2019-03-04T14:04:00+03:00
Происшествия

На Митрофаньевском шоссе в Петербурге горел завод по переработке мусора

Столб черного дыма был виден из нескольких районов города [видео]
Петр КИБЕР
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На Митрофаньевском шоссе горел завод по переработке мусора. Фото: Телеграмм-канал "Аварийный Петербург"На Митрофаньевском шоссе горел завод по переработке мусора. Фото: Телеграмм-канал "Аварийный Петербург"
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Клубы черного дыма, поднимавшиеся из района Обводного канала неподалеку от метро «Балтийская» напугали петербуржцев днем 4 марта. Позднее стало известно, что огонь возник в промзоне на Митрофаньевском шоссе неподалеку от Балтийского железнодорожного вокзала.

- Сообщение о возгорании погступило в 12:41. Пожар произошел в помещении ангара, где расположено предприятие по сортировке и переработке мусора, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Предварительно площадь возгорания была оценена в 60 квадратных метров. Черный дым, который поднимался над местом пожара, шел как от самого мусора, среди которого много пластика, так и от резиновой транспортировочной ленты.Пожару присвоен повышенный ранг 1-БИС.

В Санкт-Петербурге на Митрофаньевском шоссе горят складские помещения.

Всего на Митрофаньевском шоссе, 28 работли несколько бригад огнеборцев из МЧС - 8 единиц техники и 40 человек личного состава. По состоянию на 13:25 с с огнем пожарные уже справились. В настоящий момент идет проливка помещения и разбор завалов. Сведений о причинах ЧП и пострадавших пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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