Генералы предпочитают розовый

Первый этап самой большой экспедиции по Северо-Западу России начался! Два экипажа блогеров и журналистов — на борт попал и десант «Комсомолки — выехали из Москвы и добрались до Вологды 26 февраля. Две недели они будут путешествовать по северу страны. Заглянут в гости к Матушке Зиме, узнают у Деда Мороза, почему под ёлкой было мало подарков, познакомятся с особенностями национальных гонок на снегоходах в Нарьян-Маре, встретят весну киселем на традиционном празднике Гажа Валяй в Сыктывкаре и, возможно, даже увидят северное сияние.

Итогом всех экспедиций — а они за год охватят весь Северо-Западный федеральный округ — станет интерактивная карта достопримечательностей региона.

Кроме того, при поддержке «Сбербанка» и Политехнического университета самые интересные места обретут новую реальность — виртуальную. Мастера цифровых технологий создадут 3D-модели памятников и церквей, взяв за основу фотографии экипажей. Но это будет потом, а пока — почитайте дневник корреспондента «Комсомолки» о начале экспедиции, тяжелых буднях блогеров и странных вкусах имперских офицеров.

ЗА КУЛИСАМИ «КЛАССНЫХ ФОТОЧЕК»

—Ну и блогеров развелось! — услышал я как-то от своего товарища.

И правда — увидев красивые фото в соцсетях, трудно немножко не позавидовать: тут их кушаньями национальными потчуют, рядом селфи на краю света... Или просто на верблюде: покататься между горбами тоже хочется! Однако не все так радужно, как кажется на первый взгляд. «Блоготворенье» — труд, причём достаточно сложный. Ведь один из пунктов в плане каждого блогера так и звучит: «все пойдёт не по плану».

Итак, ранним утром понедельника мы вывалились из Ленинградского вокзала в Москве. Вывалились вслед за сумками, чехлами, коробками и баулами добра, необходимого для двух недель в пути с остановками только на сон и бутерброд на заправке.

Забрав шипованных коней из автосалона (да Нарьян-Мара придётся добираться по дороге, которая существует только зимой, и то не всегда), помчались в мастерскую, чтобы «прокачать» машины наклейками с символикой проекта. Ведь, если кто-то, увидев на багажнике ссылку на сайт, перейдёт по адресу проекта, вдохновится, например, фотографиями Великого Устюга и тоже рванет в путешествие — это будет значить, что наша работа сделана не зря.

Яркие автомобили участников автопробега можно заметить издалека. Фото: Павел Прокофьев.

Так весь день и носились: следили за преображением машин, устанавливали на них боксы для багажа, пересчитывали экипировку и зубрили предстоящие маршруты. А напоследок, уже поздним вечером, приобщились к столичной традиции: постояли часок в пробке на МКАДе. В общем, познакомиться с кроватью в гостинице удалось лишь около полуночи.

КАПЕЛЬНИЦА С КОНЬЯКОМ

Вновь мы встретились уже через шесть часов за завтраком. Со мной за столом сидели командиры наших экипажей Дима Шилов и Вова Кезлинг. Они быстро уплетали кашу, набираясь сил перед пятью сотнями километров в пути до Вологды. Паша Прокофьев, руководитель «Сообщества Питерских блогеров», от манки отказывался — нервничал. Экспедиции он организовывает с 2013 года, но даже с таким многолетним опытом каждый раз приходится поволноваться. Блогеры — да ещё и с фотоаппаратами — имеют свойство разбегаться, увидев памятник, ретро-автомобиль или необычную птичку... По себе знаю!

—Сложно было это все организовать? — спрашиваю, жуя бутерброд.

—Смогу сказать в ноябре после финального выезда, когда сниму одиночную палату с двумя капельницами. В одной будет коньяк, в другой — минералка, — пошутил Паша. —Вообще, ничего масштабнее я ещё не делал.

В семь утра сонные экспедиторы «расфасовались» по двум Subaru: Forester и Outlander.

—Удачи! — помахал нам бодрый Вова. У него на бардачке лежали фотоаппарат и визитка: «Предприниматель, путешественник, искатель приключений».

Мы мчались по трассе, оставив позади серые многоэтажки с царапинами яркой обшивки. Дорогу обступали деревья, слегка укрытые снегом, и редкие ресторанчики, как магнит притягивающие фуры дальнобойщиков. Чем дальше от столицы — тем сильнее становился снегопад и пышнее — наряд на ветках. Рация не замолкала. Их установили в наших машинах, чтобы экипажи могли связаться друг с другом на сложных участках дороги. На том же зимнике, например. Но Вова с Димой нашли технике куда более веселое применение и вспомнили дюжину-другую анекдотов...

На постаменте — легендарный ЗИС-5.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

ОТВЕРЖЕННЫЙ МОНАХ

Спустя шесть часов мы добрались до первой «точки» — стелы «Автомобилистам Вологодской области», на которой установлен легендарный ЗИС-5. Сделали несколько фотографий на фоне грузовичка. И умылись снегом. Хлопья летели со всех сторон и бодрили после путевой дремоты.

—По коням! — послышалось за спиной.

Команда была в тему, ведь нас уже ждала следующая достопримечательность — усадьба Брянчаниновых в Покровском селе.

