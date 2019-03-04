Конь Юлий наносит удар. По имиджу города: Петербуржцы просят избавить Невский от кукол-вымогателей

Петербуржцы просят очистить Невский проспект от Зебр, Коней и Винни-Пухов, которые вымогают деньги у горожан и туристов. Каждый кадр с ростовой куклой обходится наивному прохожему в триста-пятьсот рублей.

ВИННИ-ПУХ И БРАВЫЕ МОЛОДЦЫ

Компания ростовых кукол под предводительством Коня Юлия, в которую входят Свинка Пеппа, Винни-Пух, Зебра Мартин и прочие мультперсонажи, атаковала Невский проспект, Александровский сад и Дворцовую площадь прошлым летом. С ними самые оживленные туристические точки поделили «живые статуи».

Схема проста: проявить к прохожему дружелюбие, навязчиво предложить ему сделать селфи, а потом потребовать деньги. Причем немаленькие. Одна фотография, сделанная на свой мобильник, обойдется доверчивому туристу или горожанину в триста-пятьсот рублей. А кто ж делает по одному кадру? Итого «сказочно» облапошенный человек отдает в руки Зебре и Коню несколько тысяч рублей. Порой «животные» и «статуи» даже сами лезут в кадр, когда туристы пытаются заснять достопримечательности.

– Они буквально нападают на туристов, а цена за фотографии доходит до пяти тысяч рублей! – рассказала «Комсомолке» председатель Содружества гидов-переводчиков и экскурсоводов Петербурга Светлана Иванова. – Причем деньги требуют, когда фото уже сделаны. Это чистое вымогательство. Если люди отказываются платить, то на них тут же налетают бравые молодцы, ожидающие тут же, за углом, и буквально отжимают деньги.

В отличие от миролюбивых Петров и Екатерин, Кони и Зебры – персонажи обезличенные. Фото: change.org

Жертвами «зверья» становятся, в основном, иностранные туристы. Они отдают деньги, либо не понимая, что за пару фото с них требуют слишком много, либо просто пугаясь. Стрясти денег с отечественных путешественников сложнее, но здесь на выручку приходят люди из-за угла. Ну, а петербуржцы на уговоры игрушечных субъектов стараются уже не реагировать.

– На днях отбила от их нападок китаянку: девушка закрыла лицо, испугалась, не знала, что делать. Мое «пошел отсюда!» подействовало: с русскими эти люди стараются не связываться, потому что знают, что мы можем себя защитить, – добавляет Светлана Иванова. – А вот для иностранцев они очень опасны. Это удар по имиджу города. Не говоря о том, что вряд ли все эти люди честные труженики, возникает еще вопрос: ну, какие зебры и жирафу могут быть у Зимнего дворца? Они лишь уродуют облик города.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗЕБРЫ

Вопрос о хулиганистых героях мультиков не раз поднимали в Комитете по туризму. Но, увы, ничего предпринять чиновники не могут: если это мошенники или предприниматели-нелегалы, то борьба с ними в компетенции полиции.

В отличие от миролюбивых Петров и Екатерин, Кони и Зебры – персонажи обезличенные: кто внутри куклы, не видно. А значит, доказать, что туриста обманул именно этот парнокопытный, крайне сложно. Да и обращения в полицию, по словам активистов, производят кратковременный эффект: «через пару часов куклы и статуи возвращаются на места и продолжают обирать людей, как ни в чем не бывало».

– Никто из них не зарегистрирован как предприниматель, никто не платит налоги, – говорят активисты. – Нет ни разрешений на использование мультперсонажей, ни прайс-листа на услуги, да и услугой это можно считать лишь условно, поскольку она явно навязана. На «работу» берут и несовершеннолетних.

В попытках избавить город от позора и мошенничества, петербуржцы составили петицию. Врио губернатора Александра Беглова, прокурор Центрального района Петра Забурко, главу Комитета по развитию туризма Евгения Панкевича, следователей и полицейских просят проверить деятельность ростовых кукол и «живых статуй» и избавить улицы и площади от мошенников и вымогателей. Иначе никакие электронные визы туристической отрасли Петербурга не помогут.

КОМПЕТЕНТНО

Всеволод ВИШНЕВЕЦКИЙ, председатель общественной организации потребителей «Общественный контроль»:

– В данном случае требование денег – стопроцентный повод обратиться в полицию. Все эти персонажи должны быть зарегистрированы как индивидуальные предприниматели или самозанятые, но тогда они обязаны выдавать документы о приеме денег. Конечно, о цене за услугу клиент должен быть проинформирован заранее. Да и понять, что тебе оказывают услугу, можно не сразу. Но, с другой стороны, что это за услуга такая, за которую еще и платить надо, – гулять по Невскому в костюме?