников, было право первой ночи. За три года работы там я прочитала столько, сколько не прочла за всю жизнь. У меня нет высшего образования, я так и не закончила, но благодаря времени, проведенному в библиотеке, я получила столько знаний!

«АРТИСТЫ 90-х САМЫЕ ЗАКАЛЕННЫЕ»

- В одном из интервью вы сказали, что вам до сих пор страшно находиться на сцене. Сложно поверить…

- Выход на сцену всегда был испытанием для меня и до сих пор это так. Страха, конечно, меньше в силу опыта, но волнение всегда есть. Помню, в 1991 году мы впервые исполняли песни из нового альбома «Не плачь». Перед концертом мне было настолько страшно, что я несколько дней не могла спать и есть. Мы были пятые в обойме разогревающих групп перед тогда уже популярной группой «Кармен». Народ уже заждался, и когда мы вышли, нас никто не слушал. Нас принимали ужасно: орали, ругались, но я спела все до конца. Это работа.

1995 год. Татьяна Буланова и группа "Летний сад".

- То есть вы не получаете удовольствия, находясь в центре внимания?

- Я интроверт и то, что мне приходится общаться с публикой - настоящее испытание, я себя постоянно перебарываю. Это мне мешает, я с этим борюсь, для меня работа - это преодоление препятствий.

- Когда пришло понимание, что вы очень популярны?

- В 1993 году, когда мы приехали на гастроли на Дальний Восток. Мы выступали в театре по четыре концерта в день, начиная с 12 часов дня. Залы были полные! А еще после каждого концерта раздавали обязательно автографы и интервью. Раньше хотя бы фотоаппаратов не было и это был плюс (смеется). Хотя, помню, в 1996 году в Германии только появились мыльницы и после выступления надо было каждому не только дать автограф, но и сфотографироваться. С нами ездил конферансье Александр Сашин, он работал со многими артистами, и как-то подошел ко мне и сказал: «Танечка, я поражаюсь вашему терпению». Я действительно человек терпеливый, стараюсь никого не обижать.

- Есть ностальгия по тому времени?

- Отчасти да, но я сейчас чувствую себя счастливой и полноценной актрисой. 90-е это – школа жизни! Ведь тогда ничего не было. Слово райдер вообще было неизвестным, покормили и ладно. Аппаратура не всегда работала, пели так. Холодные гримерки, гостиницы без горячей воды и не потому что нас плохо встречают, а потому что нет в городе ничего лучше. Как-то работали во дворце спорта, где не было отопления, публика сидела в шубах и шапках, а я же не могу выйти в шубе на сцену, пела в тоненьком платье. После каждого тура я приезжала в Петербург и шла в институт «Ухо, горло, нос», ходила к фониатору и мне ежедневно заливали лекарства. Ничего, выжили. Мы, артисты 90-х, самые закаленные (улыбается).

1996 год с сыном Сашей, в перерывах между гастролями.

«Я УМЕЮ ГОВОРИТЬ «НЕТ»

- На сцене вы всегда хрупкая, ранимая, а какая вы в жизни?

- Сильная и с железной силой воли. Это все мои друзья подтвердят. Я думаю, что невозможно ничего добиться в жизни имея мягкий характер. Приходится доказывать и добиваться всего. Если человек чего-то достиг, как правило, у него серьезный стержень, очень редко когда все само идет в руки.

- Приходилось давать жесткий отпор?

- Конечно, и не раз. Хотя раньше мне сложно было сказать «нет», я боялась обидеть человека. А потом поняла, что четким «нет», я даже делаю лучше. Чем ты больше тянешь, тем человеку в итоге будет больнее. Ведь рано или поздно все равно все придет к отрицательному итогу.

- Вас называли главной «плаксой» эстрады, поговаривали даже, что вы мажете глаза бальзамом «Звездочка», чтобы слезы более естественно?

