«Женщин, лучше питерских, в мире не существует»: Михаилу Жванецкому исполняется 85 лет

Свой профессиональный путь сатирика Михаил Михайлович начал в 1963 году, после того как познакомился в Одессе с Аркадием Райкиным. Мэтр оценил и взял его произведения в репертуар Ленинградского театра миниатюр (ныне Театр эстрады им. Аркадия Райкина), который тогда возглавлял. А через год пригласил Жванецкого занять должность завлита. Здесь родились триста миниатюр и монологов, которые сам автор со сцены не читал.

ХОТЕЛ БЫ СНЯТЬ КАРТИНУ С МАМИНЫМ

- В Ленинграде-Петербурге у меня было много хорошего. Многое познал именно в этом городе. А с людьми кино и театра здесь меня связывают особые отношения. Эти люди относятся к ныне редкой категории порядочных. Сейчас ведь многие продают порядочность с инструкцией по применению. Первые тексты я писал здесь для своих земляков Карцева и Ильченко, работавших тогда у Аркадия Райкина в Театре миниатюр. А с Андреем Битовым мы дружили еще с тех пор, когда он только учился писать киносценарии.

Всегда нежно любил Александра Володина. Он в «Осеннем марафоне», открыв нового героя, показал нам самих себя - людей, не умеющих вовремя сказать «нет». Увы, мужчины, не способные произнести это слово, обрастают невероятным количеством детей и женщин.

Считаю великим режиссером Юрия Мамина. Его фильмы «Окно в Париж» и «Фонтан» могу смотреть по несколько раз. Когда-то с ним мы хотели снять картину и по моим рассказам. К сожалению, идею не удалось реализовать, но она до сих пор жива. Как только Мамин позовет меня, я с готовностью этим займусь.

ЖИВУ В МОСКВЕ, ОТДЫХАЮ В ОДЕССЕ

Через несколько лет Жванецкий ушел от Райкина в свободное плавание и начал выступать самостоятельно в Одесской филармонии, потом в Московском театре «Эрмитаж», где и приобрел невероятную популярность. Позже создал и возглавил в столице собственный Театр миниатюр.

- Зимую я обычно в Москве, а лето провожу в Одессе – у меня там дача, - признается сатирик. - В Москве жить трудно, когда вспоминаешь прежнюю Одессу. Но прежней Одессы давно уже нет, такой, какой она была раньше, больше не существует. Очень много талантливых и умных людей уехало. Этот город сейчас живет без телефонных звонков, без встреч. Осталось четыре-пять человек, которым можно прочесть что-нибудь новое. Приходится звонить в Америку, в Германию, в Израиль – куда попало, – чтобы поделиться новым. Внешне город хорошеет, городские власти неплохо там ведут дела: красивые витрины, подкрашенные тротуары... Но по ним ходят совсем другие люди. Надо Одессу как-то переименовать, что ли.

В 70-е годы Жванецкого слушали, как и Высоцкого «в записях», в 80-е - на закрытых концертах, а с начала 90-х - на самых престижных площадках. Он даже закрепился в роли «Дежурного по стране» на центральном канале российского телевидения, но звание Народного артиста России ему присвоили на четыре года позже Филиппа Киркорова в 2012 году.

- Всякий раз волнуюсь, выходя на сцену. Всегда. Ведь нельзя один раз волноваться, а другой раз нет. Особенно, когда выступаешь в большом красивом зале, и на тебя смотрит множество глаз. Если, к тому же, впереди тебя талантливый человек, такой, например, как Анатолий Трушкин. Вот он взял высоту 5,90. И ты обязан взять хотя бы 5,80, а не 4,60.

Однажды, участвуя в сборном концерте, составленном из разных номеров, я не смог взять зал, просто не успел. Это случалось на одной из «Юморин» в Кремлевском дворце: я вышел читать что-то, и уже в середине монолога зрители стали свистеть. Что там за публика была, до сих пор не знаю.

ВСЕ В МИРЕ ПРОИСХОДИТ РАДИ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ

Личная жизнь Михаила Жванецкого так же, как и творчество весьма многогранна. Артист был несколько раз женат и является многодетным отцом. У него два сына и три дочери от разных браков. Конечно, есть и внуки.

В 70-е годы Жванецкого слушали, как и Высоцкого «в записях».Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Для творчества невероятно важное значение имеет различия между мужчиной и женщиной. Эта божественная, изумительная физическая разница, присутствующая в душе и в голове, дарует успех, провоцирует жажду аплодисментов. Я и пишу ради этой разницы. Да все в мире происходит ради этого.

И пусть не упрекают меня в том, что я перестал заниматься сатирой, тошнит от этих разговоров. Людей, которые занимаются сатирой, вполне достаточно. А я создаю все на этой разнице, которая для меня всегда была движущей силой, таковой она сейчас и осталась.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЖЕНЩИНЫ ВЕРНЫЕ, КАК Я

Если раньше я заглядывался на женские лица, ножки, то теперь практически все женщины имеют у меня зрительский успех. Все начинается с визуального обзора. А потом мне важно, чтобы она заговорила. Правда, бывали такие редкие случаи, когда в единственном танце без всяких слов происходило такое, что после танца я, как честный человек, обязан был жениться.

Увы, сейчас я уже оторвался от Петербурга. Но все же поверьте, женщин, лучше петербургских, в мире не существует. Это порождение климата: прекрасные фигуры, красивые лица и очень нежные души. Верные, преданные, не капризные – вот такие, как я.