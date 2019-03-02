Коллеги – о Жоресе Алферове: «Выдающийся во всех отношениях...»

Легендарный физик, последний из нобелевских лауреатов, живущих в России, Жорес Иванович Алферов скончался в ночь на субботу, 2 марта, из-за сердечно-легочной недостаточности. Через две недели ему исполнилось бы 89 лет.

Председатель президиума РАН, депутат Госдумы, ректор Национального исследовательского академического университета РАН, Жорес Иванович заставил скорбеть не только Петербург или Россию, но и все научное сообщество.

– Человек, выдающийся во всех отношениях, – поделился с «Комсомолкой» первый проректор университета, глава НИИ молекулярной электроники, академик Геннадий Красников. – Выдающийся во всех направлениях – и как ученый, и как человек.

С самого основания Санкт-Петербургского политехнического университета Жорес Иванович возглавлял в нем физико-технический факультет.

– Мы потрясены печальным известием, – сообщают в Политехе. – Для нас его уход стал личной трагедией. Деятельность Жореса Ивановича, который был научным руководителем Института физики, нанотехнологий и телекоммуникаций и профессором кафедры «Экспериментальная физика», стала определяющей в жизни нашего вуза. Благодаря его энергии и таланту и под его чутким руководством свершились важные открытия и прорывы в научном знании и техническом прогрессе. Мы запомнили его принципиальным и деятельным человеком, полным сил и устремлений на благо российской и мировой науки. Таким он и останется в наших сердцах и памяти.

– Это грандиозный ученый и достойный человек, – сказал «Комсомолке» действительный член РАХ, скульптор, участник обороны Ленинграда Григорий Ястребенецкий. – Жаль, что мы виделись с ним всего несколько раз... Это огромная потеря для всех нас.

Соболезнования родным, близким и всему научному сообществу России выразил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

– Ушел из жизни человек, с которым связана целая эпоха в российской науке, – сказал Беглов. – Жизнь Жореса Ивановича была неразрывно связана с нашим городом. Он был ярчайшим представителем и продолжателем лучших традиций ленинградской-петербургской академической школы. Его знали, уважали и ценили не только коллеги-ученые, но и все петербуржцы.

От имени депутатов Петербурга к семье Алферова обратился спикер парламента Вячеслав Макаров.

– Его уход из жизни – невосполнимая утрата в масштабах всего мира, – сказал Макаров. – Петербург во все времена будет гордиться своим выдающимся, поистине великим гражданином.

Предположительно, прощание с Жоресом Ивановичем состоится во вторник.