После революции в усадьбе был туберкулезный санаторий.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Старинный дворянский род ведёт свою историю от оруженосца князя Дмитрия Донского, воеводы Михаила Бренко. А село было пожаловано семье Брянчаниновых в 1617 году за мужество при обороне Смоленска от поляков. У жилища потомственных военных нас встретила экскурсовод Елена. С розового фасада смотрели щиты, секиры, копья и кони.

—А усадьба какого цвета была раньше?

—В плане? Это ее исторический цвет, — говорит девушка.

—Но он же розовый!

—Так раньше розовый, как и алый, считался мужским цветом. А уже с появлением маркетинга стал женским, — рассказала Елена.

Закрученная «улиткой» лестница особенно поразила путешественников.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Несмотря на нежность пастельных тонов экстерьера и блеск пышных зал, дом Брянчаниновых отличался армейской строгостью.

Именно здесь прошли детские годы епископа Игнатия, причисленного к лику святых в 1988 году. Еще в семь лет Дима Брянчанинов решил, что станет монахом, хотя отец готовил его к военной службе. Дмитрий Александрович послушно выучился армейской науке, стал офицером, но от мечты не отказался, чего папа ему так и не простил. Даже когда Игнатий приезжал в родной дом, его селили исключительно в гостевой комнате...

86-летняя внучка последнего хозяина усадьбы до сих пор приезжает в родной дом из Австралии.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Вечером мы добрались до гостиницы «Ария» в Вологде. Наверное, это самый модный и искусно оформленный отель, в котором я останавливался. В холе сдержанные цвета, игра форм и света, абстракционизм на стенах, а уютные номера — лучшая награда после трудного дня.

СПАСТИ ДЕДА МОРОЗА

Утром следующего дня наша команда попала в объективы журналистов: мы пили чай с главой Вологодской области Олегом Александровичем Кувшинниковым в Семенково — архитектурно-этнографическом музее под открытым небом. Как рассказал губернатор в избе да перед самоваром, он хотел показать нам настоящий русский север.

—Так, ребята, Иван-чай любите? Мы тут другого не пьём. Только своё! — улыбнулся Кувшинников.

Он родился и всю жизнь прожил в Вологодской области. К слову, именно вологжане стали инициаторами проекта «Открывая Серебряное ожерелье».

—У нас 11 городов-музеев под открытым небом! Вологда, Тотьма, Великий Устюг... Все со своей архитектурой, самобытностью, говором, темпераментом, — поделился губернатор.

По его словам, регион продвигает туризм как классический — по монастырям, усадьбам, памятникам — так и весьма нетривиальный — производственный. Ведь, например, в Череповце есть множество современных высокотехнологичных предприятий, не имеющих аналогов по всему миру.

За самоваром – Олег Кувшинников и Павел Прокофьев.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Разумеется, одним из излюбленных мест у путешественников является вотчина Деда Мороза.

—В 1998 году ее посетили три тысячи туристов, в 2018 — 330 тысяч. И это при населении около 30 тысяч человек, — отметил Олег Александрович.

Но однажды добрый волшебник оказался в опасности. Он должен был стать символом Олимпиады в Сочи. К счастью, вовремя выяснилось, что в качестве «символа» он тут же перейдёт в собственность Международного олимпийского комитета, который сможет судиться за любой снимок с Дедом Морозом. Еле-еле успели отменить заявку. Фух. А то бы остались без чуда...

В общем, официальный старт проекта получился неофициальным, тёплым и дружеским. На второй самовар, к сожалению, времени не оказалось: нас ждал резной палисад, соборная площадь, единственный в мире музей кружева и мастер-класс по приготовлению вологодского масла!

В парке у прекрасной усадьбы Брянчаниновых можно найти клад.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

ИЩИТЕ ПРИЗЫ ПО ВСЕМУ СЕВЕРО-ЗАПАДУ

Подарки есть не только у Деда Мороза в Великом Устюге, но и у экипажей проекта «Открывая Серебряное ожерелье»! И чтобы их получить, не надо себя хорошо вести весь год... Следите за экспедицией, первыми узнавайте о местах, где спрятан клад, обгоняйте конкурентов и забирайте «жемчужину» — волшебный шарик, который позволяет получить подарок от нашего друга и цифрового партнера для путешествий — компании «МегаФон».

К слову, первый приз уже ждёт счастливчика на веточке в парке усадьбы Брянчаниновых в Покровском селе Вологодской области.

Координаты: 59.034981, 39.956784. Быстрее вбивайте их в смартфон и скоростной мобильный интернет приведёт вас прямо к заветному месту!

Спойлер: у нас ещё целых девять! Девять подарков, Карл! Следить за ними можно в группах «Комсомолки» в социальных сетях, а также на сайте openso.ru/megaklady/

ПЛАН ЭКСПЕДИЦИИ

27 февраля — Вологда

28 февраля — Сокол

1 марта — Тотьма

2 марта — Великий Устюг

3 марта — Яренск и Усть-Вымь

4 марта — Ухта

5 марта — Печора

6 марта — Нарьян-Мар

7 марта — Печора

8 марта — Печора и Сыктывкар

9 марта — Сыктывкар и Ыб

10 марта — Визинга

11 марта — Москва, финиш