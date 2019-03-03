2019-03-03T17:30:54+03:00
Звезды

«Меня тогда похоронили, сообщили в прессе, что я умер»: Михаил Боярский вспомнил страшную аварию

Актер поделился с поклонниками неприятным эпизодом из жизни
Ольга МЕДВЕДЕВА
Поделиться:
Михаил Боярский вспомнил 79-ый годМихаил Боярский вспомнил 79-ый годФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Михаил Боярский в своем Instagram-блоге рассказал историю из 1979 года, которую вряд ли кто-то помнит, кроме него. Артист признался, что в тот период очень много работал, иногда по 24 часа в сутки. Считал, что его семья не должна нуждаться и перебиваться от зарплаты до зарплаты, как родители в свое время. Поэтому соглашался на все - сольные выступления, творческие вечера, спектакли в театре, съемки в кино, на актерские посиделки и застолья…

«И вот однажды я просто перестал соображать, что делаю. Такое случается у многих артистов. В 1979 году я снимался у Светланы Дружининой в «Сватовстве гусара». Ехали на площадку, и на Киевском шоссе наша машина лоб в лоб столкнулась с другой. Я спал - очнулся уже в реанимации. Перелом позвоночника, месяц лежал на доске на вытяжке. Меня тогда похоронили, сообщили в прессе, что я умер…Вначале, как только очухался, боялся, что сорву спектакль, и все просил, чтобы меня отпустили. Прошла неделя, вторая, третья, и я понял, что и без меня земной шар будет крутиться», — написал Боярский.

Михаил Боярский поделился воспоминаниями Фото: boyarskiy_official

Михаил Боярский поделился воспоминаниями Фото: boyarskiy_official

По словам Михаила Сергеевича, когда он вернулся в театр, там все изменилось, труппа развалилась и он тоже с радостью оттуда уволился.

«Встал вопрос: а зачем я все это делаю? Зачем уезжаю из семьи, живу в поездах и самолетах, снимаюсь иногда у сомнительных режиссеров? Такие мысли приходили все чаще — постепенно я замедлил бег. Но для этого потребовалось много лет», — подытожил артист.

«Ой, боже, нет! Вас мы потерять не можем. Живите долго, пожалуйста! Уже третье поколение вас любит! «Не знал об этой полосе вашей жизни», «Здоровья вам, Михаил Сергеевич!», «Спасибо, что живой», — ответили кумиру поклонники в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Жители Петербурга искупались в ледяной Неве [фото и видео]
В Смольном еще не определись с датой проведения «Алых парусов» в 2019 году
У Жителя Петербурга угнали Maserati Levante за пять миллионов рублей
В Петербурге возбудили уголовное дело после гибели трех мужчин, выпрыгнувших из горящей квартиры
В Петербурге школьница отравилась медицинскими препаратами
В Петербурге из-за гололеда четыре автобуса попали в ДТП
В Сестрорецке банка меда пенсионерке обошлась в 17 тысяч рублей
Ветер сдул на прохожую эмблему с вывести торгового комплекса
Скинхед-трансгендер испортил граффити с Цоем
Депутаты просят не проводить «Алые паруса» в день начала Великой Отечественной войны
Киношники вышли на хрупкий лед Невы
Прощание с Жоресом Алферовым начнется в 11:00
Петербургский депутат призывает переименовать стадион на Крестовском
Под Всеволожском столкнулись четыре машины. В больницу увезли бабушку и внука
Главы районов, уволенные за снег, стали заместителями комитетов
Петербуржец продает «нечто» за десять миллионов рублей
Петербургский депутат наградил Ивана Урганта «золотой лопатой»
Ирина Богачева отмечает восьмидесятилетие
В Петербурге учительница начальных классов ударила школьника по лицу
На Октябрьской набережной «Ауди» улетела с трамплина в Неву
В петербургском метро первый день весны встретили «Пеппиманией»
На Маршала Казакова строители устроили потоп, откачивая воду на проезжую часть
В Кронштадте женщина на праворульном внедорожнике переехала ребенка на самокате
Прокуратура вернула квартиру психически нездоровому петербуржцу, который продал жилье «ведьме», сказавшей, что оно «проклято»
Она сильно храпела: мужчина, забивший бывшую жену утюгом, назвал причину убийства
В Петербурге обнаружен второй очаг заболевания корью
Дмитрий Сачков ушел с поста главы комитета по госзаказу Петербурга
Россельхознадзор вернул из Петербурга в Китай 42 тонны креветок
В предстоящие выходные в Ленинградской области ожидаются сильный ветер и метель