- Звездочкой я, конечно, ничего не мазала (смеется), боюсь, глаза бы тогда вообще не открылись. Слезы бывают разные, я очень эмоциональный человек. Мало песен, когда я плачу дословно из-за того, о чем пою. Правда, есть две песни, которые очень созвучны с моей жизнью и трогают меня до глубины души. И это ведь хорошо, когда музыка трогает. А вообще, когда не видишь ребенка две - три недели, а он еще маленький, конечно, берет дикая тоска. И в первую очередь я плакала от тоски по сыну.

2001 год. С гитаристом группы "Летний сад" Игорем Каблуковым.

- Какие это песни?

- Назову одну - «Мертвые цветы». Она сыграла в моей жизни большую роль. Я могла много, что в ней поменять, но не стала. Это был 99-ый год, в то время она переплелась с событиями моей жизни…

- Что тогда произошло?

- Это личное, не хочу говорить об этом.

«НИКОГДА НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЮ»

- Оглядываясь назад, что бы в своей жизни вы сделали иначе?

- Ничего. Все, что должно было произойти в моей жизни, произошло, даже неприятные моменты. Они были для чего-то, я извлекала уроки, училась, через негативные события произошли позитивные. Кто-то говорит: «Я люблю свои морщинки», а я люблю все события, которые происходили в моей жизни.

1996 год. На Поле чудес с Киркоровым.

- Чего вы никогда не сможете простить?

- Простить смогу все. Даже предательство можно простить, но забыть никогда. А когда предают близкие люди, это вдвойне обидно. Мне все друзья говорят, что я очень добрая, у меня все хорошие. Но мне так легче жить, пусть лучше я ошибусь, если такое случится, чем каждого человека буду подозревать.

- Как вы пережили последний развод? (в 2016 году Татьяна развелась с экс-капитаном «Зенита» Владиславом Радимовым из-за его измены, они прожили 11 лет, в браке родился сын Никита - прим. Авт.)

- Любое расставание тяжело пережить. Разрыв - это маленькая смерть, но я благодарна за все. Не держу зла и обид, я благодарная за те годы, которые мы прожили вместе. Было больше хорошего, чем плохого. У нас нормальные отношения, боюсь что-то говорить, потому что у Влада характер переменчивый. Я его уважаю и ценю.

- Сейчас не жалеете, что развелись ради Радимова, бросив первого супруга, который вас очень любил?

- Это было обдуманное решение.

Татьяна Буланова и Владислав Радимов прожили в браке 11 лет.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Николая Тагрина вам было не жаль?

- Я ни о чем не жалею...

- Сейчас у вас серьезные отношения?

- Сердце мое сейчас свободно (улыбается).

- Идеальный мужчина для вас. Какой он?

- Я не верю в идеалы, я ищу в мужчине качества. Надежность в первую очередь. Чтобы мужчина был другом, партером сексуальным и партнером по жизни. Чтобы я могла с ним поделиться всем, довериться и рассчитывать на поддержку. Хотя в дружбу между мужчиной и женщиной я не верю. У меня есть друзья мужчины, но они геи.

2015 год. Съемки клипа на песню "Детство".

«ЧУВСТВУЮ СЕБЯ НА 27!»

- У вас двое сыновей: старшему 25, младшему 11. Каким вы видите их будущее?

- Саша окончил университет по специальности технология питания. Он работал бариста, ему это нравилось, он все понимает в кофе, ему интересен процесс варки. Но у него есть хорошие музыкальные данные, мы купили ему барабанную установку. Я хочу, чтобы Саша все-таки развивался в этом направлении. Наверное, тоже нужен счастливый случай, и я ему этого искренне желаю. Сейчас мы построили ему квартиру, к этому приложила руку и моя мама, спасибо ей. Младший - Никита - тоже творческий мальчик, хорошо поет, но и спортом увлекается, занимается баскетболом.

- Кто помогает с Никитой, когда вы на работе?

- У нас есть няня Наташа, она с нами уже 10 лет, член семьи. Она помогает и по хозяйству и с Никитой, хотя он мальчик уже взрослый, 8 марта ему исполнится 12 лет.

2013 год. С сыновьями Сашей и Никитой.

- Как проводите время вместе с детьми?

