«Клиника года – 2019»: каким будет шестой сезон знаменитого конкурса

Пожалуй, самое ценное, что есть у человека, - это его здоровье. И поэтому мы так тщательно выбираем и клинику, и врача, к которому надо обратиться, ведь ему мы должны будем беспрекословно доверять и выполнять все его рекомендации.

Но как выбрать, если медицинских центров - государственных и частных - в Петербурге несколько сотен? Где-то делают ставку на «самое-самое» оборудование, где-то моментально подхватывают мировые тренды работы с пациентами, а здесь собрали целую плеяду медицинских светил….

Шесть лет назад, в 2014-м, «Комсомольская правда в Петербурге» первый раз решила сделать сферу медицины понятнее для горожан. Мы подумали: чем больше петербуржцы будут знать о существующих в городе возможностях профилактики, лечения, реабилитации, тем проще им будет сделать свой выбор.

Так родилась «Клиника года» - конкурс народного доверия, как его назвали еще в первом «сезоне». Пациентам предложили самим проголосовать за любимых врачей и медицинские центры. Идея понравилась и нашим коллегами из других городов - проект подхватили и Москва, и Урал, а в прошлом году наш конкурс добрался даже до Владивостока.

Но первопроходцем все равно остается город на Неве. И мы рады объявить о старте шестого «сезона». Как обычно, с февраля по июнь наши читатели и эксперты будут оценивать работу как государственных, так и частных медцентров города. А еще выберут и отметят любимых петербургских докторов. Мы уже готовимся - как и в прошлые годы - принимать от вас шквал звонков с рассказами о тех, кто вернул вам здоровье.

Участники и победители проекта «Клиника года – 2018».Фото: Андрей ГАШЕВ

Среди участников конкурса в этом году есть как узкоспециализированные клиники, так и многопрофильные центры. Например, клиническая больница № 122 имени Соколова, городская больница святого великомученика Георгия, детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени Раухфуса. А еще Немецкая семейная клиника, Наркологическая клиника доктора Лазарева, Центр планирования семьи и репродукции, стоматологическая клиника «ДЕНТ CRAFT», Дорожная клиническая больница «РЖД» и многие другие. Конкуренция будет жаркой!

Летом мы вручим награду в уже привычных номинациях: «Клиника года», «Петербургский доктор года», «Выбор экспертов». Появится и одна новая, которую мы считаем очень важной. Впервые «Комсомолка» с помощью читателей выберет «Главврача года». Ведь руководить медицинским учреждением, отвечать за его четкую работу, за то, чтобы каждый пациент не остался без помощи, - это очень сложная и важная задача.

И еще одно новшество этого «сезона»: мы обещаем уделить особое внимание красоте и сохранению молодости - конечно, с точки зрения медицины. А в газете и на сайте в рамках «Клиники года» будет выходить рубрика «Здоровое питание».

ГДЕ СЛЕДИТЬ ЗА ПРОЕКТОМ?

Как обычно, материалы проекта «Клиника года» мы будем публиковать не только на страницах еженедельной газеты, но и на нашем сайте kp.ru. Кстати, здесь вы сможете задавать свои вопросы нашим конкурсантам, петербургским докторам. Участники проекта также будут частыми гостями в радиостудии «Комсомольской правды в Петербурге» - следите за анонсами программ «Здоровый разговор».