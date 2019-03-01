Во время посадки самолета Петербург-Махачкала умерла пассажирка

Трагический случай произошел на борту самолета российской авиакомпании. Во время полета рейса DP 506 из аэропорта «Пулково» Петербург – Махачкала в четверг, 28 февраля, умерла одна из пассажирок. Женщина скончалась в тот момент, когда самолет уже заходил на посадку в Дагестане около 20 часов вечера по местному времени.

- Подтверждаем, что вчера, к сожалению, на рейсе Санкт-Петербург - Махачкала во время посадки в Махачкале скончался пассажир, следующий с сопровождением. По предварительным данным, пассажир страдал серьезным заболеванием, - подтвердили «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе авиакомпании «Победа», на борту самолета которой и произошел трагический случай.

Насколько известно, то, что женщина скончалась, понятно стало не сразу. При подлете самолета к Махачкале, борт проводники стали обходить пассажиров, прося их пристегнуться перед посадкой. Сначала стюардессы подумали, что женщина уснула и попытались разбудить ее. Однако эти попытки не дали никакого результата. Проверив дыхание и пульс женщины, стало ясно, что ее уже нет в живых.

По предварительным данным, умершей пассажирке был 41 год, и она проходила лечение в одной из клиник Северной столицы и возвращалась домой. Он какого именно заболевания лечилась женщина, доподлинно не известно.