Бьем, плетем и приручаем коров: ради чего стоит съездить в Вологду

Блогеры и журналисты проекта «Открывая Серебряное ожерелье» продолжают путешествовать по Вологодской области. Чем кружевницам пришлось поплатиться за их мастерство, где лучше «окать» и в какой город стоит съездить ради одного музея — в дневнике корреспондента «Комсомолки».

В РУССКУЮ ДЕРЕВНЮ БЕЗ КОРОВЫ — НИ НОГОЙ

Снег хрустел под ногами, летел в лицо, покрывал стекла объективов и моих очков, усложняя навигацию на незнакомой местности. Мы шли мимо деревянных мельниц. Вдалеке звенели частушки под гармошку, и церковь острой крышей колола облака. Напротив неё выстроились ряды изб из сруба. Пахло морозом и дымом.

Напротив богатого дома пустовали сани. Его ставни, крыша, балкон были покрашены в пестрые цвета, будто избу оформлял ребёнок, который, увидев набор карандашей, тут же схватил самые яркие. В нашем случае «дитё» носило бороду и звалось Василием Копыловым. В 1881 году зажиточный крестьянин устал от рутины — своего рода дом-работа-дом, только пашня-корова-навоз-базар — и решил открыть в себе художника. А за неимением мольберта водил кисточкой по стенам собственного дома. Получилось неоднозначно. Что-то между Энди Уорхолом и работой с урока ИЗО. Ну, можно сделать поблажку за два класса церковно-приходской школы.

Зато творение это сохранилось до сих пор. Стоит оно в Семенково — архитектурно-этнографическом музее под открытым небом неподалёку от Вологды.

"А корова у вас есть?!"Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Мы шли вглубь деревни, когда справа заскрипела под валенками лестница. К нам вышел рыжебородый крестьянин в белой шапке. Из-за спины боязливо поглядывала жена в платке.

—Здорово! Издалече идёте-то? Из Москвы... Дак это какой день-то уж идёте?! Дак они все ноги уж сбили-то! — подозрительно щурясь на нас, сказал он супруге. —Корова у вас есть?

—Нет, — отвечаем.

—Вы посмотрите-то. Даже коровы-то нет. Дак ладно. Вы-то знаете-не знаете, коли корову купили-то, перво-наперво что сделать надобно?

—По...подоить?..

—Подоить, а! Вот мужик-то. Корову-то до дому не довёл, дак в поле доить будет! — расхохотался наш новый знакомый.

Убедившись в полной профессиональной некомпетентности прибывших гостей, крестьяне пустили нас в избу, чтобы дать пару уроков по приготовлению масла и...похвастаться.

—Глядите, какой да сепаратор-то в лавке купил! — говорит, заливая внутрь сливки.

Потом смотрит на рукоятку машины. На нас. На рукоятку. На нас.

—Ну дак будет уж кто-то работать-то?

Жертвой дореволюционного быта стал блогер из Казани Саша Сафронов. Он вышел к столу и принялся крутить.

—Дак вот уж какой хороший работник-то! Иди уж ко мне работать. 40 рублей плачу! Коль год пройдёт, уж две коровы купишь, — предложил HR-менеджер в косоворотке.

Заработать на две коровы всего за год... Выгодное предложение!Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

И правда — масло вышло шикарное, как и знакомство с Семенково. Мне уже доводилось бывать в аутентичных русских деревнях. Скажу так: в Кижах лучшая архитектура, под Архангельском огромная площадь, а в Вологде — самая интересная интерактивная программа от замечательных актеров, которые, кстати, ещё и научные сотрудники.

Настоящее вологодское масло, к тому же приготовленное своими руками!Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

ОТКРОЙТЕ БУКВУ «О»!

