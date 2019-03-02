«Урал» – «Зенит» 2 марта 2019 года: Обзор матча, счет, голы, статистика игроков
Первый тайм:
Команды попеременно владели преимущество в контроле мяча. У футболистов «Урала» это получалось даже получше – несколько раз хозяевам удавалось прижать зенитовцев к своим воротам, подавали три угловых подряд, но за весь тайм создали всего два опасных момента, хотя в створ ворот не попадали.
У гостей хуже держался мяч, наладить комбинационную игру не получалось, но в завершающей стадии атаки «Зенит» был опасней «Урала». Несколько раз очень опасные навешивали с флангов Жирков и Оздоев, дважды опасно бил по воротам Дриусси, а за 2 минуты до свистка на перерыв в центре внимания оказался новичок «Зенита» Сердар Азмун. После углового у ворот «Урала» Магомед Оздоев набросил мяч на линию вратарской, откуда Азмун кивком головы поразил правый нижний угол.
Второй тайм:
После перерыва команды снова атаковали попеременно, а голевые моменты снова возникали только у ворот хозяев. После прохода по флангу издали бил Дриусси – вырулил вратарь. В упор бил Дзюба – под удар бросился защитник. Вышедший вместо Дзюбы Антон Заболотный в касание замыкал простел Жиркова – чуть выше. Чем ближе было завершение матча, тем чаще команды ошибались в передачах и нарушали правила. На последних минутах «Урал» перешел на простой футбол, забрасывая мяч в штрафную «Зенита», но защитники выиграли всю борьбу наверху и перекрыли пространство для удара. При большой активности «Урала» до голевых моментов у ворот гостей так и не дошло. Очередной заброс в штрафную прервал Андрей Лунев, после чего раздался финальный свисток судьи.
«Урал» – «Зенит» – 0:1 (0:1)
«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Барриос, Оздоев, Мак (Эрнани, 83), Дриусси (Шатов, 88), Дзюба (Заболотный, 73), Азмун
«Урал»: Годзюр, Страндберг, Меркулов, Брызгалов, Кулаков, Димитров, Бавин (Егорычев, 73), Бумаль, Эль-Кабир, Бикфалфи, Погребняк
Голы: Азмун, 43
Предупреждения: Бумаль, 30; Бикфалфи, 70; Эль-Кабир, 85; Лунев, 90+3
2 марта. Екатеринбург. «Екатеринбург-Арена». 20 886 зрителей.
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров)
ИСТОЧНИК KP.RU
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