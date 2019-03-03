2019-03-03T15:24:41+03:00
Звезды

«А помирать нам еще рановато»: Эдита Пьеха ответила песней на вопрос о своей поездке на «инвалидной коляске»

Жители Петербурга стали переживать за здоровье артистки, увидев, что ее по перрону катят помощники
Роман ЛЯЛИН
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Эдита Пьеха заверила, что со здоровьем у нее все в порядкеЭдита Пьеха заверила, что со здоровьем у нее все в порядкеФото: Олег ЗОЛОТО
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Народную артистку СССР Эдиту Пьеху заметили на "инвалидной коляске" на вокзале в Петербурге. Певицу везли ее помощники после поездки в Москву. Горожане сразу же обеспокоились здоровьем Эдиты Станиславовны. Но сама артистка отнеслась к своим приключениям с юмором.

- Я две ночь в поезде не спала, очень плохо себя чувствовала, - пояснила "КП-Петербург" Эдита Пьеха. - Я очень устала, поэтому моя помощница, которая со мной уже 30 лет, попросила, чтобы я не ножками шла, а чтобы меня повезли. Она знает, что три километра топать по перрону тяжело. Никакой инвалидности у меня еще пока не намечается. Пока говорю с вами, значит здоровье есть.

Эдита Станиславовна удивилась, что это кресло вызвало столько внимания к ней.

- Ничего не случилось, - недоумевает артистка. - Мне 82-ой год, могу я иногда уставать? Спасибо за беспокойство обо мне. Знаете, такая песня есть: «Эх, помирать нам рано, есть у нас еще дома дела» (пропела Эдита Станиславовна - прим.ред.). Сейчас я уже дома, где я еще могу быть, на перроне что ли? Все в порядке. Я устала. И все.

ИСТОЧНИК KP.RU

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