Вернувшись лет эдак на 150 в будущее, мы отравились на главную набережную города. Там нас встретил памятник Герасиму Вологодскому. По легенде, монах пришел из Киева на реку Вологду в 1147 году и основал мужской монастырь в честь Святой Троицы. Вокруг него и вырос город — ровесник Москвы. Неподалёку от Герасима стоит скамейка «Посидим-поокаем» с гармошкой и стихами местного поэта-лирика Николая Рубцова, на которую Паша Прокофьев поспешил возлечь. Рядом находится памятник букве «о», хранительнице неповторимого вологодского говора. Наслаждаться им, конечно, можно только в меру.

Посидим - поокаем, полежим - сфотографируемся.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Пять минут от набережной — и мы в историческом квартале с двухэтажными домами. Вот он, вот резной палисад, воспетый «Песнярами»! А ещё резные наличники, резные козырьки крыш, резные балконы... Правда, краска немного облупилась, но в этом даже есть свой шарм, когда спустя несколько минут безвременья, навеянного деревянными узорами, ты вновь возвращаешься в настоящее. Только черноглазых не оказалось: лишь голубоглазые. Все-таки север!

В Вологде-где-где...Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Тут же, на улице Засодимского, 5 работает лавка вологодского хенд-мейда, который привозят со всей области. Хорошее место, чтобы согреться, «позалипать» на этнографию и прикупить родным не очередной бестолковый, как колокольчик дак без коровы-то, магнитик, а деревянную игрушку, куклу, которую сделала бабушка из Тотьмы, или сумку с национальным узором.

Какой же вологодский магазин без кружев!Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

В конце концов мы добрели до Кремлевской — или Соборной — площади, главной достопримечательности города. Объективы не замолкали. Храм Святого Благоверного князя Александра Невского, Софийский собор, его колокольня, церковь Рождества Христова...

Еще чуть-чуть — и послышится, как купец мчится на санях, на базаре горячо спорят торговцы, звонят колокола и монеты, а крестьянский мальчонка выпрашивает копейку... Но нужно было спешить: нас уже ждали в Музее кружева на той же площади.

Еще одно фото напоследок - с верными Subaru нашей экспедиции.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

ПЛЕТЁМ ДЛЯ ПАРТИИ

Этот музей, кстати, единственный в мире. Хотя считается, что кружево возникло в Италии. Вологодское же восходит к 16-17 векам, однако лишь в начале 19 века в имениях помещиков близ Вологды крепостные стали вплетать отделки к платьям и белью, подражая западноевропейским.

Судьба у кружевниц была незавидная. Девушку, которая искусно владела коклюшками, не выдавали замуж, дабы та не отвлекалась на семью, отдавая всю себя платочкам...

Кому семья, кому - коклюшки.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Интересно, что советские власти не преминули возможностью сделать из штор и накидок инструмент агитации. В середине 20 века стали плести тракторы, ракеты и даже сладкую парочку Ленина-Сталина.

Ручное кружево на Вологодчине живёт до сих пор. В мастерской «Снежинка» изготовили шторы для Шувалова и накидки для жён Дмитрия Медведева и Барака Обамы. Труд это изнурительный: за восемь часов кружевница сплетает узор размером с женскую кисть. Посему и цены кусаются. Например, накидка стоит 97 тысяч рублей.

Кружева как орудие пропаганды.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

60 ЛЕТ КОММУНАЛКИ

Следующий день начался с экскурсии по Свято-Прилуцкому монастырю, основанному в 1371 году Дмитрием Прилуцким. Он был крёстным отцом детей Дмитрия Донского, который и жертвовал деньги на строительство.

По преданию, когда в Вологде началась эпидемия болезни, из-за которой судороги сводили конечности так, что ломались кости, люди приходили к гробу святого и исцелялись.

И кто скажет, что на дворе 21-й век...Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Вдоволь насмотревшись на монументальную церковную архитектуру, мы полетели на своих Subaru в Сокол, что в 30 километрах от Вологды. Маленький промышленный городок встретил аллеей, обсаженной серыми голыми хрущевками. После мединститута мою бабушку распределили сюда. О месте она отзывалась немногословно: «Тоска». На первый взгляд, хоть «Груз 200» Балабанова снимай...

