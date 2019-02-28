Туктамышеву отцепили от сборной телефонным голосованием

Московское голосование

По аналогии с названием финала студенческого чемпионата США по баскетболу в российском фигурном катании впору вводить термин «Февральское безумие». По-другому страсти, кипевшие вокруг формирования сборной для участия в чемпионате мира в Японии, который пройдет в конце марта, назвать сложно. В битве фанатов Алины Загитовой и Евгении Медведевой наступило затишье, но после финала Кубка России в Великом Новгороде вся страна разделилась на «туктамышевцев» и «медведевцев». Понятно, что речь не о премьер-министре, а о двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.

Масла в огонь подливали функционеры Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Для начала они послали в Международный Союз конькобежцев (ISU) заявку, в которой и Медведева, и Туктамышева значились запасными. Основными участницами женских соревнований по этой версии были Загитова, Софья Самодурова и Станислава Константинова. Правда, сама Стася, ссылаясь на запрет тренера, ситуацию с чемпионатом мира комментировать наотрез отказалась. Как и отвечать на другие вопросы. Воспитанная питерская девочка, конечно же, извинилась и даже пообещала пообщаться на Универсиаде, где она точно выступит.

А вот том, что она не выступит на чемпионате мира, любой мало-мальски знакомый с реалиями фигурного катания человек, прекрасно понимал. Заменить двух участниц из основного списка на двух запасных по правилам ISU можно даже за час до жеребьевки. Вопрос был в другом. Кто же заменит неудачницу чемпионата Европы и финала Кубка России?Медведева или Туктамышева? Интрига разрешилась. Из 27-ми членов тренерского совета 19 проголосовали за московскую фигуристку, тренирующуюся в Канаде, 7 - за питерскую и один воздержался.

«Внутри меня все еще жила маленькая девочка, которая наивно верила. Вы ее убили. Но я боец и еще вернусь», – прокомментировала вердикт тренерского совета на своей страничке в социальной сети Туктамышева. Стоит обратить внимание на несколько нюансов отбора. Из 27 членов тренерского совета 18 москвичей, и только четверо питерцев. К тому же никакого обсуждения двух достойных представлять Россию на ЧМ-2019 фигуристок не было. Председатель тренерского совета Елена Чайковская просто обзвонила коллег. Причем процесс растянулся на несколько дней.

Кулуарный выбор состава

После чемпионата России в Саранске тренерский совет, в который входят лучшие тренеры страны, в том числе, по танцам и синхронному катанию, реально собирался для обсуждения состава на чемпионат Европы. Можно было не просто обменяться мнениями, но и аргументировать выбор той или иной фигуристки. В результате сборная была сформирована строго по спортивному принципу, и в Минск поехали три лучшие по итогам чемпионата России взрослые спортсменки. Сейчас, при всем уважении к тренерскому совету, решение принято кулуарно.

Можно только посочувствовать Алексею Николаевичу Мишину, на которого сейчас навалились еще и семейные проблемы. Он просто не мог привести какие-то аргументы в пользу Туктамышевой, которые (можно в этом не сомневаться) поддержала бы и член тренерского совета Этери Тутберидзе. Впрочем, любой вариант состава вызвал бы новый всплеск «февральского безумия».

Сейчас даже высказывается мнение, что Мишину стоило бы произвести рокировку между своими ученицами. Стабильно выступающая в нынешнем сезоне и прогрессирующая от старта к старту чемпионка Европы Самодурова все-таки не может со своими программами бросить вызов японским фигуристкам. Туктамышева при чистом прокате - может. Только Профессор на это никогда не пойдет, о чем корреспонденту «КП Петербург» в один голос заявили сразу несколько членов тренерского совета.

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