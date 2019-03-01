2019-03-01T22:36:11+03:00
Спорт

«Урал» - «Зенит» 2 марта 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 18 тура чемпионата России по футболу «Урал» - «Зенит»

Футбол. Прямая онлайн-трансляция матча 18 тура чемпионата России «Урал» - «Зенит»
Максим МИХАЛКО
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Прямая онлайн-трансляция матча «Урал» - «Зенит». 2 марта 2019.Прямая онлайн-трансляция матча «Урал» - «Зенит». 2 марта 2019.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Прямая онлайн-трансляция матча «Урал» - «Зенит». 2 марта 2019

«Зенит» едет в уральскую столицу в статусе лидера и фаворита, но без права даже на ничью. Семь очков отрыва, который в октябре «Зенит» имел над ближайшим преследователем, растаяли, как весенний снег. И теперь даже ничья может заставить подвинуться с первого места. «Урал» на своем поле – соперник традиционно сложный, а проблем гостям добавят еще и травмы нескольких зенитовцев, которые не смогут сыграть в Екатеринбурге. Но на что способен «Урал» после трехмесячной паузы в чемпионате, пока никто не знает. А вот сколь грозно нападение «Зенита, когда новичок Сердар Азмун выходит в паре с Артемом Дзюбой, все увидели в ответной игре с «Фенербахче». Дополнительным козырем «Зенита» может стать выход на поле Кристиана Нобоа, которые пропустил последние полгода из –за травмы.

Статистика личных встреч «Урал» - «Зенит»

«Урал» давно зарекомендовал себя крепкой командой в Премьер-лиге, а «Зенит» в последние три сезона за первое место даже не боролся, но несмотря на это, матчи в Екатеринбурге для петербуржцев всегда складывались удачно. Более того – в столице Урала сине-бело-голубые ни разу в новейшей истории не проигрывали! С 1992 года «Урал»(ранее «Уралмаш») в матчах чемпионата России принял «Зенит» 7 раз (с 1997 по 2013 «Урал» не выступал в высшем дивизионе). Статистика безоговорочно на стороне гостей: 5 побед и две ничьи. При разнице мячей 13-6 в пользу «Зенита». В чемпионате 2017/2018 cоперники встретились в Екатеринбурге в первом круге и разошлись ничьей 1:1.

Прогноз на матч «Урал» - «Зенит»:

Наиболее вероятный исход матча: ничья (1:1)

Урал - Зенит 2 марта 2019: Прямая онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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