В центре Петербурга видели амазонок

Девушек заметили на Невском проспекте, у Казанского собора, на Исаакиевской и Дворцовой площади. Передвигались амазонки на внедорожнике, на крыше которого был установлен гигантский удав.

Если присмотреться, то на джипе можно заметить логотип телеканала ТВ-3. Оказалась, что это была промо-акция в поддержку проекта «Последний герой. Актёры против экстрасенсов», который стартует 2 марта на телеканале ТВ-3.

Две команды по 8 человек в каждой проведут до 39 дней в первозданных джунглях филиппинских островов, сражаясь со стихией, голодом, опасными животными, насекомыми и друг с другом. Но главное испытание, которое ждёт героев - это не видимая глазу внутренняя борьба за то, чтобы сохранить свои лучшие человеческие качества и не превратиться в дикаря. Поэтому новый слоган проекта - «Остаться людьми».

Ведущая шоу - обладательница двух наград «Кинотавра» за лучшую женскую роль, актриса Яна Троянова, завоевавшая всенародную любовь благодаря сериалу «Ольга» (ТНТ).

«Последний герой. Актёры против экстрасенсов», с 2 марта по субботам в 19.00 на ТВ-3.