- Обожаем кино. Иногда спорим по поводу выбора фильмов. Никита любит ужастики, но в последний раз мы ходили вчетвером на «Богемскую рапсодию»: я, Никита, Саша и его девушка. В итоге младший сын был в диком восторге.

- Бывает, что дома садитесь за фортепиано и поете просто для себя?

- Мама очень любила, когда я играла на фортепиано. Она ушла два года назад… У меня же ассоциации с этим инструментом о моем потерянном детстве, когда меня заставляли ходить в музыкалку. При звуках одинокого рояля сразу тоска пробирает. К сожалению, я никогда не любила учиться, делаю с удовольствие то, что дается легко. Мне только пение всегда давалось легко. Петь, как дышать. Я с первого раза запоминаю мелодию.

- Сложно поверить, что вы не любите учиться новому. В шоу «Танцы со звездами» вы заняли первое место.

- Самыми тяжелыми там были понедельники. Потому что в воскресенье был прямой эфир, а в понедельник надо было начинать учить новый танец. Каждый раз мне надо было заставлять себя приходить и учить. А буквально со вторника уже было легче, но заставлять себя каждый раз учить новые движения - было сложно, хотя я не ленивый человек, но вот так всю жизнь пересиливаю себя.

- Осознаете, что вам скоро 50 лет?

- Я не воспринимаю свой возраст, чувствую себя на 27 лет. Когда мне было 18, мне казалось, что 30 - это старость, а 40 и 50 вообще - пенсия. Человеку столько лет, насколько он себя чувствует.

«НЕ КУРЮ, НО И СПОРТОМ НЕ ЗАНИМАЮСЬ»

- Недавно в соцсетях вы выложили фото без макияжа. Поклонники в восторге: вы с каждом годом молодеете!

- Хорошенькие женщины стареют драматичней. Я никогда не была красавицей. С возрастом у меня прошла девчачья припухлость, «ушли» щечки и мне стало это идти. Я даже где-то читала, что сделала пластику (смеется), но никакой пластики у меня, конечно, нет. Хотя я понимаю, что когда-нибудь надо будет делать, но я жутко боюсь врачей, да и пока все неплохо. А еще генетика. Недавно пересматривала фото с юбилея мамы, и даже не верится, что ей там 85. И плюс позитивное мышление, не надо завидовать и желать зла никому.

Татьяна Буланова в прекрасной форме!Фото: Артем КИЛЬКИН

- А за фигурой следите?

- Я не курю и не никогда не сижу в накуренном помещении, не ем после пяти вечера. Расход калорий должен превышать приход. Спортом я не занимаюсь вообще, как только начинаю, сразу растут мышцы с невероятной скоростью, я становлюсь качком, мне это сильно не нравится. А еще я от природы очень гибкая, могу пополам сложиться и на шпагат сесть.

- Чем вы сейчас занимаетесь? На сцене много новых имен, нелегко в такой конкуренции.

- Выступаю от 2 до 5 раз в неделю, это частные мероприятия или официальные, приуроченные к памятным датам концерты. Плюс съемки и благотворительные акции. Мне это нравится, я не успеваю уставать. Сольные концерты отнимали очень много сил. Хотя энергетический обмен со слушателями во время концерта всегда происходит и это здорово, я отдаю, но и получаю.

- Как отпразднуете свой «полтинник»?

- Недавно я впервые сама пришла к Эмме Васильевне (бессменный директор концертного зала БКЗ «Октябрьский» - прим. Авт.) с просьбой отметить свой юбилей на сцене 28 марта. Будет сольный концерт и я к нему готовлюсь, конечно же. Я никогда в жизни не просила устраивать мне сольный концерт, обычно организаторы приглашают. А тут я решила, раз такая дата, то надо отметить. 6 марта буду где-то на гастролях. Я не привязываюсь к датам, мы можем собраться с семьей в любой другой день.

ТОП-5 ХИТОВ ТАНИ БУЛАНОВОЙ

«Не плачь»

«Ясный мой свет, ты напиши мне»

«Колыбельная» («Баю-бай, усни, мой мальчик»)

«Мой сон»

«Белая черемуха»