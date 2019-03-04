«Сколько можно красивого сделать на улицах Петербурга»: скульпторы города отметили профессиональный праздник

«Дом скульптора» Союза художников Санкт-Петербурга 2 марта традиционно отметил день рождения Микеланджело и за одно свой профессиональный праздник. Более десяти мастерских на целый день распахнули двери для желающих приобщиться к прекрасному, и в буквальном смысле слова прикоснуться к творениям современных скульпторов. Ваятели пообщались с гостями праздника, провели несколько бесплатных мастер-классов для взрослых и детей, рассказали о насущных проблемах «Комсомольской правде».

Мастерская скульптора Павла Тихомирова.Фото: Артем КИЛЬКИН

Мастер-класс по резке мрамора в мастерской Владислава Серова.Фото: Артем КИЛЬКИН

- День открытых дверей в «Доме скульптора» – это праздник, который, по идее, должен нравиться всем, кто интересуется культурной жизнью Санкт-Петербурга, – рассказал организатор и идейный вдохновитель мероприятия скульптор-художник Семен Платонов. – Мы проводим его третий год подряд и очень надеемся привлечь внимание общественности, активистов и властей к проблемам преобразования городской среды. Петербурга за пределами центра не существует. Друг на друга похожие здания, пустыри… А сколько можно красивого сделать на улицах, в скверах и парках. В новых районах вообще нет никакой городской скульптуры. Например, если в Рыбацком, просто нарисовать рыбок на полусферах, заграждающих въезд автомобилей, то уже будет веселей жить. Но это самое простое. В нашем цехе много высококлассных специалистов, которые работают с разными материалами, техниками и стилистическими направлениями. Они делают удивительные скульптуры и композиции. Для этих произведений нужно только найти правильное место в городском ландшафте. К сожалению, пока нет отлаженной коммуникации между скульпторами, гражданами, муниципальными образованиями, Комитетом по градостроительству и архитектуре, с ландшафтными дизайнерами и пр. И мы пытаемся ее выработать.

Парковая композиция «Гангут» Владислав Серов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Мой коллега по мастерской Владислав Серов не успел в свое время поучаствовать в конкурсе со своей парковой композицией «Гангут». А она буквально просится в какой-нибудь ландшафт у воды».

К слову, латунная 3-килограммовая фигурка котенка по кличке Фунтик авторства Семена Платонова находится в музее «Республика кошек» по адресу ул. Якубовича, 10. Памятник установлен так, чтобы самый маленький посетитель мог его погладить и рассказать о заветном желании на ушко Фунтику.

«Кот в мешке» Семен Платонов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Возможно, вскоре (пока этот проект не утвержден КГА) перед входом во вторую половину музея «Республика котов», расположенной на Литейном пр.60, появится еще одна кошачья статуя Семена Платонова. По задумке «Кот в мешке» будет отвечать за финансовые мечты посетителей. Он уже готов этим заняться, но пока живет в мастерской создателя.

«Кот ученый» Семен Платонов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще один кошачий монумент Платонова «Кот ученый» ждет, когда его определят в парк современной скульптуры во дворе филологического факультета СПбГУ.

«Слоны, купающиеся в Фонтанке» Семен Платонов.Фото: Артем КИЛЬКИН

А вот скульптурная группа, купающихся Фонтанке слонов, скорее всего, никогда не появится возле Цирка, как задумывал автор. По мнению чиновников, там нет для слонов места. Но автор очень надеется пристроить куда-нибудь свою работу «Солнечные часы».

Айдар Ишемгулов в мастерской.Фото: Артем КИЛЬКИН

«Мыслитель» Айдар Ишемгулов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Скульптор и живописец Айдар Ишемгулов придумал и воплотил в жизнь много интересных скульптурных образов. Например, его каменный «Мыслитель» в данный момент «сидит» в Ботаническом саду. Проблема в том, что установили его на давно прогнивший пенек. Автор показал первый деревянный экземпляр своего творения и поделился переживаниями: «Вот, думаю, забрать что ли «Мыслителя» из Ботанического сада. Нельзя так с городской скульптурой обращаться»

Лева Бейбутян с миниатюрой памятника А.С. Пушкину.Фото: Артем КИЛЬКИН

Заслуженный мастер своего дела, профессор кафедры скульптуры СПбГХПА им. А.Л.Штиглица Лева Бейбутян показал миниатюру памятника А.С. Пушкину. Предполагалось, что готовый монумент будет стоять на месте дуэли поэта на Черной речке. Но пока его там нет. И не известно, будет ли.

