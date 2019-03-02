Жореса Алферова похоронят в Комарово

Последний нобелевский лауреат, живший в России, легенда физики Жорес Иванович Алферов умер в ночь на субботу, 2 марта. Ему было 88 лет. О том, где похоронят одного из наших величайших современников, «Комсомолке» сообщил его коллега, первый проректор Национального исследовательского академического университета РАН, глава НИИ молекулярной электроники, академик Геннадий Красников.

– Жореса Ивановича похоронят в Петербурге, на кладбище в поселке Комарово, – сообщил Геннадий Красников. – У них там семейное захоронение.

Похороны пройдут во вторник, 5 марта. Прощание с легендарным физиком состоится в этот же день утром в Санкт-Петербургском научном центре РАН на Университетской набережной.

Время начала гражданской панихиды и похорон еще уточняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коллеги – о Жоресе Алферове: «Выдающийся во всех отношениях...»

Легендарный физик, последний из нобелевских лауреатов, живущих в России, Жорес Иванович Алферов скончался в ночь на субботу, 2 марта, из-за сердечно-легочной недостаточности. Через две недели ему исполнилось бы 89 лет (подробности)

Жорес Алферов, человек, сохранивший лицо в эпоху перемен

Умер Жорес Алферов, и мы все сегодня испытываем чувство, как если бы до наших дней дожил Юрий Гагарин (он на четыре года моложе Алферова), и пришла бы новость, что он тихо скончался в своей постели. То, чем мы гордимся, то, что позволяет нам чувствовать себя великой нацией, стало из живого человека символом. Жорес Алферов сделал эпоху, в которой нам не было стыдно за свою страну. В США реформировали школьное образование, чтобы догнать русских. Многие говорят, что американцы не были на Луне – но ни у кого не повернется язык заявить, что первыми Луны достигли не наши ракеты. И Луны, и Венеры, и Марса. Советские технологии пытались распознать и украсть, читая журнал «Наука и техника». Страна, опустошенная самой страшной в истории войной, вдруг показала достижения, которые навсегда останутся в истории цивилизации. Именно что в истории. В историю ушел и Жорес Алферов (подробности)