«А помирать нам еще рановато»: Эдита Пьеха ответила песней на вопрос о своей поездке на «инвалидной коляске»

Народную артистку СССР Эдиту Пьеху заметили на "инвалидной коляске" на вокзале в Петербурге. Певицу везли ее помощники после поездки в Москву. Горожане сразу же обеспокоились здоровьем Эдиты Станиславовны. Но сама артистка отнеслась к своим приключениям с юмором.

- Я две ночь в поезде не спала, очень плохо себя чувствовала, - пояснила "КП-Петербург" Эдита Пьеха. - Я очень устала, поэтому моя помощница, которая со мной уже 30 лет, попросила, чтобы я не ножками шла, а чтобы меня повезли. Она знает, что три километра топать по перрону тяжело. Никакой инвалидности у меня еще пока не намечается. Пока говорю с вами, значит здоровье есть.

Эдита Станиславовна удивилась, что это кресло вызвало столько внимания к ней.

- Ничего не случилось, - недоумевает артистка. - Мне 82-ой год, могу я иногда уставать? Спасибо за беспокойство обо мне. Знаете, такая песня есть: «Эх, помирать нам рано, есть у нас еще дома дела» (пропела Эдита Станиславовна - прим.ред.). Сейчас я уже дома, где я еще могу быть, на перроне что ли? Все в порядке. Я устала. И все.