Но мы-то приехали не кирпичи в пятиэтажках считать, а пройтись по Краеведческому музею Сокола. Уже несколько лет там работает выставка советского быта.

В музее можно увидеть не только предметы советского быта, но и людей той эпохи.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Я отдёрнул штору и заглянул в маленькую комнатушку. Над бережно заправленной кроватью висел портрет Сталина. На шкафу — гармошка и Ленин, сверяющий время по дореволюционным настенным часам с маятником. Малышей в люльке убаюкивали взгромоздившиеся друг на друга чемоданы.

—Здравствуйте, дорогие гости! Вот моя комната 1930-1940 годов, — не успела договорить женщина в лазурном платье, как в каморку влетела мадам и стала орудовать шваброй. Да так, что полы халата развевались...

—Ну вот всегда так. Только намыла я, опять своих гостей тащишь. Ой, натоптали-то как! — не унималась героиня социалистического труда.

—Ой, вы извините, гости дорогие. Мы в нашей коммунальной квартире живем мирно, только ругаемся иногда... — стала оправдываться хозяйка в платье.

Коридор встретил транспарантами белья, которое сушилось на верёвках и впитывало проклятья, что соседки посылают друг другу вечерами.

А в соседней комнате уже накрывали "советский стол"...Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

За стеной трещала старая игла винилового проигрывателя. На спинке дивана сидели плюшевые игрушки. Сверху — с ковра — высматривали леса на карте СССР олени.

—Это моя комната 1950-1960 годов. У меня все уже побогаче. Вот, выкройки изучаю, — поделилась самая миролюбивая среди обитательниц квартиры и перевернула страницу журнала.

В третьей комнате — маленькая победоносная Олимпиада-1980, то есть аэробика под хиты из переносного магнитофона.

—Я живу в комнате 1970-1980-ых, — поделилась женщина. —Помните, как мишка полетел...И ладно, что он упал там где-то в лесу. Все равно мы все плакали!

Вот так выглядит экскурсия по шестидесяти годам коммунальной квартиры. Честно говоря, просто не верится, что нескольким женщинам в глубинке удалось сделать интерактивный музей, — трогать можно абсолютно все экспонаты! — в который, как мне кажется, выстраивались бы очереди даже в Петербурге.

Вряд ли они знают, что такое эдьютеймент (образование через развлечение), но им и не надо: талант да трудолюбие — и в Соколе появилось место, ради которого в маленький город стоит съездить.

Однако экспозицией дело не ограничилось.

Нас ждали бардовская песня и стол с советской кухней: лечо, оливьешка, соленья, картошка с тушенкой, бутерброды со шпротами. И никакого дефицита!

—Ой, вы же не доели. Возьмите с собой обязательно! — заботливые хозяева убрали плюшки в пакет. А в придачу ещё и сгущенку вологодскую подарили!

Под ночь приехали в Тотьму. Уже завтра мы пойдём гулять по этому старинному городу, который сохранил планировку и большую часть старинной застройки, а вечером — приедем в Великий Устюг. Скоро, очень скоро я узнаю, почему под ёлкой у меня в этом году не оказалось квадрокоптера...

О сколько нам открытий чудных еще готовит Серебряное ожерелье России.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

НАПОМНИМ

Первый этап самой большой экспедиции по Северо-Западу России стартовал 26 февраля. Два экипажа блогеров и журналистов — на борт попал и десант «Комсомолки — выехали из Москвы и добрались до Вологды. Две недели они будут путешествовать по северу страны.

Итогом всех экспедиций — а они за год охватят весь Северо-Западный федеральный округ — станет интерактивная карта достопримечательностей региона.

Кроме того, при поддержке «Сбербанка» и Политехнического университета самые интересные места обретут новую реальность — виртуальную. Мастера цифровых технологий создадут 3D-модели памятников и церквей, взяв за основу фотографии, сделанные членами экипажей.