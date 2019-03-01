Алексей Ягудин: Туктамышева тоже заслужила место в сборной, но строго судить функционеров нельзя

О ситуации вокруг Елизаветы Туктамышевой и ожиданиях от «студенченской олимпиады» Алексей Якудин рассказал в эксклюзивном интервью «КП в Петербурге».

- У меня не было возможности окунуться в студенческий спорт, - в воспоминаниях Алексей возвращается на двадцать лет назад. - Из школы я сразу же ушел во взрослое фигурное катание. Это не значит, что я такой крутой, просто так получилось. Многие недоумевают: зачем нужна Универсиада?

- И зачем?

- А ведь это, по сути, молодежная Олимпиада, которая откроет нам новые имена. По организации и уровню эмоций - это действительно мини-Олимпиада.

- Сейчас, кажется, уже все, связанные с фигурным катанием люди, прокомментировали решение ФФККР по составу на чемпионат мира…

- Я не вправе высказывать категоричное мнение по этому вопросу, ориентируясь на какие-то личные предпочтения. Не только Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, но и другие девочки заслуживают места в сборной. Но этих мест всего три. О правильности принятого решения можно будет говорить после окончания чемпионата мира. По-человечески хочется поддержать и тех, кто отправится в Японии, и тех, кто сейчас числится запасными.

- Сам принцип отбора вы считаете справедливым?

- В России у него больше плюсов, чем минусов. Например, в США в сборную при трех квотах попадают только три призера национального чемпионата. Было всего два исключения, и оба были связаны с Эшли Вагнер. Даже лидер, у которого не сложился единственный турнир, может завершить сезон. У нас же система более гибкая.

- И все же. Тренерского совета, на котором шло бы обсуждение кандидатов, не было. Просто его председатель Елена Анатольевна Чайковская обзвонила своих коллег и провела телефонное голосование…

- Если бы я был функционером и работал в ФФККР, у меня было бы свое видение. А в сложившейся ситуации даже что-то комментировать считаю неэтичным.

- Россия сейчас может выставить на чемпионат мира только трех фигуристок, хотя даже занявшая 10-е место на чемпионате страны будет в числе лидеров. Может лучше отбирать участников по личному рейтингу, как на теннисных турнирах «Большого шлема», и не ограничивать квоту для страны?

- При любой системе отбора будут недовольные. Как и при любой системе судейства. Если допустить к чемпионату мира всех достойных там выступать российских девочек, во многих странах фигурное катание просто прикроют.

- Что делать тем, кто не попал в сборную?

- Продолжать тренироваться. Впереди еще командный чемпионат мира. На нем наверняка дадут выступить тем, кто не попал в сборную сейчас. Это спорт, и законы здесь весьма жесткие. Как говорил великий хоккейный тренер Анатолий Тарасов своей дочери и моему будущему тренеру Татьяне Тарасовой: «Если тебе тяжело в спорте, иди работать на завод!»

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