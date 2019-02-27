Петербургские энергетики: одних знаний мало, надо уметь думать

УПРАВЛЯТЬ МАШИНАМИ

Говорят, в энергетике случайных людей не бывает. В эту профессию приходят люди особого склада: надежные, ответственные, добросовестные, потому что работать приходится в особом режиме - соблюдать четкий график, быть готовым хладнокровно мыслить в экстренной ситуации и быстро принимать правильные решения. Есть у этой работы еще одна особенность: никто не сдает за свою жизнь столько экзаменов, сколько сотрудник ТЭЦ. Каждый год энергетики проходят внутреннюю аттестацию на знание всевозможных правил, нормативных документов, инструкций. А это не каждый выдержит. Но если уж выдержит, то становится ценным сотрудником, которым предприятие дорожит.

Старший машинист энергоблока ЭС-1 Центральной ТЭЦ Петербурга Сергей Китаев - один из таких. На предприятие попал еще студентом, когда проходил практику, после окончания учебы устроился на работу. За семь лет работы Сергей дважды становился победителем конкурса «Лучший по профессии» в компании.

- Старший машинист энергоблока должен обеспечить бесперебойное снабжение теплом и электричеством потребителей и экономичный безаварийный режим работы оборудования, - рассказывает Сергей.

На первый взгляд просто, а на самом деле многие не справляются, уходят, ведь в этой профессии, помимо базовых технических знаний и навыков, важна многозадачность, стрессоустойчивость, внимательность. Нужно за считанные секунды проанализировать ситуацию и грамотно расставить приоритеты. Ну и, конечно, находить общий язык с коллегами.

- Бывает так, что многие люди отлично справляются со своими обязанностями в спокойном режиме, но, когда происходит что-то нештатное, впадают в ступор, теряются. А вот этого у нас, да и у всех энергетиков, как раз быть не должно, - продолжает Сергей.

На вопрос, при чем тут машинист, Сергей улыбается: «Турбинные установки, которыми мы управляем, это машины. Отсюда и машинист».

«НОЧНОЙ ДИРЕКТОР»

ТЭЦ должна работать круглосуточно, поэтому специалисты, которые управляют оборудованием, заступают на дежурства в 12-часовые смены. И у каждой такой смены есть начальник, которого называют «ночной директор». Ведь в это время суток весь груз ответственности за стабильную работу станции лежит на нем. Иногда начальник смены станции сидит за компьютером, отвечает на телефонные звонки. А бывает, приходится идти в цеха, в которых летом температура может быть повышенной! Конечно, энергетики соблюдают технику безопасности, но попотеть приходится.

Павел Михайлов: каждый день в моей работе – особенный.Фото: Олег ЗОЛОТО

Старший начальник смены станции Южной ТЭЦ Павел Михайлов руководит начальниками смен сразу нескольких цехов - электрического, химического, котлотурбинного, топливно-транспортного и тепловой автоматики. А значит, во время своей смены отвечает за всю станцию: за оборудование, персонал и за все, что происходит на производстве. Именно ему зачастую и приходится принимать то самое молниеносное и безупречно правильное решение, от которого зависит свет и тепло в домах почти миллиона петербуржцев. Ведь Южная ТЭЦ полностью отапливает Фрунзенский район и частично Невский и Московский.

- В мои задачи входит контроль важных параметров, которые влияют на работу всей системы теплоснабжения города. Я получаю информацию со всех цехов, анализирую ее, принимаю решение и организую работу, - говорит Павел Михайлов.

Начальником смены станции может стать исключительно эрудированный человек, знающий станцию от и до. А еще у такого специалиста должен быть интерес к своей профессии, ведь знания можно получить, но если нет интереса, то и работа будет не по душе. Павел Михайлов признается, что профессия ему нравится тем, что каждый день особенный, нет однообразия.

- Ты получаешь команду, а как ее выполнить - решаешь сам, - добавляет Павел. - Нужно держать в голове массу информации, помнить множество нюансов и при этом руководить людьми. С одной стороны, сложно, но, наверное, поэтому и интересно.