- Видимо, у них там кто-то свой есть для воплощения этой идеи - посетовал скульптор. - Вы не представляете, как утомительно месяцами ходить из одного кабинета в другой, чтобы получать все необходимые разрешения. В среднем изготовить скульптуру в бронзе стоит от трехсот тысяч до десяти миллионов рублей. Это очень трудоемкий процесс. Город давно не выделяет никаких средств творцам. Если ты в городском конкурсе поучаствовал, но не занял первое место, то разбирайся со своими работами сам. Приходится искать спонсоров. Иногда они находятся. Не так часто, как хотелось бы.

Мастеру грех жаловаться. Его работы украшают многие города страны, а также улицы столицы. Петербургу принадлежат созданные им памятники И.А.Орбели, К.Э.Циолковского. В июне 2015 года в центре Камского сада на Васильевском острове появился первый в России памятник армянскому композитору Комитасу. Это был подарок Петербургу от мэрии Еревана. Автором выступил Лева Бейбутян, именно он изваял гранитную скульптуру музыканта.

- В Армении все знают его песни. У меня мама, бабушка пела Комитаса, - рассказал творец.

А в городе Выборге, напротив Рыбной улицы, с 1987 года стоит его парковая скульптура «Мальчик с кошкой». По словам Бейбутяна, он «срисовал» ее со своего трехлетнего сына, в тот момент, когда мальчик впервые в жизни познакомился с кошкой.

Старейший представитель цеха петербургских скульпторов Ольга Ивашинцова рассказала, что из ее работ в Петербурге есть только один гранитный памятник философа и революционера Виктора Ногина, который находится внутри давно неработающей фабрики «Большевичка». Ивашинцова в советское время, как и многие ее коллеги, занималась соцзаказами, ставила монументальную скульптурную пропаганду по всей стране.

- У меня бала идея установить в Петербурге памятник «Реквием Анны Ахматовой», но идея оказалась не востребованной со стороны города, - призналась скульптор.

Павел Тихомиров в мастерской со своим творением «Матрица».Фото: Артем КИЛЬКИН

С памятником «Русскому авангарду», Павла Тихомирова, который сейчас можно увидеть по адресу Б. Сампсониевский пр. 4-6 (единственная работа этого автора в городе) вообще произошла детективная история. Скульптуру несколько раз переставляли с места на место, а потом она вообще превратилась в рекламную конструкцию.

«Русский авангард» Павел Тихомиров.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Этот черный куб я посвятил «Черному квадрату» Казимира Малевича, - рассказал автор Павел Тихомиров. - Первоначально квадрат появился как декорация в футуристической опере Михаила Матюшина и Алексея Крученых. Постановка «Победы над солнцем» состоялась в 1913 году». По задумке скульптора, установить объект предполагалось в историческом месте на ул. Декабристов у д. 39 (площадь перед Концертным залом Мариинского театра). Вопрос был согласован официально. Но из-за постройки новой сцены Мариинки затея провалилась.

Тогда «Русский авангард» попытались установить во дворе дома 152 по Московскому проспекту. Там возмутились жильцы. Потом решили, что куб будет уместно смотреться у конструктивистского здания администрации Кировского района (пр. Стачек, 18). В итоге, после долгих согласований и мытарств, работа получила место у дома 40 по Песочной набережной. Естественно, что ни о какой историко-культурной связи речь уже не шла. А в какой-то момент арт-объект из черного полированного гранита пропал. Через некоторое время он обнаружился, но совсем в другом месте и к нему был приделан логотип неизвестной фирмы. Все эти манипуляции с автором никто не согласовал. А Комитет по градостроительству и архитектуре, якобы ничего об этом не знал.

Напоследок организатор «Дня скульптора» Семен Платонов рассказал, как в Петербурге появился памятник Сергею Довлатову у дома 23 по улице Рубинштейна (автор скульптуры Вячеслав Бухаев): «Довлатова установили без согласования с КГА. Просто привезли монумент, поставили и устроили торжественное открытие. Чиновники через некоторое время памятник убрали. А когда граждане заволновались и стали массово возмущаться, а потом еще возник резонанс в прессе, вернули его на место. Так и стоит до сих пор незаконно».