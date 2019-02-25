2019-03-01T14:53:14+03:00
Общество

«Чистые игры» впервые прошли в Китае

Провести мероприятие на остров Хайнань в городском округе Санья ездили основатель проекта Дмитрий Иоффе и координатор проекта в регионах Дмитрий Селин
Степан СТЕПАНОВ
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Первые «Чистые Игры» в Китае посетили более 100 человек. Фото: HelloSanyaПервые «Чистые Игры» в Китае посетили более 100 человек. Фото: HelloSanya
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Первые «Чистые Игры» в Китае посетили более 100 человек: местные жители, туристы и временно проживающие иностранцы. За игру было собрано около двух тонн мусора, половина отходов ушла на переработку. Местное сообщество серферов активно помогало в проведении игр, а китайские организаторы высоко оценили методику мероприятия. Отметим, что прошло оно при поддержке ассоциации по сохранению океана Blue Ribbons. Провести «Чистые Игры» ездили основатель проекта Дмитрий Иоффе и координатор проекта в регионах Дмитрий Селин.

- Мы приехали помогать нашим китайским товарищам в борьбе за экологию, - отметил Дмитрий Иоффе. - «Чистые Игры» стали для них открытием. Они не сильно продвигали первую игру, и при этом она была платной (около 300 руб. с человека). Почти все участники приехали из соседнего города. Если в России кому-нибудь сказать, что за сбор мусора нужно платить – засмеют. Я окончательно осознал, что мы проводим игру в Китае, когда местная жительница сделала из бамбука огромные китайские палочки, чтобы собрать весь мусор, который лежал далеко в колючих кустах.

«Чистые игры» впервые прошли в Китае. Фото: HelloSanya

«Чистые игры» впервые прошли в Китае. Фото: HelloSanya

Приз за лучшую находку получил маленький мальчик Брюс Ли, он нашел старый каяк. Второе место заняла русскоязычная интернациональная команда девушек из России, Украины и Казахстана, которые давно живут в Китае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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