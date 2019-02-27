За стрельбу из танка по рядовым двух подполковников наказали условно

Полтора года назад День танкиста в Луге планировали отметить с размахом: наметили и имитацию настоящего танкового боя, и «танец» новейших военных машин. Сразу после праздника Лужский полигон должен был стать площадкой для совместных стратегических учений вооруженных сил России и Беларуси – «Запад-2017». Их запланировали на 14-20 сентября, ожидали около 35 тысяч участников.

Но праздник быстро обернулся трагедией. За два дня до торжества, 7 сентября, когда на полигоне кипела подготовка к международным учениям и шли танковые стрельбы, раздался взрыв.

– Один из снарядов отклонился от траектории после касания с землей (рикошета), – сообщали тогда «Комсомолке» в пресс-службе Западного военного округа. – Затем он взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились военнослужащие группы инженерного обеспечения.

В укрытии – в окопе – сидели рядовые Андрей Виттих, Дмитрий Пахмутов, Вадим Габидуллин и Арсен Османов. Виттих, раненый осколком, погиб от потери крови спустя считанные минуты. Пахмутову оторвало левую руку и сломало позвоночник. Габидуллину, изрешеченному осколками, сломало шею. Османов получил переломы и ранение легкого. Еще трое получили ранения спины, рук, ног.

Двоих срочников отправили в Военно-медицинскую академию. Еще двое, самые тяжелые, вертолетом отправились в Лужскую межрайонную больницу, а после за них также взялись в ВМА.

В день трагедии завели уголовное дело по факту халатности. Расследование показало, что рядовые оказались в секторе прямого огневого поражения потому, что кто-то забыл поставить там красный флаг.

Потерпевшими признали семью погибшего Виттиха и трех рядовых – Пахмутова, Габидуллина и Османова. Вскоре нашлись и предполагаемые виновники – начальник инженерных войск 6 общевойсковой армии, подполковник Денис Горелышев и начальник 33 общевойскового артиллерийского полигона, подполковник Виктор Кривошеин.

Вчера, 26 февраля, в Великоновгородском гарнизонном военном суде озвучили приговор. Двух подполковников осудили на три года условно с испытательным сроком в один год. К слову, обвинение запрашивало для них по три года реального лишения свободы.

– Потерпевшие отреагировали на приговор абсолютно спокойно: дело не в строгости наказания, а в том, что виновные есть, они наказаны, дело не спустили на тормозах, – рассказал «Комсомолке» адвокат потерпевших Дмитрий Герасимов. – Дальше, после вступления приговора в силу, планируем подать иск к Министерству обороны о взыскании компенсаций. С цифрами пока не определились, но выйдем с иском примерно через месяц.

Османов восстановился полностью. О восстановлении Пахмутова, лишенного руки, говорить не приходится. Габидуллин продолжает лечение, ему дали третью группу инвалидности.

СПРАВКА «КП»

Лужский артиллерийский полигон – один из старейших опорных полигонов Российской армии: военные обосновались здесь еще в 1906 году по указу Николая II. Сейчас здесь тренируются артиллеристы и танкисты, а по военным праздникам полигон открывается для гражданских.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

В апреле 2010-го на полигоне в Каменке во время танковых учений военные приняли за цель смотровую вышку, в которой находились два лейтенанта. Оба погибли.