2019-03-02T15:12:20+03:00
Общество

Жореса Алферова похоронят в Комарово

Прощание с нобелевским лауреатом пройдет в Санкт-Петербургском научном центре РАН
Анна ПОСЛЯНОВА
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Похороны пройдут во вторник, 5 мартаПохороны пройдут во вторник, 5 мартаФото: фотохроника ТАСС.
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Последний нобелевский лауреат, живший в России, легенда физики Жорес Иванович Алферов умер в ночь на субботу, 2 марта. Ему было 88 лет. О том, где похоронят одного из наших величайших современников, «Комсомолке» сообщил его коллега, первый проректор Национального исследовательского академического университета РАН, глава НИИ молекулярной электроники, академик Геннадий Красников.

– Жореса Ивановича похоронят в Петербурге, на кладбище в поселке Комарово, – сообщил Геннадий Красников. – У них там семейное захоронение.

Похороны пройдут во вторник, 5 марта. Прощание с легендарным физиком состоится в этот же день утром в Санкт-Петербургском научном центре РАН на Университетской набережной.

Время начала гражданской панихиды и похорон еще уточняются.

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Жорес Алферов, человек, сохранивший лицо в эпоху перемен

Умер Жорес Алферов, и мы все сегодня испытываем чувство, как если бы до наших дней дожил Юрий Гагарин (он на четыре года моложе Алферова), и пришла бы новость, что он тихо скончался в своей постели. То, чем мы гордимся, то, что позволяет нам чувствовать себя великой нацией, стало из живого человека символом. Жорес Алферов сделал эпоху, в которой нам не было стыдно за свою страну. В США реформировали школьное образование, чтобы догнать русских. Многие говорят, что американцы не были на Луне – но ни у кого не повернется язык заявить, что первыми Луны достигли не наши ракеты. И Луны, и Венеры, и Марса. Советские технологии пытались распознать и украсть, читая журнал «Наука и техника». Страна, опустошенная самой страшной в истории войной, вдруг показала достижения, которые навсегда останутся в истории цивилизации. Именно что в истории. В историю ушел и Жорес Алферов (подробности)

Умер Жорес Алфёров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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