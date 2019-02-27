Вы убили во мне ребенка: Туктамышева не вошла в основной состав сборной на ЧМ-2019

Мест в основном составе всего три, а хороших фигуристок в России много. И пусть спортивный принцип почти всегда главенствует, но есть и личное мнение членов тренерского совета, которые могут выбрать кто лучше готов. И они решили: основной на Чемпионат мира-2019 едет Евгения Медведева, а Елизавета Туктамышева остается в запасе.

- Внутри себя я все еще маленький, наивный ребенок. Вы убили его. Но я боец, и я вернусь, - написала по-английски в своем «Твиттере» петербургская фигуристка, как только решение было озвучено.

На официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) говорится, что в японскую Сайтаму в качестве основных поедут Софья Самодурова, Алина Загитова и Евгения Медведева. Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова значатся запасными. Это означает, что они смогут выйти на лед только, если кто-то из первой тройки получит травму до соревнований.

- По итогам обсуждения из 27 членов тренерского совета за кандидатуру Медведевой высказались 19 человек, за Туктамышеву – 7 человек, один член совета воздержался, - сообщает пресс-служба ФФКР.

Естественно, что сама спортсменка оказалась расстроена – ее телефон не отвечает. Корреспондент «КП-Петербург» попытался взять комментарий у ее тренера Алексея Мишина, но и тот тоже был не в лучшем расположении духа.

- Извините, я не комментирую. И Елизавета тоже не будет ничего говорить, - ответил Алексей Николаевич.

Напомним, что на недавно прошедшем Кубке России Медведева, несмотря на падение, обошла Туктамышеву и выиграла соревнование. Вероятно, это и стало решающим доводом для ФФККР.