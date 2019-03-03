«Меня тогда похоронили, сообщили в прессе, что я умер»: Михаил Боярский вспомнил страшную аварию

Михаил Боярский в своем Instagram-блоге рассказал историю из 1979 года, которую вряд ли кто-то помнит, кроме него. Артист признался, что в тот период очень много работал, иногда по 24 часа в сутки. Считал, что его семья не должна нуждаться и перебиваться от зарплаты до зарплаты, как родители в свое время. Поэтому соглашался на все - сольные выступления, творческие вечера, спектакли в театре, съемки в кино, на актерские посиделки и застолья…

«И вот однажды я просто перестал соображать, что делаю. Такое случается у многих артистов. В 1979 году я снимался у Светланы Дружининой в «Сватовстве гусара». Ехали на площадку, и на Киевском шоссе наша машина лоб в лоб столкнулась с другой. Я спал - очнулся уже в реанимации. Перелом позвоночника, месяц лежал на доске на вытяжке. Меня тогда похоронили, сообщили в прессе, что я умер…Вначале, как только очухался, боялся, что сорву спектакль, и все просил, чтобы меня отпустили. Прошла неделя, вторая, третья, и я понял, что и без меня земной шар будет крутиться», — написал Боярский.

Михаил Боярский поделился воспоминаниями Фото: boyarskiy_official

По словам Михаила Сергеевича, когда он вернулся в театр, там все изменилось, труппа развалилась и он тоже с радостью оттуда уволился.

«Встал вопрос: а зачем я все это делаю? Зачем уезжаю из семьи, живу в поездах и самолетах, снимаюсь иногда у сомнительных режиссеров? Такие мысли приходили все чаще — постепенно я замедлил бег. Но для этого потребовалось много лет», — подытожил артист.

«Ой, боже, нет! Вас мы потерять не можем. Живите долго, пожалуйста! Уже третье поколение вас любит! «Не знал об этой полосе вашей жизни», «Здоровья вам, Михаил Сергеевич!», «Спасибо, что живой», — ответили кумиру поклонники в комментариях.