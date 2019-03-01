Старейшая пирожковая Петербурга, где бывал Цой, может закрыться из-за анонимки

КЛАССИКА ОБЩЕПИТА

В Петербурге две легенды советского общепита: пышечная на Большой Конюшенной и пирожковая на Московском. Печь пирожки и пироги в знаменитом «доме со шпилем», №192, начали аж в 1956 году, а 1 сентября 2016 года заведение под уютным названием «Хозяюшка» отметило свое шестидесятилетие. В шестидесятых такие пирожковые встречались на каждом шагу, но теперь она единственная во всем городе.

Заведение работает в очень востребованном местеФото: Олег ЗОЛОТО

– В девяностые многие подобного рода заведения были закрыты, пережить тяжелые времена, не изменив своему стилю, удалось только двум пирожковым, но позже та, что была на Литейном проспекте, закрылась, и на ее месте отрылся американский фастфуд, – рассказывают в пирожковой. – У нас атмосфера советского общепита сохранилась в неизменном виде: высокие столики, классический бочковой кофе и рецепт пирожков не меняется уже полвека.

Святыня заведения – советская кулинарная книга, которая хранит рецепты выпечки из «исключительно натуральных ингредиентов». С самого основания пирожковой руководит директор Валерия Николаевна Романова, а в последние годы в кафе появилась еще одна «хозяюшка» – кошка Муся.

Антураж советского общепита здесь во всемФото: Олег ЗОЛОТО

– Ежедневно, не в пиковые дни, пирожковую посещает 1 200 человек, – добавляют в «Хозяюшке». – Стоимость пирожков составляет от 20 до 46 рублей, чай – 14 рублей, кофе – 34 рубля. Средний чек – 150 рублей.

В том, что именно в эту пирожковую захаживал Виктор Цой, в «Хозяюшке» не сомневаются: его семья как раз жила в «доме со шпилем». Поговаривают, что местными беляшами лакомился даже Владимир Путин.

«ПРОТИВ ЗАКОНА НЕ ПОПРЕШЬ»

В апреле 2018-го на правительственный портал «Наш Санкт-Петербург» поступила жалоба. Горожанин Алексей сообщил о том, что у «Хозяюшки» есть самовольная пристройка, несогласованная собственниками жилого дома. Тогда же на портале появилась жалоба на вентиляционные трубы пирожковой, размещенные на фасаде дома со двора тоже без согласия жильцов.

Каждый будний день пирожковую посещают 1 200 человекФото: Олег ЗОЛОТО

Районное жилищное агентство передало заявки заведующим домом «Жилкомсервису №2 Московского района».

– Мы против пирожковой ничего не имеем, но против закона не попрешь: пришлось отреагировать на жалобу, – рассказывает главный инженер ЖКС Виктор Дремайлов. – Вручили предписание, чтобы «Хозяюшка» предоставила нам разрешительные документы и документы о согласии собственников. Но ничего этого они не показали. Поэтому мы вручили им предписание на демонтаж.

Рецептура сохранилась с шестидесятых годовФото: Олег ЗОЛОТО

Убрать пристройку и вентиляционное оборудование – как выяснилось, незаконные – обязали за месяц, до 20 июня 2018-го. Но месяц прошел, а все осталось на своих местах.

– Разгрузочный тамбур и вентиляционная система – наследие советских времен – существуют со времени начала работы пирожковой, их демонтаж приведет к закрытию «Хозяюшки»: пирожки пекутся в самом помещении, оборудование не сможет работать без вентиляции, перенести его нельзя, – объясняют в заведении. – Обслуживание пирожковой идет по графику, жалоб у жильцов никогда не было.

Пристройка смущает некоторых анонимовФото: Олег ЗОЛОТО

Но закон есть закон: коммунальщики обратились в суд. Третьими лицами в арбитраже выступили районная администрация, Комитет по градостроительству и Комитет имущественных отношений.

Коммунальщики просят обязать «Хозяюшку» демонтировать и пристройку, и трубы. В иске указано, что трубами «фасад поврежден и испорчен», одна из них идет от земли до самой крыши шестиэтажки. В холодное время года на ней, дескать, «образуется наледь, которая создает угрозу» людям и стоящим внизу авто.

«ВРЕМЯ ТАКОЕ»

Заседание откладывают уже несколько месяцев, теперь его назначили на 14 марта. За это время на портале появилось еще несколько жалоб от неких Андрея и Алексея. Они настаивают на сносе пристройки, которая «находится на территории общего пользования» без разрешений. Тут стоит напомнить, что пирожковая находится в очень востребованном коммерсантами месте, прямо напротив метро «Парк Победы».

Вентиляционная труба идет по фасаду до самой крышиФото: Олег ЗОЛОТО

– Мы начали процедуру согласования и узаконивания вентиляционного оборудования и пристройки, но для завершения нужно время, – говорят в пирожковой. – Обращались в ЖКС с предложение заключить мировое, в соответствии с которым мы обязуемся согласовать все в течение года, но получили отказ.

Коммунальщики парируют: они всего лишь представители собственников и вообще ненадлежащий истец, а потому пойти на мировую не могут. Нужно проводить собрание и спрашивать мнение большинства.

Без пристройки работать пирожковая не сможетФото: Олег ЗОЛОТО

– Они думали, что, раз работают здесь давно, их никто не тронет, – констатирует Дремайлов. – Но, увы, теперь время такое, законы такие. Даже жалобы одного жителя закону достаточно. Решит суд не трогать конструкции – ради бога. Но, думаю, даже если во время судебного процесса появится согласие собственников, суд все равно обяжет демонтировать, а потом эти объекты можно будет построить заново.

В отчаянии пекари обратились к посетителям. 26 февраля в пирожковой начали собирать подписи под открытым письмом врио губернатора Александру Беглову.

Нынче в заведении одновременно и стряпают, и подписи собираютФото: Олег ЗОЛОТО

– Учитывая социальную значимость (советские традиции в рецептуре, исторический антураж, невысокую стоимость продукции, популярность среди горожан и гостей города) и широкий общественный резонанс, просим Вас содействовать в заключении мирового соглашения, – просит «Хозяюшка» у градоначальника.

Под этими словами подписались уже около двух тысяч человек.

КОМПЕТЕНТНО

Владимир РОГИНКИН, юрист в сфере ЖКХ:

– Когда появились пристройка и вентиляция, значения не имеет. ЖКС будет апеллировать к тому, что переустройство, перепланировка, использование общего имущества – только с согласия собственников на общем собрании. Но никакой закон не имеет обратной силы: если хозяин заведения сможет доказать, что разместил все это законно еще до появления Жилищного кодекса, то суд может разрешить оставить все, как есть, если объекты никому не мешают. При этом постройку и оборудование могут заставить узаконить по-новому.